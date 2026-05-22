Thurgau Travel bringt TV-Gesichter, Bestsellerautorinnen und Spitzenköche auf den Fluss

Wenn aus Flussreisen Erlebnisinszenierungen werden, ist Thurgau Travel nicht weit.

Der Anbieter erweitert sein Programm um eine neue Generation von Themenreisen, bei denen nicht die Route im Vordergrund steht, sondern die Menschen an Bord: Schauspieler, Bestsellerautorinnen, Produzenten und Spitzenköche geben persönliche Einblicke - nah, exklusiv und überraschend privat. Ob Lesung im Salon, Talk auf dem Panoramadeck oder Küchengeheimnisse direkt vom Sternekoch: Diese Reisen setzen bewusst auf Nähe statt Bühne und gehen über klassische Flussfahrten hinaus.

"Unsere Gäste wünschen sich heute mehr als schöne Landschaften, sie suchen echte Begegnungen und besondere Erinnerungen", so Tim Starke, Geschäftsführer von Thurgau Travel Deutschland. "Mit unseren Themenreisen schaffen wir Formate, die Menschen miteinander verbinden und Flussreisen ganz neu erlebbar machen."

"Hinter den (TV)Kulissen" - Wenn Fernseh-Stars plötzlich ganz persönlich werden

Mit dem neuen Format "Hinter den (TV)Kulissen" öffnet Thurgau Travel die Tür hinter die Kamera und bringt bekannte Gesichter in einen ungewohnten Kontext: direkt ins Gespräch mit den Gästen.

_16.09.-25.09.2026 | Basel - Merzig - Trier - Basel | MS Edelweiss_

Mit Claudia Wenzel und Rüdiger Joswig trifft TV-Erfahrung auf persönliche Lebensgeschichten.

Claudia Wenzel ist nicht nur aus Erfolgsserien wie _"In aller Freundschaft"_ bekannt - sie hat auch literarisch ein persönliches Kapitel geöffnet: Ihr viel beachteter Bestseller "Mein Herz ließ sich nicht teilen" erzählt ihre Lebensgeschichte zwischen Karriere, Verlust und Neubeginn. Genau diese Offenheit bringt sie mit an Bord - in Lesungen, Gesprächen und sehr persönlichen Momenten.

Rüdiger Joswig, seit Jahrzehnten feste Größe im deutschen Fernsehen (u. a_. "Küstenwache"_ und _"Traumschiff"_), ergänzt das Format mit spannenden Einblicken aus einer langen TV-Karriere - ehrlich, direkt und nahbar.

Advent auf dem Fluss: Krimi, Kamera und Kulissenwechsel

_12.12.-14.12.2026 | Berlin - Potsdam - Berlin | MS Thurgau Saxonia_

Dominic Boeer, bekannt aus Formaten wie _"Tatort"_ und _"SOKO Leipzig"_, gibt Einblicke in das Leben zwischen Drehplan, Krimirollen und Kameraalltag. Statt nur Autogrammstunde: Gespräche über echte Dreharbeiten und Rollen hinter der Fassade.

_14.12.-17.12.2026 | Berlin - Stettin | MS Thurgau Saxonia_

Hier wird es ehrlich hinter den Kulissen: Dagmar Rosenbauer, Produzentin hinter Erfolgsformaten wie _"SOKO Wismar"_ und zahlreichen TV-Filmen, zeigt, wie Fernsehen wirklich entsteht - von der ersten Idee bis zur fertigen Ausstrahlung. Kein Glamour, sondern echte Entscheidungswege, Produktionsdruck und kreative Verantwortung. Die vielfach ausgezeichnete Produzentin und Autorin liest außerdem aus ihrem Bestseller Rübentod, einem spannenden Brandenburg-Krimi voller dunkler Geheimnisse und ländlicher Abgründe.

Tanzstars auf dem Rhein

_12.09.-16.09.2026 | Basel - Mannheim - Frankfurt - Basel | MS Thurgau Gold_

Bereits angekündigt wurde außerdem die Tanzreise mit den "Let's Dance"-Stars Renata und Valentin Lusin auf Rhein und Main. Das Format verbindet Workshops, Coaching und Entertainment direkt an Bord der MS Thurgau Gold.

Ausblick 2027: True Crime, Küche und große Emotionen

"Mörder unter uns" - Talkrunde & Lesung an Bord

_30.06.-11.07.2027 | Basel - Bamberg - Basel | MS Thurgau Gold_

_20.10.-28.10.2027 | Basel - Amsterdam - Basel | MS Thurgau Gold_

Mit Harriet Drack kommt eine Frau an Bord, die 40 Jahre lang als Gerichtsreporterin im Kölner Gerichtssaal saß. Heute schreibt sie für _ZEIT Verbrechen_ und berichtet über echte Fälle, die oft bizarrer sind als jede Fiktion.

"Von Meisterhand serviert" - Sternekoch trifft Flusskulisse

_10.07.-20.07.2027 | Berlin - Stralsund - Berlin | MS Thurgau Chopin_

Mit Ali Güngörmüs holt Thurgau Travel einen der bekanntesten Spitzenköche Deutschlands an Bord. Michelin-Stern, eigene Restaurants in München sowie TV-Formate wie _"Grill den Henssler"_ und _"Die Küchenschlacht"_ stehen für seine Karriere.

Reisen, die Geschichten erzählen - nicht nur Strecken fahren

Mit den neuen Themenreisen reagiert Thurgau Travel auf den Wunsch vieler Gäste nach Reisen mit persönlichem Mehrwert und emotionalen Erlebnissen. Statt klassischer Unterhaltungsprogramme stehen Begegnungen, Gespräche und gemeinsame Momente mit Persönlichkeiten im Mittelpunkt.

Für Reisepartner bedeutet das: neue Impulse im Gruppen- und Endkundensegment, starke Vermarktungsanlässe und emotional aufgeladene Produkte mit hoher Nachfrage.

Weitere Informationen & Buchung: www.thurgautravel.de

Über Thurgau Travel

Seit über 25 Jahren bietet die Thurgau Travel AG mit Sitz in der Schweiz Flusskreuzfahrten an, und hat sich seitdem als einer der führenden europäischen Anbieter etabliert. Pioniergeist, Kompetenz, gute Beziehungen zu Reedereien und langjährige Erfahrung machen den Erfolg des Reiseanbieters aus. Gemeinsam mit ihrem rund 30-köpfigen Team gelingt es der Familie Kaufmann als Inhaber von Thurgau Travel immer wieder, Neuheiten aus der Welt der Flusskreuzfahrten anzubieten und neue, bisher unbekannte Wasserwege zu entdecken. Seit 2022 ist Thurgau Travel Deutschland mit einem Teil des globalen Angebots in Berlin vertreten. Diese Auswahl umfasst mehr als 40 Routen in über 16 Ländern. www.thurgautravel.de. Buchungshotline für Deutschland: +49 30 346 456 950.

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