Beherrschung der Codiertechnologie, Anbindung an die globale Bühne

Die interpack 2026 in Düsseldorf ist nach sieben Tagen erfolgreich zu Ende gegangen. Als einflussreichste internationale Veranstaltung innerhalb der globalen Verpackungswertschöpfungskette brachte diese Messe Hersteller von Verpackungsanlagen, Anbieter von Automatisierungslösungen sowie Fachleute aus aller Welt zusammen, um gemeinsam die Trends in den Bereichen Intelligenz, Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung innerhalb der Verpackungsindustrie zu erkunden.

Angesichts weltweit stetig steigender Anforderungen an die Fertigung bringen immer mehr Unternehmen die umfassenden Kompetenzen von Anbietern von Codiergeräten in den Fokus – insbesondere in Bezug auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit, Serviceunterstützung, intelligentes Management und die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards. Vor diesem Branchenhintergrund entwickelte sich CYCJET zu einer der meistbeachteten Codiermarken der Messe und zeichnete sich durch stabile und zuverlässige Produktleistung, umfassende Erfahrung in industriellen Anwendungen sowie flexible, maßgeschneiderte Lösungen aus.

Auf dieser Messe präsentierte CYCJET mehrere zentrale Codiergeräte und stellte den Besuchern sein gesamtes Spektrum an Codierlösungen vor. Damit demonstrierte das Unternehmen der Welt seine technologische Stärke und seine innovativen Errungenschaften im Bereich industrieller Codierung und stärkte zugleich seine Markenpräsenz auf dem internationalen Markt.

Messerückblick | Die Beliebtheit vor Ort steigt weiter

Während der gesamten Messe verzeichnete der CYCJET-Stand eine konstant hohe Besucherfrequenz. Kunden aus zahlreichen Ländern und Regionen Europas, des Nahen Ostens, Südostasiens und Südamerikas besuchten den Stand zu geschäftlichen Gesprächen und Verhandlungen.

Unsere Mitarbeiter vor Ort demonstrierten durch Gerätevorführungen, Musterauslagen und die Erläuterung verschiedener Industrieanwendungsfälle die technologischen Vorteile und ausgereiften Lösungen von CYCJET im Bereich Verpackung und Kennzeichnung.

Um den spezifischen Anforderungen von Kunden aus unterschiedlichen Branchen gerecht zu werden, darunter Lebensmittelverpackung, Pharmaverpackung und Logistikverpackung, sowie den regulatorischen Vorgaben verschiedener nationaler Märkte und den jeweils unterschiedlichen Produktionsumgebungen, gab das CYCJET-Team sein Fachwissen ohne Vorbehalt weiter. Dies stärkte die Anerkennung und das Vertrauen der Kunden in die Marke nachhaltig.

Zur gleichen Zeit bot die interpack 2026 uns eine wichtige Gelegenheit, unsere Beziehungen zu globalen Partnern zu vertiefen. Während der Messe knüpften wir Kontakte zu zahlreichen neuen Vertriebspartnern und einer Vielzahl potenziellen Kunden, was unsere Position auf dem internationalen Markt weiter stärkte.

CYCJET präsentiert sein komplettes Sortiment an Codiergeräten, um den Anforderungen verschiedener industrieller Anwendungen gerecht zu werden.

Auf dieser Messe präsentierte CYCJET seine Produktpalette für Beschilderungen, deren Kernstück Hochgeschwindigkeits-Digitaldrucksysteme bilden, und stellte zudem eine Vielzahl weiterer Geräte aus, darunter Mini-UV-Laserdrucker, CIJ-Tintenstrahldrucker und Thermotransfer-Aufdruckgeräte, die verschiedene Produktionsanforderungen von der einfachen Codierung bis hin zur hochwertigen Beschilderung umfassend abdecken.

Hochgeschwindigkeits-Digitaldrucksysteme: Unterstützen den Druck hochauflösender QR-Codes, variabler Daten und großformatiger Inhalte, können mit Bildverarbeitungssystemen kombiniert werden und finden breite Anwendung in den Bereichen Kartonverpackungen, Logistik-Rückverfolgbarkeit und Industrieverpackungen.

MINI-UV-Laserdrucker: Dieser nutzt ein Kaltverarbeitungsverfahren, ist kompakt, kostengünstig, lässt sich leichter in die Produktionslinie integrieren und ist einfacher zu installieren. Er eignet sich besonders für flexible Verpackungen, Lebensmittelverpackungen, Rollenfolien und die Präzisionsmaterialverarbeitung.

CIJ-Tintenstrahldrucker: Erfüllt die Anforderungen an die kontinuierliche Codierung in Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien, bietet OEM-Dienstleistungen und offene Verbrauchsmaterialpakete an und unterstützt globale Vertreiber von Kleinzeichen-Codierern beim Aufbau eigener Marken. Weit verbreitet in der Lebensmittel-, Getränke- und chemischen Industrie.

Thermotransfer-Überdrucker: Zeichnet sich durch hohe Druckgenauigkeit und hohe Farbbandausnutzung aus und ist damit ideal für Verpackungsunternehmen mit hohen Anforderungen an den Druck variabler Informationen. Geeignet für Anwendungen bei flexiblen Verpackungsfolien, Etiketten und Verpackungsbeuteln.



Ausbau der globalen Präsenz: Kontinuierliche Förderung von „Intelligente Fertigung in China“ auf der globalen Bühne

Durch die Teilnahme an der interpack 2026 stellte CYCJET erneut sein umfassendes technisches Know-how im Bereich der industriellen Codierung unter Beweis. Vor Ort auf der Messe tauschte sich das Unternehmen mit Branchenkollegen aus – und knüpfte vor allem wichtige Kontakte zu Partnern aus verschiedenen Ländern und Regionen.

Wir werden uns weiterhin auf die Entwicklungstrends intelligenter, digitaler und umweltfreundlicher Codiertechnologien konzentrieren und unsere Produkte und Lösungen kontinuierlich optimieren, um Kunden weltweit effizientere, stabilere und intelligentere industrielle Codiergeräte und -dienstleistungen anzubieten.

Zum Abschluss: CYCJET setzt seine Reise gemeinsam mit der Welt fort.

Unsere Teilnahme an der interpack 2026 war nicht nur eine wichtige Gelegenheit, die Marke und die Produkte von CYCJET zu präsentieren, sondern auch eine wertvolle Plattform, um mit Partnern der globalen Verpackungsindustrie in Kontakt zu treten.

Wir bedanken uns von Herzen bei allen Kunden und Partnern, die unseren Stand H17-3 in Halle 8B besucht haben, für Ihre Unterstützung und Ihr Interesse an CYCJET. Auch wenn die Messe nun zu Ende ist, bleibt unser Engagement für Innovation ungebrochen.

Auch in Zukunft wird CYCJET kundenorientiert und innovationsgetrieben bleiben, kontinuierlich auf dem globalen Markt für Codier- und Markierungstechnik expandieren und gleichzeitig mit Partnern weltweit zusammenarbeiten, um eine intelligentere, effizientere und nachhaltigere Zukunft für die Verpackungsindustrie zu fördern.

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