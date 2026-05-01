Rheinkreuzfahrten bis ins Rhein-Delta locken mit holländischem Flair

Da der Alltag häufig von Terminen, Routinen und festen Abläufen bestimmt ist, ist der Wunsch nach Auszeiten nicht überraschend. In einer solchen Auszeit ist es schön, zu verreisen. Doch da stellt sich natürlich die Frage: Wohin? Eine besondere Form des Reisens, bei der Komfort und Lebensfreude miteinander verbunden werden, sind Flusskreuzfahrten, zum Beispiel auf dem Rhein. Eine Rheinkreuzfahrt entlang des nördlichen Rheins ins Rheindelta führt beispielsweise von Köln bis nach Amsterdam. Die Landschaften wechseln ruhig und stetig, während in kurzer Folge lebendige Städte entdeckt werden können. Gerade diese Rheinkreuzfahrten gelten als besonders abwechslungsreich, da sie rheinische Tradition mit holländischem Flair verbinden – und sind somit die perfekte Auszeit vom Alltag. Eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Rheinkreuzfahrten finden Reisende auf rivers2oceans-kreuzfahrten.de.

Rheinkreuzfahrten: Städtevielfalt und vielfältige Landschaften entlang des Rheins

Die „1AVista Rhein Kurzkreuzfahrt 2026 - nach Holland“ an Bord der MS VistaRio beginnt in Köln. Dort erfolgt am Nachmittag die Einschiffung, bevor das Schiff wenig später in Richtung Düsseldorf und Duisburg ablegt. Am ersten Abend wird diese Passage genutzt, um die Rheinstädte bei hereinbrechender Dämmerung zu erleben – ein klassischer Moment bei Rheinkreuzfahrten, wenn die beleuchteten Ufer und Brücken des Rheins vorüberziehen. Am zweiten Tag erreicht das Kreuzfahrtschiff Rotterdam. Vormittags und nachmittags bleibt Zeit für einen Rundgang durch die Hafenmetropole. Rotterdam beeindruckt mit seiner Skyline, der markanten Erasmusbrücke und dem modernen Markthal – ein Paradies für Architektur- und Food-Fans. Die kompakte Stadt ist vom Anleger aus bequem erreichbar und vermittelt das dynamische Leben eines der größten Häfen Europas. Am dritten Morgen setzt das Schiff die Fahrt nach Amsterdam fort, wo es bis spätabends liegt. Die Kanäle, Museen wie das Rijksmuseum oder das Van-Gogh-Museum und das pulsierende Leben der Stadt sind vom Anleger aus bequem erreichbar. Besonders die Grachtenfahrten und der Besuch des Anne-Frank-Hauses vermitteln unvergessliche Eindrücke holländischer Geschichte und Kultur. Am vierten Tag erreicht man auf dieser Rheinkreuzfahrt Nijmegen mit seiner historischen Waalkade und dem charmanten Stadtzentrum. Die Stadt lädt zu einem entspannten Spaziergang durch mittelalterliche Gassen und vorbei an der imposanten Stevenskerk ein. Die Fahrt durch den Rhein-Zweig Waal rundet das Erlebnis der Rheinkreuzfahrt ab, bevor die Rückfahrt nach Köln beginnt. Die Ausschiffung erfolgt nach dem Frühstück.

Rheinkreuzfahrten: Komfort und umfangreiche Leistungen an Bord der MS VistaRio

Die MS VistaRio ist ein modernes Flusskreuzfahrtschiff, das mit einem gemütlichen Ambiente und All-inclusive-Verpflegung überzeugt. Reisende genießen eine umfassende Verpflegung, die vom Frühstücksbuffet über mehrgängige Mittags- und Abendmenüs bis hin zu Kaffee am Nachmittag und Getränken rund um die Uhr reicht. In der Küche werden frische, abwechslungsreiche Speisen mit regionalen Akzenten zubereitet. Ein Willkommensgetränk zu Beginn sorgt für einen angenehmen Einstieg in die Rheinkreuzfahrt. Auch abseits der Mahlzeiten gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Zeit an Bord zu gestalten. Die Gäste können die Panoramadecks nutzen, die Lounge besuchen oder das Unterhaltungsprogramm verfolgen. Ein deutschsprachiges Reiseleiterteam begleitet die Rheinkreuzfahrt und liefert Hintergrundinformationen zu den einzelnen Stationen. Ergänzt wird dies durch Audioempfänger, die es bei organisierten Ausflügen gibt. Die komfortable Ausstattung des Schiffs sorgt dafür, dass sich die Urlauber während der gesamten Reise entspannen können. Die überschaubare Größe des Schiffs sorgt für eine ruhige und persönliche Atmosphäre. Die Kombination dieser Rheinkreuzfahrt entlang des Deltas, abwechslungsreichen Städten und einem durchdachten Bordkonzept macht diese Reise zu einer idealen Auszeit vom Alltag.

Weitere Informationen gibt es auf:

https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrt-rhein-kreuzfahrten

Kurzprofil:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. mit Sitz in Wedel ist ein spezialisierter Reisevermittler für Hochsee- und Flusskreuzfahrten. Das Unternehmen bietet eine breite Auswahl an Reisen renommierter Reedereien an. Auf der Internetseite finden Interessierte umfangreiche Informationen zu Schiffen, Routen und enthaltenen Leistungen. Ein besonderer Fokus liegt auf einer persönlichen und maßgeschneiderten Beratung, um jede Reise bestmöglich auf die individuellen Wünsche abzustimmen. Dabei stehen sowohl hohe Qualitätsstandards als auch die Zufriedenheit der Kunden im Mittelpunkt.

Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel