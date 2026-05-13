Anleger und Zentralbanken setzen weiterhin auf Gold

Investoren und Zentralbanken haben Vertrauen in den Goldmarkt, auch wenn die kurzfristige Preisvolatilität zugenommen hat.

Anzeige - Dieser Artikel wird im Auftrag von Equinox Gold Corp. verbreitet, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beratungsverträge unterhält · Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 13. Mai 2026, 18:30 Zürich/Berlin ·

Liebe Leserinnen und Leser,

aus historischer Perspektive bleibt Gold einer der spannendsten Rohstoffe der letzten Jahrzehnte. Im Jahr 2008 überschritt der Preis des Edelmetalls erstmals die Marke von 1.000 US-Dollar pro Unze. Seit der Finanzkrise 2008/2009 ist der Goldpreis deutlich gestiegen, insbesondere im Jahr 2025 und bis ins Jahr 2026 hinein, als globale wirtschaftliche und politische Turbulenzen den Goldpreis auf Allzeithochs von über 5.500 US-Dollar pro Unze trieben. Zwar ist der Preis im März und April wieder auf den Bereich von 4.500 bis 4.800 US-Dollar pro Unze zurückgegangen, doch ändern kurzfristige Preisschwankungen nichts an der Tatsache, dass Gold für viele Anleger, institutionelle Investoren und Zentralbanken eine besondere Rolle als Wertanlage spielt.

Der Grund liegt auf der Hand: Gold ist kein Versprechen einer Regierung, einer Zentralbank oder eines Unternehmens. Gerade in Zeiten hoher Staatsverschuldung, geopolitischer Spannungen und politischer Unsicherheit rückt das Edelmetall daher regelmäßig stärker in den Fokus. Wenn das Vertrauen in Fiat-Währungen, die Staatsfinanzen oder die politische Stabilität schwindet, gewinnt Gold als unabhängiger Wertspeicher an Bedeutung.

Ein wichtiger Faktor ist die Entwicklung der Nachfrage seitens der Zentralbanken. Viele Zentralbanken haben ihre Goldreserven in den letzten Jahren deutlich ausgebaut. Dies wird oft im Zusammenhang mit der sogenannten "De-Dollarisierung" diskutiert - also den Bemühungen einzelner Länder, ihre Währungsreserven zu diversifizieren und ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern. In diesem Umfeld profitiert Gold von seiner weltweiten Akzeptanz, seiner Knappheit und seiner langjährigen Bedeutung in der Währungsgeschichte.

Auch der US-Dollar spielt eine zentrale Rolle für den Goldpreis. Da Gold international in US-Dollar gehandelt wird, kann ein schwächerer Dollar Gold für Anleger außerhalb der USA erschwinglicher machen. Gleichzeitig wird Gold in Phasen der Dollarschwäche oft als Alternative zu Fiat-Währungen wahrgenommen. Umgekehrt können ein starker US-Dollar und steigende Realzinsen den Goldpreis kurzfristig belasten.

Auch die Zinspolitik bleibt von besonderer Bedeutung. Gold bringt keine laufenden Zinsen ein. Sinkende oder in Aussicht stehende niedrigere Zinsen können daher die Attraktivität des Edelmetalls erhöhen, während steigende Realzinsen für Gegenwind sorgen können. Die US-Notenbank hat zuletzt die Leitzinsen unverändert gelassen. Der künftige Kurs der Geldpolitik bleibt jedoch datenabhängig und wird von der Inflation, der Konjunktur, dem Arbeitsmarkt, geopolitischen Risiken und den Erwartungen der Marktteilnehmer beeinflusst.

Vor diesem Hintergrund bleiben gut positionierte Goldproduzenten für viele Anleger attraktiv. Ein solcher Produzent ist Equinox Gold.

Equinox Gold - https://www.commodity-tv.com/play/equinox-gold-presentation-of-top-quart... - ist ein Goldproduzent, der in der stabilen Rechtsordnung Nordamerikas tätig ist und dessen Geschäft zunehmend von seinen beiden kanadischen Kernbetrieben Greenstone in Ontario und Valentine in Neufundland geprägt wird. Zusätzliche Produktion stammt aus den USA und Nicaragua, zusammen mit einer Reihe von Entwicklungs- und Erweiterungsprojekten, die in den kommenden Jahren für Produktionswachstum sorgen werden.

Am 6. Mai 2026 veröffentlichte das Unternehmen seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal mit einer Goldproduktion von 197.628 Unzen und einem Umsatz von 862 Millionen Dollar. Das Jahr hat stark begonnen, und das Unternehmen ist weiterhin auf Kurs, sein Produktionsziel für 2026 von 700.000 bis 800.000 Unzen Gold zu erreichen.

Auch aus finanzieller Sicht war das erste Quartal von Bedeutung. Nach dem Verkauf seiner brasilianischen Betriebe, um sein Portfolio auf langlebigere, margenstärkere Betriebe zu konzentrieren, konnte Equinox Gold seine Schulden im Laufe des Quartals um 988,6 Millionen Dollar reduzieren. Mit einer stärkeren Bilanz und Vertrauen in den Cashflow aus dem operativen Geschäft kündigte das Unternehmen seine erste vierteljährliche Dividende an, die den Aktionären am 26. März 2026 0,015 Dollar pro Aktie auszahlen wird, wobei eine zweite Dividende im Juni folgen soll.

Darüber hinaus trieb Equinox Gold mehrere Wachstumsinitiativen voran, darunter Expansionsprojekte in Kanada, den USA und Mexiko, die in den nächsten Jahren voraussichtlich bis zu 500.000 Unzen zusätzliche Jahresproduktion liefern werden.

Nach Quartalsende refinanzierte Equinox Gold seine revolvierende Kreditfazilität zu besseren Konditionen und erhöhte deren Umfang, wodurch das Unternehmen Zugang zu 1 Milliarde Dollar an Kreditmitteln sowie einer Akkordeon-Option in Höhe von 500 Millionen Dollar erhielt. Mit größerer finanzieller Flexibilität sowie dem Cashflow aus den in Betrieb befindlichen Minen hofft das Unternehmen, seine Expansionsprojekte aus eigenen Mitteln finanzieren zu können und gleichzeitig seine Kapitalrückführungsprogramme fortzusetzen.

Darren Hall, CEO von Equinox Gold, kommentierte: "Unser Fokus ist klar: die Schaffung langfristiger Aktionärswerte durch operative Exzellenz, disziplinierte Kapitalallokation und die erfolgreiche Umsetzung unserer organischen Wachstumsprojekte."

Für Anleger ist es jedoch weiterhin wichtig zu beachten, dass Produktionsziele, Expansionsprojekte, Zeitpläne und wirtschaftliche Annahmen zukunftsgerichtete Aussagen sind. Ihre tatsächliche Umsetzung hängt unter anderem vom Goldpreis, von Kostenentwicklungen, der operativen Leistung, Genehmigungen, der Finanzierung, technischen Studien, Vereinbarungen mit Interessengruppen und den allgemeinen Marktbedingungen ab.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemitteilungen zu Equinox Gold finden Sie unter: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/equinox-gold-corp/

Weitere Informationen finden Sie auch im Precious Metals Report der SRC swiss resource capital AG: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202...

Quellen:

Equinox Gold Corp.: Unternehmensmitteilungen vom 9. April 2026 und 6. Mai 2026; SRC swiss resource capital AG; Precious Metals Report 2025/04; Finanzmarktwelt; LBBW.

Werbung - Marketingkommunikation. Diese Publikation wurde im Auftrag von Equinox Gold Corp. erstellt und verbreitet. Die SRC swiss resource capital AG ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen und unterhält bezahlte Investor-Relations-, Marketing- und Kommunikationsverträge mit Equinox Gold Corp. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar. Diese Publikation ist daher als bezahlte Werbung oder Marketingkommunikation zu verstehen und stellt keine unabhängige Finanzanalyse dar.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie stellt keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar und ist insbesondere keine Anlageempfehlung oder Empfehlung hinsichtlich einer Anlagestrategie im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummern 34 und 35 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar. Eine individuelle Anlageentscheidung sollte nur nach eigener Prüfung und gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer zugelassenen Stelle getroffen werden.

Hinweis zu § 85 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958: Soweit diese Veröffentlichung trotz ihres ausdrücklichen Charakters als Marketingmitteilung rechtlich als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung einzustufen sein sollte, weisen wir vorsorglich auf bestehende Interessenkonflikte hin. Die SRC swiss resource capital AG erhält eine Vergütung für Investor-Relations-, Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen, die von oder im Zusammenhang mit der Equinox Gold Corp. erbracht werden. Die Darstellung kann daher durch solche Interessen beeinflusst sein und sollte nicht als unabhängig, neutral oder objektiv verstanden werden.

Hinweis zu § 86 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG): Als Schweizer Unternehmen ist die SRC swiss resource capital AG nicht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als institutsunabhängiger Ersteller oder Verbreiter von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen gemäß § 86 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) registriert. Diese Veröffentlichung ist ausdrücklich nicht als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung gedacht, sondern als bezahlte Marketingmitteilung oder Unternehmensinformation. Die Verbreitung in Deutschland ist ausschließlich unter diesem ausdrücklichen Werbe- und Marketinghinweis zulässig.

Autoren, Mitarbeiter, verbundene Unternehmen oder Kunden der SRC swiss resource capital AG können Positionen in den besprochenen Wertpapieren halten oder diese in Zukunft erwerben oder veräußern. Nach bestem Wissen der Autorin hält sie keine persönliche Position in Equinox Gold Corp.; die Nettoposition der SRC swiss resource capital AG beträgt weniger als 0,5 %. Der Emittent hält keine Beteiligung von 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG.

Die dieser Publikation zugrunde liegenden Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig angesehen werden, insbesondere aus Unternehmensmitteilungen, öffentlich zugänglichen Berichten, Präsentationen und anderen allgemein verfügbaren Informationsquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen übernommen werden. Zahlenangaben können gerundet sein. Übersetzungen aus englischsprachigen Originalquellen erfolgen nach bestem Wissen; im Zweifelsfall sind die englischsprachigen Originaldokumente des jeweiligen Unternehmens maßgebend.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Plänen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den genannten Erwartungen abweichen. Gründe hierfür können unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen, Kostensteigerungen, operative Risiken, technische Risiken, Finanzierungsrisiken, Genehmigungsrisiken, politische und regulatorische Risiken, ökologische und soziale Risiken, Marktbedingungen sowie allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen sein. Es besteht keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Veröffentlichung.

Anlagen in Rohstoffunternehmen und insbesondere in Aktien von Bergbauunternehmen sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu gehören unter anderem hohe Kursschwankungen, Projektentwicklungsrisiken, Explorationsrisiken, Produktionsrisiken, Finanzierungsrisiken, politische Risiken sowie das Risiko eines vollständigen Kapitalverlusts. Die Kursentwicklung in der Vergangenheit, Produktionsdaten oder Unternehmensfortschritte sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen.

Für den Inhalt externer Websites, auf die verlinkt wird, sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Die SRC swiss resource capital AG übernimmt keine Haftung für externe Inhalte. Darüber hinaus gilt der vollständige Haftungsausschluss der SRC swiss resource capital AG, abrufbar unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de