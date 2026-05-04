Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Ethnicraft

Mit Ethnicraft erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um hochwertige Möbel, die natürliches Material, klares Design und zeitlose Wohnkultur verbinden.

Die Raum & Form Seidel GmbH bietet auf Design-Kiste.de ab sofort ausgewählte Möbel von Ethnicraft an - zeitloses Design aus Massivholz und natürlichen Materialien.

Einleitung

Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Online-Shops www.design-kiste.de um Möbel des renommierten Herstellers Ethnicraft. Damit baut das Unternehmen sein Angebot im Bereich hochwertiger Designmöbel weiter aus und bietet Kunden eine zusätzliche Auswahl an Möbelstücken, die Natürlichkeit, Langlebigkeit und moderne Wohnkultur miteinander verbinden.

Ethnicraft steht seit rund 30 Jahren für authentische, zeitgemäße und zeitlose Möbel aus Massivholz und natürlichen Materialien. Das belgische Unternehmen legt besonderen Wert auf klare Formen, handwerkliche Qualität und Möbel, die nicht nur kurzfristigen Trends folgen, sondern dauerhaft Bestandteil eines stilvollen Wohnraums bleiben.

Hochwertige Möbel für moderne Wohnräume

Mit der Aufnahme von Ethnicraft erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um Möbel, die sich durch eine ruhige, natürliche Formensprache und hochwertige Materialien auszeichnen. Ob Esstische, Stühle, Sideboards, Regale, Wohnmöbel oder ergänzende Einrichtungselemente - Ethnicraft verbindet modernes Design mit einer warmen, wohnlichen Ausstrahlung.

Besonders charakteristisch für die Marke ist der Einsatz von Massivholz. Die natürliche Maserung, die sichtbare Struktur und die angenehme Haptik des Materials machen jedes Möbelstück zu einem individuellen Bestandteil des Wohnraums. Ethnicraft selbst beschreibt seine Möbel als authentisch, zeitgemäß und zeitlos - Eigenschaften, die sehr gut zum Anspruch von Raum & Form Seidel passen.

Design, Natürlichkeit und Langlebigkeit

Die Entscheidung, Möbel von Ethnicraft in das Sortiment aufzunehmen, folgt dem Anspruch, Kunden hochwertige Einrichtungslösungen mit dauerhaftem Charakter anzubieten. Gerade in Zeiten schnell wechselnder Wohntrends gewinnen Möbel an Bedeutung, die durch Qualität, Materialechtheit und eine klare Gestaltung überzeugen.

Ethnicraft setzt auf Möbel, die sich harmonisch in unterschiedliche Einrichtungsstile integrieren lassen - von modern und minimalistisch bis hin zu warm, natürlich und wohnlich. Die Möbel eignen sich sowohl für private Wohnbereiche als auch für repräsentative Räume, Büros, Empfangsbereiche, Ferienobjekte oder anspruchsvolle Einrichtungskonzepte.

Erweiterung des Sortiments auf Design-Kiste.de

Mit Ethnicraft ergänzt Design-Kiste.de sein bestehendes Angebot um eine weitere starke Marke im Bereich exklusiver Wohn- und Designmöbel. Kunden erhalten dadurch eine größere Auswahl an hochwertigen Möbeln, die Funktionalität, Ästhetik und Materialqualität miteinander verbinden.

Die Raum & Form Seidel GmbH verfolgt mit ihrem Online-Shop das Ziel, ausgewählte Möbel namhafter Hersteller übersichtlich, inspirierend und kundenfreundlich anzubieten. Die neue Sortimentserweiterung unterstreicht diesen Anspruch und richtet sich an alle, die Wert auf gutes Design, langlebige Materialien und eine stilvolle Einrichtung legen.

Zitat

"Mit Ethnicraft nehmen wir eine Marke in unser Sortiment auf, die hervorragend zu unserem Verständnis von hochwertigem Wohnen passt. Die Möbel verbinden natürliche Materialien, zeitloses Design und eine besondere Wertigkeit. Genau solche Produkte möchten wir unseren Kunden auf Design-Kiste.de anbieten", erklärt die Raum & Form Seidel GmbH.

Über Raum & Form Seidel GmbH

Die Raum & Form Seidel GmbH steht für hochwertige Einrichtungslösungen, stilvolle Wohnkonzepte und ausgewählte Designmöbel. Über den Online-Shop Design-Kiste.de bietet das Unternehmen ein vielseitiges Sortiment für Kunden, die Wert auf Qualität, Ästhetik und besondere Möbelstücke legen.

Das Sortiment umfasst Möbel und Einrichtungselemente namhafter Hersteller, die modernes Design, hochwertige Verarbeitung und eine anspruchsvolle Wohnkultur miteinander verbinden. Ziel der Raum & Form Seidel GmbH ist es, Kunden bei der Gestaltung individueller Wohnräume zu unterstützen und ihnen ausgewählte Produkte für ein schönes, funktionales und hochwertiges Zuhause anzubieten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Die Raum & Form Seidel GmbH steht für hochwertige Einrichtung, stilvolle Wohnkonzepte und ausgewählte Designmöbel. Über den Online-Shop Design-Kiste.de bietet das Unternehmen Möbel und Einrichtungselemente namhafter Hersteller für Kunden an, die Wert auf Qualität, Ästhetik und langlebiges Design legen.

Im Mittelpunkt steht die Verbindung aus moderner Wohnkultur, sorgfältig ausgewählten Marken und einem hohen Anspruch an Material, Verarbeitung und Funktionalität. Das Sortiment umfasst Möbel für Wohn-, Ess- und Arbeitsbereiche sowie ergänzende Einrichtungslösungen für ein harmonisches und individuelles Zuhause.

Mit Design-Kiste.de richtet sich die Raum & Form Seidel GmbH an Menschen, die nicht nur Möbel kaufen möchten, sondern Wert auf eine besondere Atmosphäre, zeitloses Design und hochwertige Produkte legen. Das Unternehmen versteht sich als Anbieter ausgewählter Einrichtungslösungen, die Räume schöner, wohnlicher und persönlicher machen.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

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