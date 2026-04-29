Gold und Silber sind immer gefragt

Unsicherheiten und Krisen beherrschen das Weltgeschehen. Sichere Häfen wie Gold und Silber sollten dies gut überstehen.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoGold Resources Inc. und Amex Exploration Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 29.04.2026, 17:20 Uhr

Bei Silber, seit Jahren im Defizit, wird die Nachfrage steigen, da herrscht Einigkeit. Rund 70 Prozent des Silberabbaus stammen nicht aus primären Silberminen, sondern sind ein Nebenprodukt. Meist stammt das Silber aus Kupfer-, Blei-, Zink- und Golderzen. Dies wirkt sich naturgemäß auf den Preis des Edelmetalls aus. Wenn beispielsweise der Preis für Kupfer fallen würde, dann wäre eine Reduzierung der Kupferproduktion möglich. Dann würde auch weniger Silber produziert werden, egal wie der Silberpreis gerade ist.

Der Bergbau braucht bestimmte Vorprodukte. Beim Abbau von Kupfer ist Schwefel notwendig, denn er ist Grundlage für Schwefelsäure und damit Laugungsverfahren. Und Schwefel kommt zu rund 50 Prozent durch die Straße von Hormus. Da mehren sich aktuell Lieferkettenbedenken. Falls nun auch noch wie angekündigt China keinen Schwefel mehr exportiert, dann fehlt ein wichtiges Gut, denn Chinas Schwefelsäureproduktion macht rund 40 Prozent der globalen Gesamtproduktion aus.

Da könnte es also letztendlich zu einer weiteren Verringerung der Silberproduktion kommen, wenn wie erwartet, der Kupferbergbau unter einer Schwefelsäureknappheit leiden würde, was wohl höhere Silberpreise nach sich ziehen sollte.

Beim Goldbergbau sieht die Sache anders aus. Hier kommen nur knapp elf Prozent als Nebenprodukt bei der Gewinnung anderer Rohstoffe aus dem Boden. Für die industrielle Verwendung werden nur etwa acht Prozent des weltweiten geförderten Goldes gebraucht. Beim Silber geht ja bekanntermaßen mehr als die Hälfte in die industrielle Verarbeitung. Beim Goldabbau gehört Silber zu den häufigsten Nebenprodukten, ähnlich wie Kupfer. Jedenfalls sind Gold und Silber durch die Preisentwicklung der letzten Monate verstärkt in den Fokus von privaten und institutionellen Anlegern gerückt.

Amex Exploration - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/amex-exploration-... - zählt zu den beachtenswerten jungen Goldunternehmen. Im Blickpunkt stehen rentable Goldprojekte im bergbaufreundlichen Quebec. Große und hochgradige Goldvorkommen beherbergt vor allem das Goldprojekt Perron von Amex Exploration. Es ist zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens und punktet mit einer hervorragenden Infrastruktur und einer positiven Machbarkeitsstudie.

GoGold Resources - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gogold-resources-... -produziert Gold und Silber in Mexiko. Im zweiten Quartal, endend am 31. März 2026, wurden gut 230.000 Unzen Silber, rund 2.500 Unzen Gold sowie 84 Tonnen Kupfer und 93 Tonnen Zink produziert, damit fast 400.000 Unzen Silberäquivalent. Das Parral-Tailings-Projekt liegt im Bundesstaat Chihuahua. Beim fortgeschrittenen Untertagebauprojekt Los Ricos rechnet das Unternehmen mit einem schnellen Baubeginn.

Weiterführende Infos erhalten Sie in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202....

Quellen: Amex Exploration, GoGold Resources,

https://priceonn.com/nachrichten/hormus-strasse-blockade-bedroht-bergbau...

https://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DERA/SharedDocs/Downloads/CdM/DE...

https://www.goldankauf123.de/blog/welche-metallen-werden-beim-goldabbau-...

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202....

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