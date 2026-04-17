Ena Kinderlieder und Honigkuchenpferde machen den Jahrmarkt unsicher

Die Kinderliedersängerin, Songwriterin Ena hat mit ihrem ganz besonderen Projekt Ena Kinderlieder eine ganz eigene Welt geschaffen: ehrliche, warme Musik für Kinder, die ebenso deren Eltern und generell auch die Erwachsenen berührt. Aus einem Lied, das sie für ihren kleinen Bruder geschrieben hat, entstand eine Herzensmission, die heute stetig wächst und bereits mehr als drei Millionen Streams, eine starke Community und erste große Live-Auftritte hervorgebracht hat. „1,2,3“ ist für viele Kinder und Familien längst zu einem Lieblingslied geworden.

Nach dem ersten Feature mit Phillip Dittberner im Januar 2026 und dem Duett mit Senta-Sofia Delliponti „Wunderland“ erscheint am 24. April die neue Single „Jahrmarkt“ mit den Honigkuchenpferden. Der Song führt den ursprünglichen Gedanken, etwas andere, anspruchsvollere Kindermusik für Kinder zu schreiben weiter. „Jahrmarkt“ erzählt verspielt von einem kleinen Abenteuer auf dem wohl schönsten Platz der Erde – dem Jahrmarkt. Wer mochte als Kind nicht auf dem Kettenkarussell durch die Luft fliegen, oder sich durch die Geisterbahn gruseln. Ena hat viele schöne Erinnerungen an ihre Besuche auf dem Jahrmarkt: „Ich mochte die Losbude am allerliebsten und mich in die Gedanken daran, was ich wohl alles gewinnen könnte, zu verlieren“, beschreibt sie.

Auf die Zusammenarbeit haben sich Elias und Johannes von Honigkuchenpferde besonders gefreut, denn „an Enas Kinderliedern gefällt uns total, dass die so ganz ruhig und trotzdem voller Leben und Emotionen sind. Das ist manchmal genau das, was fehlt und man braucht“, erklärt Elias.

Vor allem auch musikalisch ist „Jahrmarkt“ eine waschechte Kollaboration: Während Elias die Gitarre spielt und Johannes am Klavier sitzt, werden die Chöre und Melodien von Ena beigesteuert. Allen Beteiligten war es wichtig, dass ein richtiges Bandgefüge entsteht. Ja, der Jahrmarkt ist ein Ort, an dem sich Realität und Fantasie vermischen – das Lied erzählt uns, wie aus einer kleinen Idee eine ganze Geschichte voller Mut, Leichtigkeit und Überraschungen entstand.

Weitere Infos zu Ena Kinderlieder auf Instagram unter https://www.instagram.com/ena.kinderlieder/