Nachösterliches Highlight: 27 % Rabatt auf den schwarzen Design-Osterhasen

Auch nach den Feiertagen bleibt stilvolle Frühlingsdekoration ein Thema – vor allem dann, wenn sie modernes Design und eine besondere Ausstrahlung miteinander verbindet. Mit einem attraktiven Nach-Ostern-Angebot von 27 % Rabatt rückt ein außergewöhnliches Dekoelement in den Mittelpunkt: der sitzende schwarze Osterhase mit beflockter Oberfläche im Format 23 x 15 cm.

Die Figur hebt sich bewusst von klassischen Osterdekorationen ab. Statt traditioneller Pastelltöne oder naturgetreuer Gestaltung setzt dieser Hase auf eine klare, moderne Formsprache und eine elegante schwarze Farbgebung. Gerade dadurch entsteht ein spannender Kontrast zu typischer Frühlingsdekoration und ein zeitgemäßer Look, der sich harmonisch in moderne Wohnstile einfügt.

In seiner lockeren, fast schon lässigen Sitzpose vermittelt die Figur eine angenehme Leichtigkeit. Seitlich sitzend und mit einem Arm entspannt auf dem Knie abgestützt, wirkt der Hase humorvoll, stilbewusst und gleichzeitig hochwertig. Diese ungewöhnliche Haltung verleiht ihm Persönlichkeit und macht ihn zu einem dekorativen Objekt mit Charakter.

Ein besonderes Merkmal ist die beflockte Oberfläche, die der Figur eine samtig-weiche Haptik verleiht. Das Material sorgt für eine edle, matte Optik und unterstreicht den modernen Designanspruch. Durch die samtartige Struktur entsteht ein hochwertiger Eindruck, der die Figur von herkömmlichen Dekoartikeln deutlich absetzt.

Mit einer Größe von 23 x 15 cm lässt sich der Osterhase vielseitig einsetzen. Er eignet sich hervorragend für Sideboards, Regale, Fensterbänke oder den gedeckten Tisch und setzt dort gezielte Akzente. Gerade in minimalistischen oder modern eingerichteten Räumen kann die schwarze Figur als bewusster Blickfang wirken, ohne aufdringlich zu erscheinen.

Auch über die Osterfeiertage hinaus passt die Figur ideal in eine frühlingshafte Dekoration. In Kombination mit hellen Kerzen, Naturmaterialien, Zweigen oder dezenten Blumenarrangements entsteht ein stilvolles Gesamtbild, das noch lange nach Ostern aktuell bleibt. Damit spricht das Produkt nicht nur Liebhaber klassischer Osterdekoration an, sondern insbesondere Menschen, die Wert auf modernes Wohndesign und außergewöhnliche Details legen.

Der aktuelle Nach-Ostern-Rabatt von 27 % macht die Figur zudem zu einem besonders interessanten Angebot für alle, die hochwertige saisonale Dekoration zu einem attraktiven Preis suchen. Gerade jetzt, nach den Feiertagen, bietet sich die Gelegenheit, stilvolle Deko für das kommende Jahr oder als frühlingshaften Wohnakzent zu sichern.

Die Kombination aus humorvoller Form, edler schwarzer Farbgebung und samtiger Oberfläche macht diesen Osterhasen zu einem modernen Wohnaccessoire mit eigenständigem Charakter – elegant, zeitlos und bewusst anders als klassische Osterfiguren.

https://www.tischdeko-online.de/hase-sitzend-22-5-cm-schwarz.html

Produktdetails im Überblick:

Sitzender Osterhase in moderner, entspannter Pose

Seitliche Sitzhaltung mit lässig abgestütztem Arm

Schwarze Farbgebung

Beflockte, samtige Oberfläche

Maße: 23 x 15 cm

Geeignet für Innenräume

Lieferumfang: 1 Figur