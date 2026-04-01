Was kostet eine 24 Stunden Betreuung wirklich? Neue Zahlen zeigen deutliche Unterschiede

Die Kosten für eine sogenannte 24 Stunden Betreuung zu Hause beschäftigen viele Familien in Deutschland. Während häufig von monatlichen Beträgen zwischen 2.500 und 4.000 Euro die Rede ist, zeigt sich in der Praxis: Die tatsächlichen Eigenkosten können deutlich variieren – und sind oft niedriger als erwartet.

Was kostet eine 24 Stunden Betreuung im Durchschnitt?

Im Jahr 2026 liegen die monatlichen Gesamtkosten für eine Betreuungskraft im Haushalt meist zwischen 2.500 und 4.000 Euro. Die genaue Höhe hängt dabei unter anderem ab von:

dem Pflegegrad der betreuten Person

dem Umfang der Betreuung

der Qualifikation und Erfahrung der Betreuungskraft

Zusätzliche Kosten können durch Agenturen, Anreise oder besondere Anforderungen entstehen.

Der entscheidende Faktor: der Eigenanteil

Viele unterschätzen, dass die tatsächlichen Kosten nicht den Gesamtpreis widerspiegeln. Durch Leistungen der Pflegekasse reduziert sich der Eigenanteil oft erheblich.

Typische Zuschüsse sind:

Pflegegeld (je nach Pflegegrad)

Verhinderungspflege

steuerliche Entlastungen

Ein realistisches Beispiel:

Gesamtkosten: 3.000 €

Pflegegeld: 599 € (bei Pflegegrad 3)

???? Eigenanteil: rund 2.401 Euro

In vielen Fällen kann der Eigenanteil sogar noch weiter sinken.

Warum die Kosten so unterschiedlich sind

Die Preisunterschiede entstehen vor allem durch:

unterschiedliche Arbeitszeitmodelle

Sprachkenntnisse der Betreuungskraft

Intensität der Pflege

regionale Unterschiede

Daher lohnt sich immer eine individuelle Berechnung statt pauschaler Annahmen.

???? Individuelle Berechnung bringt Klarheit

Da die tatsächlichen Kosten stark variieren können, empfiehlt sich eine konkrete Berechnung auf Basis der eigenen Situation.

Eine detaillierte Übersicht zu den aktuellen Kosten der 24 Stunden Betreuung sowie eine Möglichkeit zur individuellen Berechnung bietet diese Seite:

???? www.pflegegeldrechner.net

Hier lassen sich verschiedene Szenarien schnell durchspielen und der persönliche Eigenanteil realistisch einschätzen.

Alternative zum Pflegeheim

Im Vergleich zu stationären Einrichtungen kann die Betreuung zu Hause nicht nur persönlicher, sondern auch finanziell konkurrenzfähig sein. Eigenanteile im Pflegeheim liegen häufig zwischen 3.000 und 4.500 Euro monatlich.

Die 24 Stunden Betreuung stellt daher für viele Familien eine attraktive Alternative dar.

Fazit

Die Kosten für eine 24 Stunden Betreuung sind individuell sehr unterschiedlich. Während die Gesamtkosten zunächst hoch erscheinen, reduziert sich der tatsächliche Eigenanteil durch Zuschüsse oft deutlich.

Wer sich frühzeitig informiert und verschiedene Optionen vergleicht, kann die passende Lösung finden – sowohl finanziell als auch organisatorisch.