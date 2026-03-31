China Eastern Airlines stärkt Kapazitäten für Sommer-Herbst 2026

823 Passagierflugzeuge und täglich über 3.200 Flüge sichern Reisekomfort. China Eastern Airlines (CEAir) stellte kürzlich ihren Plan zur Stärkung der Servicekapazitäten für die am 29. März beginnende Sommer-Herbst-Flugsaison 2026 vor. Demnach sollen 823 Passagierflugzeuge, darunter 14 im Inland produzierte C919-Passagierflugzeuge, auf über 950 Strecken zum Einsatz kommen.

Nach Angaben der CEAir wird die Anzahl der täglich durchgeführten Flüge 3.200 überschreiten, was einem Anstieg von 1,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Fokussiert auf ihre drehkreuzorientierte Strategie plant CEAir, die Flugfrequenzen weiter zu erhöhen sowie das Streckennetz und die Flugpläne zu optimieren, um die Konnektivität und die Effizienz von Umsteigeverbindungen an den wichtigsten chinesischen Kern-Drehkreuzen wie Shanghai, Beijing, Xi'an, Kunming und Chengdu zu stärken.

Das Premium-Service-Netzwerk „Air Express“ von CEAir soll voraussichtlich auf 47 Inlands- und 4 internationale Routen ausgeweitet werden.

Die Fluggesellschaft plant, ihr durchschnittliches wöchentliches Abflugvolumen für internationale und regionale Verbindungen auf 1.400 Flüge zu erhöhen. Davon entfallen mehr als 160 wöchentliche Abflüge auf Verbindungen nach Europa (ein Zuwachs von 24 % gegenüber dem Vorjahr) und über 500 wöchentliche Abflüge auf Verbindungen nach Südostasien (eine Steigerung von 13 % gegenüber dem Vorjahr).

Auch für die Flugverbindungen nach Südkorea, Australien, Neuseeland und andere Länder und Regionen werden die wöchentlichen Abflüge in unterschiedlichem Umfang erhöht.

Insgesamt sollen in der neuen Flugsaison 30 neue internationale und regionale Flugverbindungen gestartet werden, darunter eine Verbindung zwischen Xi'an, der Hauptstadt der Provinz Shaanxi im Nordwesten Chinas, und Wien sowie ab Shanghai nach Taschkent (ab dem 30. März), Adelaide, Cheongju und Tiflis.

Zudem werden die Flugfrequenzen auf 14 bestehende internationale und regionale Flugverbindungen erhöht, darunter Verbindungen von Shanghai nach Venedig, Barcelona und Singapur.

In den Sommerferien (Juli bis August) wird CEAir zudem eine Reihe von Flugverbindungen wieder aufnehmen oder neu einführen, darunter Verbindungen von Shanghai nach Stockholm, Dublin, Zürich, Mumbai und Ulaanbaatar.

CEAir plant außerdem die Einführung neuer Services sowie die Aktualisierung bestehender Services, um das Reiseerlebnis für die Passagiere weiter zu verbessern.

Im Rahmen der Serviceverbesserungen wird WLAN auf Großraumflugzeugen der CEAir und ihrer Tochtergesellschaft Shanghai Airlines auf Strecken zwischen China und Australien, Neuseeland sowie den umliegenden Regionen kostenlos für alle Passagiere in allen Kabinenklassen angeboten.