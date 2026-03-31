Malarathon 2026 - Charity-Lauf gegen Malaria

Am 26. April 2026 wird das Tempelhofer Feld in Berlin erneut zur Laufstrecke für den guten Zweck. Die Hope Foundation lädt zum Malarathon 2026 ein, einem Benefizlauf im Rahmen der Malaria Week Berlin, der Bewegung mit gesellschaftlichem Engagement verbindet.

Malaria gehört weiterhin zu den tödlichsten Infektionskrankheiten weltweit. Jährlich sterben über 600.000 Menschen, vor allem Kinder unter fünf Jahren in Subsahara-Afrika (WHO, 2024). Der Malarathon setzt genau hier an und schafft Aufmerksamkeit, während gleichzeitig konkrete Unterstützung geleistet wird.

Beim Benefizlauf können Teilnehmende zwischen 3 km, 5 km und 10 km wählen. Auch Kinder sind herzlich willkommen und können beim Bambini-Lauf über 500 Meter teilnehmen. Im Mittelpunkt steht nicht die sportliche Höchstleistung, sondern das gemeinsame Engagement für eine wichtige Sache.

Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro und entspricht dem Preis eines Moskitonetzes, das Menschen in Kamerun vor Malaria schützt. Die Einnahmen fließen direkt in das Projekt Malaria Free Cameroon, das neben der Verteilung von Moskitonetzen auch Aufklärungsarbeit und Präventionsmaßnahmen vor Ort umsetzt.

Unterstützt wird der Malarathon erneut vom Berliner Brauhaus Neulich, das sich aktiv für soziale Projekte engagiert und die Veranstaltung partnerschaftlich begleitet. Dementsprechend ist auch für Bier gesorgt!

Der Malarathon richtet sich an alle, von Laufanfängerinnen und Laufanfängern über Unternehmen bis hin zu Laufgruppen und Familien. Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu mobilisieren und gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Malaria zu setzen.

Eventdetails im Überblick

- Tempelhofer Feld, Berlin (Eingang Paradestraße)

- 26. April 2026

- Start um 10.00 Uhr

- Distanzen 3 km, 5 km und 10 km

- Bambini-Lauf über 500 Meter

Jede Teilnahme zählt, ob laufend, unterstützend oder durch das Teilen der Initiative.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.hope-found.org oder direkt über diesen Link: https://forms.gle/sywzwxa1pTr1kyEQA