Knuddels-Gründer Holger Kujath übergibt CEO-Rolle an Sebastian Mayer

Knuddels: Bisheriger CEO und Mitgründer Holger Kujath übergibt nach 26 Jahren die Führung an Sebastian Mayer. Kujath wechselt in den Beiratsvorsitz. Alle Anteile verbleiben bei den drei Gründern.

Nach mehr als 26 Jahren an der Spitze der Chat-Plattform Knuddels übergibt Unternehmensgründer Holger Kujath die operative Führung. Neuer Chief Executive Officer (CEO) ist ab dem 1. April 2026 der bisherige Finanzchef Sebastian Mayer. Kujath zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück, bleibt dem Unternehmen jedoch als Vorsitzender des Beirats strategisch eng verbunden.

Mit diesem Schritt leitet die 1999 gegründete Plattform die nächste Entwicklungsphase ein. Mayer übernimmt die Führung eines profitablen und organisch gewachsenen Unternehmens. Er ist bereits seit Dezember 2018 bei Knuddels tätig und hat die finanzielle sowie strategische Ausrichtung seit Februar 2022 als Chief Financial Officer (CFO) maßgeblich vorangetrieben.

Vom Studentenprojekt zur festen Größe in der digitalen Landschaft

Als Kujath gemeinsam mit Mathias Retzlaff und Mirko Strauß 1999 Knuddels gründete, steckte das kommerzielle Social Web noch in der Entstehungsphase. Unter seiner Führung wurde das Studentenprojekt zu Deutschlands größter Chat-Community. Während sich der Markt in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten konsolidierte, hat sich Knuddels als unabhängige, eigentümergeführte Plattform behauptet.

"Wer etwas aufbaut, muss auch loslassen können, aber nur, wenn das Fundament auch trägt. Unser Fundament war immer, Menschen näher zusammenzubringen. Mit einem gesunden Unternehmen und KI-gestützter Sicherheitstechnologie trägt es heute stärker als je zuvor", erklärt Kujath. "Sebastian genießt unser volles Vertrauen. Für mich beginnt ein neues Kapitel. Ich bleibe Knuddels verbunden und richte den Blick auf neue Herausforderungen."

Mayer ergänzt: "Holger und seine Mitgründer haben ein kerngesundes Unternehmen aufgebaut und ein Stück deutsche Internetkultur geprägt. Knuddels war schon immer der menschliche Gegenentwurf zu den schnellen, oft vergleichenden Netzwerken unserer Zeit. Mein Ziel ist es, diesen Raum für echte, wertschätzende Begegnungen technologisch und konzeptionell weiterzuentwickeln und unser nachhaltiges Wachstum auf diesem starken Wertegerüst fortzuschreiben. Es ist mir eine Ehre, diese Verantwortung zu übernehmen."

Die Unternehmensanteile verbleiben vollständig bei den drei ursprünglichen Gründern Kujath, Retzlaff und Strauß.

Weiterführende Links:

* Bildmaterial des neuen CEO Sebastian Mayer.

* Diese Pressemitteilung auf der Seite von Knuddels ansehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Knuddels GmbH & Co. KG

Herr Yannek Sommer

Kaiserstr. 94a

76133 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: +49 151 58170260

web ..: https://www.knuddels.de/

email : presse@knuddels.de

Die Knuddels GmbH & Co. KG mit Sitz in Karlsruhe betreibt eine der ältesten und bekanntesten deutschsprachigen Chat-Communitys. Gegründet 1999 als studentisches Projekt an der damaligen Universität Karlsruhe (heute KIT), hat sich die Plattform als Pionier der deutschen Internetlandschaft etabliert. Mit einem klaren Fokus auf authentische Kommunikation, Zusammenhalt und den Schutz seiner Mitglieder bringt Knuddels täglich knapp 90.000 Menschen zusammen.

Pressekontakt:

Knuddels GmbH & Co. KG

Herr Yannek Sommer

Kaiserstr. 94a

76133 Karlsruhe

fon ..: +49 151 58170260

email : presse@knuddels.de