Silent Kid droppt mit „2kul4skul“ einen kompromisslosen Schul-Disstrack der neuen Generation

München, 2026 – Mit seiner neuen Single „2kul4skul“ (too cool for school) liefert der aufstrebende 16-jährige Newcomer Silent Kid einen energiegeladenen Hip-Hop-Track, der den Frust, die Haltung und den Zeitgeist einer ganzen Schülergeneration auf den Punkt bringt.

Der Song ist mehr als nur ein Track – er ist ein Statement. Zwischen provokanten Lines, druckvollen Beats und selbstbewusstem Flow rechnet Silent Kid mit starren Schulstrukturen, überholten Regeln und fehlendem Verständnis für junge Perspektiven ab. „2kul4skul“ verbindet klassischen Disstrack-Spirit mit modernen Einflüssen aus Social Media, Rap und Popkultur und bringt so einen unverwechselbaren Sound auf die Bühne.

Der Song ist ein erster Vorgeschmack auf das bevorstehende Album Order:2175.

Musikalisch vereint Silent Kid technische Präzision mit Attitude: schnelle Parts, markante Hooks und klare Botschaften. Inhaltlich geht es um Rebellion, Selbstbestimmung und den Anspruch, gehört zu werden – ein Soundtrack für alle, die sich nicht anpassen wollen.

Vom Klassenzimmer ins Studio

Die Entwicklung hinter dem Künstler zeigt: Silent Kid ist kein Zufallsprodukt. Bereits früh sammelte er musikalische Erfahrung – vom Klavierunterricht über den Kirchenchor bis hin zu ersten Rapversuchen im jungen Alter. Erste eigene Texte entstanden mit 13, inspiriert von Hip-Hop-Größen und internationalen Acts.

Sein Weg führte ihn von Schulauftritten vor großem Publikum über eigene Social-Media-Kanäle bis hin zu ersten Studioaufnahmen. Der Künstlername Silent Kid entstand während der Arbeit an „2kul4skul“, das zunächst als Demo auf dem Handy aufgenommen wurde.

Ein wichtiger Schritt in seiner Entwicklung war zudem ein Praktikum beim Label Smart & Nett, aus dem eine weitere Zusammenarbeit hervorging. Parallel dazu arbeitete Silent Kid kontinuierlich an seinem Sound, seiner Technik und seinem Debütprojekt.

Neue Generation, neue Stimme

„2kul4skul“ steht sinnbildlich für den Beginn einer neuen Ära: jung, direkt, ungefiltert. Silent Kid bringt genau das auf den Punkt, was viele denken, aber nur wenige aussprechen – laut, selbstbewusst und ohne Kompromisse.

Mit seiner Mischung aus Talent, Disziplin und klarer Vision positioniert sich Silent Kid als einer der spannendsten Newcomer im Hip-Hop – oder wie er sagen würde: im Gangster-Rap.

Release: „2kul4skul“ – jetzt verfügbar auf allen gängigen Streaming-Plattformen.

UPC 3618029258431

Release 27.3.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.