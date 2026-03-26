Weltweite Markteinführung des CYCJET B900: Offen für OEMs, Durchbrechen des Monopols

Am 18. März 2026 veranstaltete CYCJET eine Produkteinführung für seinen neuen Kleinschriftdrucker, den B900. Im Rahmen der Veranstaltung wurde betont, dass dieser Kleinschrift-Tintenstrahldrucker CIJ-Vertriebspartnern aller Ebenen weltweit zur Verfügung gestellt werden soll, wobei neben Support für Verschlüsselungschips auch OEM-Dienstleistungen angeboten werden. Bei ihrer Bekanntgabe sorgte diese Entscheidung für erhebliches Aufsehen in der Branche. Der Grund dafür ist, dass in der zunehmend wettbewerbsorientierten Codierungs- und Markierungsbranche immer mehr Händler mit einem gemeinsamen Problem konfrontiert sind: Die Gewinnmargen werden ständig geschmälert, die Preise sind hochgradig transparent, doch es ist schwierig, sich von der markenspezifischen Bindung an Verbrauchsmaterialien zu lösen, was zu einer allmählichen Schwächung der Marktkontrolle und zu Schwierigkeiten beim Aufbau einer eigenen Marke führt.

Für viele Händler bekannter Marken von Tintenstrahldruckern wird das Geschäft zunehmend schwieriger. Preiskämpfe, Probleme beim Cross-Selling und strenge Kontrollen in der Lieferkette untergraben ständig die Gewinnmargen und die Geschäftsstabilität.

Dies wirft eine zum Nachdenken anregende Frage auf: Sollten wir unsere eigene CIJ-Tintenstrahldruckermarke schaffen?

CYCJET hat dieses Problem erkannt und einen anderen Weg eingeschlagen. Basierend auf über 20 Jahren Erfahrung in der Tintenstrahldruckbranche schlug das Unternehmen ein Kooperationsmodell vor, das sich auf „Vertriebskanalschutz, Markenstärkung und Gewinnoptimierung“ konzentriert und den Schwerpunkt darauf legt, Partner beim Aufbau ihrer eigenen Marken zu unterstützen.

Der CYCJET B900 Kleinzeichen-Tintenstrahldrucker ist nicht nur ein Gerät, sondern eine strategische Plattform, die Händlern helfen soll, Preiskämpfen zu entkommen, ihre Marktposition zu stärken und eine nachhaltige, langfristige Rentabilität zu erreichen. Durch die Bereitstellung zuverlässiger Technologie, einer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur und umfassender Unterstützung bei der OEM-Anpassung befähigt der B900 Händler, die Kontrolle über den Markt zu übernehmen und ihre Abhängigkeit von externen Marken zu beseitigen.

CYCJET-Richtlinie zur globalen Vertriebszusammenarbeit: Wir unterstützen Sie beim Neuaufbau Ihres Gewinnmodells

Der Kleinzeichen-Tintenstrahldrucker CYCJET B900 ist ein Willkommensgeschenk für CIJ-Vertriebspartner weltweit, mit dem Ziel, Kooperationsmöglichkeiten mit unseren neuen Partnern aufzubauen. Wir verkaufen nicht nur Geräte, sondern helfen Ihnen dabei, eine nachhaltige Gewinnstruktur aufzubauen.

Technische Kompetenz und Teamvorteile

Der CYCJET B900 wurde auf der Grundlage von über zwanzig Jahren Erfahrung in der Tintenstrahldruckbranche entwickelt und hergestellt. Die Mitglieder des Kernteams für Forschung und Entwicklung waren zuvor bei weltweit renommierten Unternehmen im Bereich Tintenstrahldruck und -markierung tätig. Wir haben nicht bei Null angefangen, sondern auf ausgereiften Technologien aufgebaut, bekannte Schwachstellen behoben und das System so optimiert, dass es den Anforderungen moderner Produktionsumgebungen gerecht wird.

Dieser Ansatz gewährleistet, dass sich der B900 durch Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit und Leistung auszeichnet und gleichzeitig Kostenvorteile für Händler bietet. Durch die Kombination von fortschrittlicher Ingenieurstechnik, Chinas hochwertiger Lieferkette und Kostenvorteilen erreicht der B900 ein Gleichgewicht zwischen technologischer Stabilität, Produktionseffizienz und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Händler können selbstbewusst hochwertige Lösungen anbieten und dabei gesunde Gewinnmargen aufrechterhalten.

OEM-Unterstützung: Vom Produktverkauf zum Aufbau einer Marke

Um die Herausforderungen zu bewältigen, denen traditionelle Händler beim Aufbau eigener Marken gegenüberstehen, bietet CYCJET ein umfassendes OEM-Unterstützungssystem an, das Folgendes umfasst:

1.Markenanpassung (Logo, Benutzeroberfläche, System usw.)

2.Zubehör und Dokumentation

3.Technische Schulungen und Kundendienst

Durch dieses Modell können sich Händler schrittweise von „Produktverkäufern“ zu „Markenbetreibern“ wandeln und so eine stärkere Kundenbindung sowie langfristigen Mehrwert in ihren lokalen Märkten aufbauen.

Strategie für Verbrauchsmaterialien: Steigerung der Flexibilität und der Gewinnmarge

Verbrauchsmaterialien sind eine wichtige Quelle für langfristige Einnahmen während der Nutzung von CIJ-Geräten. Im herkömmlichen Modell wird die Versorgung mit Verbrauchsmaterialien in der Regel streng vom Hersteller durch Chip-Verschlüsselung kontrolliert, was die Gewinnmargen und die Flexibilität der Händler einschränkt.

CYCJET verfolgt eine offene Strategie hinsichtlich Verbrauchsmaterialien:

1.Dies ermöglicht es Händlern, Verbrauchsmaterialien entsprechend den lokalen Marktbedürfnissen zu beschaffen.

2.Es bietet technischen Support für Verschlüsselungschips für Verbrauchsmaterialien.

3.Es bietet die erforderliche Unterstützung hinsichtlich der Kompatibilität von Verbrauchsmaterialien und Geräten.

Dieses Modell hilft Händlern dabei, ihre Kostenstruktur zu optimieren und ihre Reaktionsfähigkeit auf lokale Märkte zu verbessern, während gleichzeitig die Stabilität der Ausrüstung gewährleistet bleibt.

Kosten und Preis: Angemessener Wettbewerbsvorteil aufgrund von Vorteilen in der Lieferkette

Durch die Nutzung seiner ausgereiften Lieferkette in China und seiner internen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten hat CYCJET eine wettbewerbsfähigere Preisstruktur erreicht und gleichzeitig die Produktleistung und -stabilität sichergestellt.

Dies ermöglicht es den Partnern, attraktive Preisangebote zu unterbreiten, höhere Gewinnmargen zu erzielen und dadurch die Effizienz bei der Projektabwicklung zwischen Händlern und Endkunden während der Marktexpansion zu verbessern.

Diese Strategie stützt sich nicht ausschließlich auf niedrige Preise, sondern schafft vielmehr ein Gleichgewicht zwischen Kostenkontrolle und technologischen Fähigkeiten.

Marktperspektive: Förderung eines nachhaltigeren Entwicklungsmodells für die Branche

Der derzeitige ungeordnete Wettbewerb auf dem CIJ-Markt (Color Inkjet) hat langfristige Auswirkungen auf die Vertriebskanäle und die Servicekapazitäten für Endkunden. Ein übermäßiger Preiswettbewerb schmälert nicht nur die Gewinne, sondern beeinträchtigt auch die Produktqualität und das Serviceniveau.

Vor diesem Hintergrund hat sich CYCJET strategisch dafür entschieden, sich nicht am Preiswettbewerb auf Endverbraucherebene zu beteiligen, sich auf die Unterstützung der Vertriebspartner zu konzentrieren und kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung neuer Technologien (wie UV-Digitaldruckmaschinen, Farb-Inkjet-Drucktechnologie und Laserdrucktechnologie) zu investieren.

Dieser Ansatz zielt darauf ab, gemeinsam mit den Partnern ein stabileres und nachhaltigeres Marktumfeld zu schaffen.

Warum sollten Sie sich für den CYCJET B900 entscheiden?

Die Entscheidung für den B900 ist nicht nur ein Kauf von Geräten, sondern auch eine langfristige Strategie zur Geschäftsentwicklung. Diese Geräte bieten Händlern:

1.die Möglichkeit, sich vom homogenen Wettbewerb abzuheben

2.die Fähigkeit, eine im Markt anerkannte Marke aufzubauen

3.nachhaltige Einnahmen aus Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen

4.zuverlässige, leistungsstarke Technologie, die auf einem erfahrenen technischen Team basiert

CYCJET hat nicht die Absicht, den gesamten globalen Markt zu verändern, doch bieten wir unseren Vertriebspartnern klare Alternativen: Wenn sich das Geschäft um ihre eigenen Marken dreht, haben sie die Kontrolle über die Preisgestaltung, die Kundenbeziehungen und das Wachstum – was entscheidend für langfristige Rentabilität und eine eigenständige Entwicklung ist.

Aufruf zum Handeln

CYCJET lädt Vertriebspartner weltweit herzlich ein, am B900-Kooperationsprogramm teilzunehmen. Durch eine Partnerschaft mit CYCJET profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

1.Exklusives regionales Vertriebsrecht

2.Umfassende Unterstützung bei der Anpassung an Ihre OEM-Marke

3.Offenes Verbrauchsmaterialsystem

4.Hochleistungstechnologie für Kleinschrift-Tintenstrahldrucker

5.Stabile Lieferkette aus China

Handeln Sie jetzt und bauen Sie mit dem CYCJET B900 ein nachhaltiges und profitables Eigenmarkengeschäft auf. Ihre Marke, Ihre Regeln, Ihre Identität für die Zukunft der Branche.

Über CYCJET:

CYCJET ist ein erfahrener Hersteller, der sich seit über 20 Jahren der Forschung und Entwicklung in der Codier- und Markierungsbranche widmet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf hochauflösende Tintenstrahldrucker, CIJ-Tintenstrahldrucker, Hand-Tintenstrahldrucker, Lasermarkierungssysteme und automatisierte Codiergeräte. Mit Sitz in Shanghai, China, ist CYCJET bestrebt, Herstellern weltweit zuverlässige und hochpräzise Markierungs- und Codierlösungen zu liefern.

Ansprechpartner: David Guo

Telefon: +86-21-59970419 Durchwahl 8008

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