LOLYO bringt innovative Mitarbeiterkommunikation auf die DMEA Berlin 2026

Visionäre digitale Kommunikation präsentiert die Mitarbeiter-App LOLYO vom 21. bis 23. April auf der DMEA 2026 in Berlin - Europas führender Veranstaltung für digitale Gesundheitswirtschaft.

_Raaba-Grambach / Berlin, März 2026_ - Mit visionärer digitaler Kommunikation präsentiert sich die Mitarbeiter-App LOLYO vom 21. bis 23. April auf der DMEA 2026 in Berlin - Europas führender Veranstaltung für digitale Gesundheitswirtschaft. Im Fokus steht die Frage, wie Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen sowie medizinisch-pharmazeutische Unternehmen ihre interne Kommunikation in herausfordernden Zeiten neu denken können. Eine Mitarbeiter-App bringt hier klare strategische Vorteile.

Wirtschaftlicher Wandel braucht neue Denkansätze

Die Anforderungen im Gesundheits- und Pflegesektor wachsen rasant: Fachkräftemangel, steigender Informationsdruck und komplexe Strukturen stellen die interne Kommunikation vor schwierige Aufgaben. Genau hier setzt die LOLYO Mitarbeiter-App an: Sie vernetzt Mitarbeitende standort- und schichtunabhängig, informiert zuverlässig und vereinfacht zahlreiche Prozesse. Ein zusätzlicher Vorteil ist der einzigartige MITMACH-Booster, ein spezielles Anreizsystem für besonders hohe Teilnahmequoten. "Gerade im Gesundheitswesen entscheidet gute Kommunikation über Effizienz, Mitarbeiterzufriedenheit und letztlich auch über die Qualität der Versorgung", sagt Monika Haberhofer von LOLYO. "Auf der DMEA zeigen wir, wie eine digitale Mitarbeiter-App dazu beitragen kann, Informationen in Echtzeit dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden - direkt in den Arbeitsalltag, in die Hosentasche der Belegschaft."

Praxiserprobt und zukunftsträchtig

Auf der DMEA Berlin präsentiert LOLYO exklusives Praxiswissen, wie Unternehmen der Gesundheitswirtschaft Mitarbeitende ohne festen PC-Arbeitsplatz standortunabhängig erreichen, interne Prozesse beschleunigen, Wissen zentral und jederzeit verfügbar machen und gleichzeitig die Mitarbeiterbindung nachhaltig stärken. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der einfachen Integration in bestehende IT-Strukturen sowie auf Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit - entscheidende Faktoren im sensiblen Umfeld des Gesundheitswesens. LOLYO erfüllt hierbei höchste Sicherheitsstandards. Das Unternehmen trägt mit dem Gütesiegel "Cyber Trust Austria Platinum Label" Österreichs höchste Auszeichnung für Cybersicherheit, während die Cloud-Services nach ISO 27001 zertifiziert sind. Ein weiterer Fokus liegt auf digitaler Souveränität, die durch den Standort des Rechenzentrums in Deutschland sichergestellt wird. Zudem sorgt der integrierte MITMACH-Booster dafür, dass die App von Mitarbeitenden begeistert angenommen wird. Susanne Haring, Kommunikations- und HR Managerin bei Allergosan (Hersteller der bekannten Marke OMNi-BiOTiC®), blickt bereits mit viel Erfahrung auf nachhaltige interne Kommunikation via LOLYO zurück. "Wir können uns ein Leben ohne Mitarbeiter-App gar nicht mehr vorstellen", zeigt sie sich von der Unternehmensapp begeistert. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus dem Gesundheits- und Pflegesektor - darunter das Klinikum Landshut, die Agaplesion Diakonie Kliniken in Kassel, Hamburg und Hagen, das Tauernklinikum, die Barmherzigen Brüder Krankenhäuser sowie Hygge Betreuung und Alpenland Betreuung & Pflege - setzen bereits auf die Mitarbeiter-App von LOLYO.

Zeitersparnis für operative Prozesse

Neben der einfachen und schnellen Kommunikation bieten innovative Tools wie LOLYO zahlreiche Möglichkeiten, auch operative Prozesse digital & einfach abzubilden: Ob Onboarding, E-Learning, Krankmeldungen, Urlaubsanträge oder Arbeitskleidungsbestellung - dies sind nur ein paar der vielfältigen Prozesse, die durch moderne Kommunikation mit einer Mitarbeiter-App deutlich vereinfacht werden. Zeitersparnis inklusive.

LOLYO meets DMEA

Die DMEA gilt als zentrale Plattform für digitale Innovationen im Gesundheitssektor und bringt jährlich Expert:innen aus Medizin, IT und Management zusammen. Für LOLYO ist die Teilnahme ein strategischer Schritt, um den Dialog mit Entscheidungsträgern aus Kliniken und Gesundheitseinrichtungen weiter auszubauen. Interessierte Fachbesucher:innen können sich am LOLYO Stand (Halle 6.2, D-106) vor Ort ein Bild davon machen, wie moderne Mitarbeiterkommunikation konkret funktioniert und welche Rolle sie für die Zukunft des Gesundheitswesens spielt.

Über LOLYO

LOLYO ist die erste Mitarbeiter-App mit KI-Power, die gezielt zum Mitmachen motiviert und mit dem MITMACH-Booster für rekordverdächtige Beteiligung sorgt. Entwickelt in Graz, Österreich und Cloud Service nach ISO27001 aus Deutschland bietet das smarte Social Intranet alle Funktionen, die moderne interne Kommunikation braucht: Mitarbeitende lassen sich in Echtzeit erreichen, Inhalte standortübergreifend teilen, Onboarding-Prozesse beschleunigen und Stimmungen im Team aktiv einholen. So entsteht digitale Nähe, die echtes Wir-Gefühl schafft und den Teamzusammenhalt nachhaltig stärkt.

Mehr Informationen zur LOLYO Mitarbeiter-App: www.lolyo.app

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

cycoders GmbH

Frau Monika Haberhofer

Parkring 2

8074 Raaba-Grambach

Österreich

fon ..: +43 316 405 287

web ..: https://www.lolyo.app

email : haberhofer@lolyo.net

Über LOLYO

LOLYO ist die erste Mitarbeiter-App, die gezielt zum Mitmachen motiviert und mit dem MITMACH-Booster für rekordverdächtige Beteiligung sorgt. Entwickelt in Graz, Österreich, bietet das smarte Social Intranet alle Funktionen, die moderne interne Kommunikation braucht: Mitarbeitende lassen sich in Echtzeit erreichen, Inhalte standortübergreifend teilen, Onboarding-Prozesse beschleunigen und Stimmungen im Team aktiv einholen. So entsteht digitale Nähe, die echtes Wir-Gefühl schafft und den Teamzusammenhalt nachhaltig stärkt.

Mehr Informationen zur LOLYO Mitarbeiter-App: www.lolyo.app

Pressekontakt:

cycoders GmbH

Frau Monika Haberhofer

Parkring 2

8074 Raaba-Grambach

fon ..: +43 316 405 287

email : haberhofer@lolyo.net