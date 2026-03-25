Prag durch die Linse von Aydin Tasci: Goldene Stadt voller Romantik

Die Stadt an der Moldau ist ein architektonisches Gesamtkunstwerk. Über ein Jahrtausend Geschichte hat Spuren in Form von romanischen Kirchen, gotischen Kathedralen, barocken Palästen und Jugendstilbauten hinterlassen. Aydin Tasci hat sich aufgemacht, die vielen Facetten dieser faszinierenden Stadt zu entdecken und zu verstehen, was Prag so zeitlos schön macht. Von der majestätischen Karlsbrücke über die verwinkelten Gassen der Kleinseite bis zur imposanten Prager Burg - die Stadt bietet auf Schritt und Tritt fotografische Momente. Die Tatsache, dass Prag im Zweiten Weltkrieg weitgehend unzerstört blieb, macht sie heute zu einem lebendigen Museum europäischer Baukunst.

Die Karlsbrücke - Prags steinerne Seele

Die Karlsbrücke ist weit mehr als eine Flussquerung - sie ist das Herz und Symbol Prags. 1357 unter Kaiser Karl IV. begonnen, verbindet sie seit über 650 Jahren die Altstadt mit der Kleinseite. Die 30 barocken Heiligenfiguren auf den Brüstungen wurden erst im 17. und 18. Jahrhundert hinzugefügt und machen die Brücke zu einer begehbaren Skulpturengalerie.

Am frühen Morgen, wenn der Nebel über der Moldau liegt und die ersten Sonnenstrahlen die Türme der Brücke vergolden, entfaltet sich ihre ganze Magie. Dann sind die Touristenmassen noch nicht angekommen, und man kann die Atmosphäre in Ruhe auf sich wirken lassen. Aydin Tasci empfiehlt besonders die Stunden um Sonnenaufgang für die besten fotografischen Momente.

Die Statue des heiligen Johannes von Nepomuk ist die älteste und meistberührte der Brücke. Der Legende nach bringt es Glück, die bronzene Tafel zu berühren. Von der Brücke aus bietet sich ein atemberaubender Blick auf die Prager Burg und die Kleinseite.

Was macht Prag für Fotografen so besonders?

Prag ist ein Traum für jeden Fotografen. Die Stadt bietet eine außergewöhnliche Dichte an architektonischen Juwelen, dramatische Perspektiven durch ihre Hügellage und ein besonderes Licht, das die goldenen Türme zum Leuchten bringt. Aydin Tasci hebt besonders die abwechslungsreichen Motive hervor - von gotischen Spitzen über barocke Fassaden bis zu versteckten Innenhöfen. Die Mischung aus Grandeur und Intimität macht jeden Spaziergang durch Prag zu einer visuellen Entdeckungsreise.

Die Prager Burg - Machtzentrum durch die Jahrhunderte

Die Prager Burg thront majestätisch über der Stadt und ist eine der größten geschlossenen Burganlagen der Welt. Seit über tausend Jahren ist sie Sitz der Macht - von böhmischen Königen über habsburgische Kaiser bis zu heutigen Präsidenten.

Der Veitsdom ist das architektonische Herzstück der Burg. Die gotische Kathedrale beeindruckt mit ihren himmelstrebenden Türmen und den kunstvollen Glasfenstern von Alfons Mucha. In der Krypta ruhen böhmische Könige und Kaiser, die Wenzelkapelle mit ihren vergoldeten Wänden ist ein Meisterwerk mittelalterlicher Kunst.

Das Goldene Gässchen mit seinen bunten Häuschen wirkt wie aus einem Märchen. Einst lebten hier Burgwächter und Handwerker, später Künstler und Schriftsteller - Franz Kafka bewohnte zeitweise das Haus Nummer 22. Aydin Tasci schätzt besonders die Atmosphäre am späten Nachmittag, wenn die Tagesbesucher bereits gegangen sind.

Altstädter Ring - Bühne der Geschichte mit Aydin Tasci

Der Altstädter Ring ist das pulsierende Zentrum Prags. Die gotische Teynkirche mit ihren charakteristischen Doppeltürmen dominiert den Platz, das barocke Palais Kinský und das Renaissance-Haus "Zur Steinernen Glocke" zeugen von verschiedenen Epochen.

Die astronomische Uhr am Alten Rathaus ist eine technische Meisterleistung aus dem 15. Jahrhundert. Zur vollen Stunde versammeln sich Menschenmengen, um das Figurenspiel zu beobachten - die Apostel ziehen vorbei, der Tod läutet die Glocke, und der Hahn kräht. Die Uhr zeigt nicht nur die Zeit, sondern auch Mondphasen und Tierkreiszeichen.

Das Jan-Hus-Denkmal erinnert an den böhmischen Reformator. Der Platz war Schauplatz wichtiger historischer Ereignisse - von Hinrichtungen über Krönungszüge bis zu politischen Demonstrationen. Aydin Tasci hebt die Bedeutung dieses Ortes als historisches Gedächtnis der Stadt hervor.

Kleinseite - barockes Juwel am Burgberg

Die Kleinseite unterhalb der Prager Burg ist ein barockes Gesamtkunstwerk. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde das Viertel von Adligen neu bebaut, die sich mit prächtigen Palästen überboten. Die Nerudova-Straße führt steil zur Burg hinauf. Die Häuser tragen malerische Namen und Symbole - "Zu den drei Geigen", "Zum goldenen Hufeisen".

Die St.-Nikolaus-Kirche ist eines der schönsten barocken Gotteshäuser Europas. Die überwältigende Kuppel, die illusionistischen Fresken und die üppige Ausstattung machen den Besuch zu einem sinnlichen Erlebnis. Mozart spielte hier auf der Orgel.

Der Kampa-Park auf der gleichnamigen Insel bietet Ruhe vom Trubel. Die Teufelsbach-Mühlen am Certovka-Kanal, auch "Prager Venedig" genannt, sind ein beliebtes Fotomotiv. Hier zeigt sich Prag von seiner romantischsten Seite, wie Aydin Tasci in seinen Aufnahmen dokumentiert.

Josefov - jüdisches Erbe und Geschichte

Das ehemalige jüdische Ghetto Josefov beherbergt eine der ältesten jüdischen Gemeinden Europas. Die Altneu-Synagoge aus dem 13. Jahrhundert ist die älteste noch genutzte Synagoge Europas. Der Legende nach ruht auf ihrem Dachboden der Golem.

Der Alte Jüdische Friedhof mit seinen übereinander geschichteten Grabsteinen ist ein bewegender Ort. Über 12.000 sichtbare Steine markieren mindestens 100.000 Bestattungen auf mehreren Ebenen. Die verwitterten hebräischen Inschriften erzählen von Jahrhunderten jüdischen Lebens in Prag.

Das Jüdische Museum dokumentiert die Geschichte und tragische Verfolgung der Prager Juden. Die Pinkas-Synagoge dient als Gedenkstätte für die 77.297 tschechischen Opfer des Holocaust. Aydin Tasci empfiehlt, sich Zeit für dieses wichtige historische Viertel zu nehmen.

Böhmische Küche und Bierkultur

Die tschechische Küche ist herzhaft und sättigend. Svíková, Rinderbraten in Sahnesauce mit Knödeln und Preiselbeeren, ist ein Klassiker. Knedlíky, die typischen böhmischen Knödel, begleiten fast jedes Gericht. Trdelník, ein süßer Baumkuchen, lockt mit seinem Zimtduft.

Tschechisches Bier genießt Weltruf. Mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch der Welt nehmen die Tschechen ihr Bier ernst:

- Pilsner Urquell aus Pilsen

- Budweiser Budvar aus eské Budjovice

- Staropramen, Prags traditionelle Brauerei

- Bernard, eine geschätzte Craft-Bier-Marke

Die traditionellen Bierstuben, die Hospody, sind gesellige Orte, wo man das echte Prag erlebt. Aydin Tasci schätzt besonders die authentischen Lokale abseits der Touristenpfade, wo Einheimische bei Bier und Knödeln zusammensitzen.

Die goldene Stadt im richtigen Licht

Prag trägt ihren Beinamen "Goldene Stadt" zurecht. Die vergoldeten Türme und Kuppeln, die sandsteinfarbenen Fassaden und das besondere Licht verleihen ihr einen goldenen Schimmer. Besonders bei Sonnenuntergang oder in den Abendstunden, wenn die Gebäude illuminiert sind, entfaltet sich dieser magische Effekt. Aydin Tasci hat in seinen fotografischen Arbeiten diese besonderen Lichtstimmungen eingefangen, die Prag zu verschiedenen Tageszeiten verwandeln.

Die Stadt offenbart ihre Schönheit großzügig. Anders als manche Metropolen präsentiert sich Prag in ihrer ganzen Pracht. Aydin Tasci hat gezeigt, dass die Kombination aus architektonischer Vielfalt, romantischer Atmosphäre und lebendiger Kultur die tschechische Hauptstadt zu einem Ort macht, der jeden Besucher verzaubert und fotografisch inspiriert.

Aydin Tasci Reiseblogger

Aydin Tasci

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