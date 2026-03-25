Computer und PC Entsorgung in Hamburg: ProCoReX Europe GmbH - Computerschrott Entsorgung mit Vernichtung

ProCoReX Europe GmbH garantiert in Hamburg ressourcenschonende Computer und PC Entsorung mit zertifizierter Datenträgervernichtung - ein Muss für Datenschutz und nachhaltiges Image.

Im digitalen Zeitalter reicht es längst nicht mehr, Altrechner einfach abzugeben. Unternehmen jeder Größe in Hamburg stehen in der Verantwortung, ihre IT-Schrottentsorgung so sicher und nachhaltig wie möglich zu gestalten. ProCoReX Europe GmbH bietet dazu eine lückenlose Computer und PC Entsorgung in Hamburg , bei der zertifizierte Datenträgervernichtung ein zentrales Qualitätsmerkmal ist. Der Prozess beginnt mit gezielter Beratung und einer exakten Analyse der zu entsorgenden Mengen und Gerätetypen. Jeder Auftraggeber erhält eine vollständige Erfassung des Bestandes - von Tower-PCs über Server bis hin zu Peripherie und mobilen Geräten. Nach flexibler Terminvereinbarung sorgt ProCoReX Europe GmbH für eine sichere und nachvollziehbare Abholung, wobei nicht mehr verwendbare Geräte höchts effizient den Wertstoffkreisläufen zugeführt werden. Datenträgersicherheit bleibt an oberster Stelle: Noch vor Beginn des eigentlichen IT-Recyclingprozesses durchläuft jede Festplatte, SSD oder sonstige Speicherlösung eine zertifizierte Datenträgervernichtung in Hamburg nach DIN 66399. Die Daten werden so zuverlässig gelöscht und zerstört, dass keinerlei Missbrauch möglich ist. Für jede Computer und PC Entsorgung in Hamburg wird ein Nachweisprotokoll ausgestattet, das im Compliance, bei Audits oder zur Vorlage bei Geschäftspartnern/Rechtsprüfungen zum entscheidenden Dokument wird. Metalle, Leiterplatten und andere Materialien werden nach Abschluss sortenrein recycelt, gefährliche Bestandteile umweltgerecht behandelt.

Durch die Kombination aus Fachberatung, flexibler Logistik und individueller Betreuung wird die zertifizierte Datenträgervernichtung in Hamburg mit ProCoReX Europe GmbH nicht nur zur Pflichterfüllung, sondern zum Nachhaltigkeits- und Markenvorteil.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/hamburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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