Henderson Group steigert Lagereffizienz mit Full-Pallet-Inventory-Lösung von Zetes

Dublin, 24. März 2026 – Die Henderson Group, eines der führenden Groß- und Einzelhandelsunternehmen in Nordirland, hat durch die Implementierung von Zetes Full Pallet Inventory (FPI) die Effizienz im Lager sowie die Bestandsgenauigkeit deutlich verbessert. Diese Implementierung markiert den neuesten Meilenstein in einer zwei Jahrzehnte währenden Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen mit Fokus auf die Optimierung der Lagerabläufe.

Die Henderson Group betreibt fünf Großlager, die Henderson Wholesale und Henderson Foodservice bedienen. Henderson Wholesale beliefert unabhängige und unternehmenseigene Filialen; Henderson Foodservice Restaurants, Hotels und Schulen. Fehlgeleitete Paletten, ungenaue Bestandsdaten und zu langsame Inventurprozesse stellten die Unternehmensgruppe vor Herausforderungen, da sie zu Verzögerungen, erhöhten Arbeitskosten und Problemen bei der Aufrechterhaltung optimaler Bestandsmengen führten. Henderson Group entschied sich für die FPI-Lösung von Zetes, um Bestandsdaten in Echtzeit zu erhalten und Betriebsunterbrechungen auf ein Minimum zu reduzieren.

Implementierung und wichtigste Vorteile

Das FPI-System von Zetes, mit einer am Gabelstapler montierten ImageID Machine-Vision-Station ausgestattet, erfasst Paletten- und Barcode-Daten bei Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h. Diese Lösung ist über die ZetesMedea Logistics Execution-Software nahtlos in das WMS von Henderson integriert und erhöht die Genauigkeit durch Echtzeit-Transparenz, minimiert falsch gelagerte Bestände und reduziert Abschreibungen für abgelaufene Produkte. Das automatisierte Scannen ist deutlich leistungsfähiger als manuelle Prozesse, wodurch die Effizienz gesteigert und gleichzeitig die Betriebskosten gesenkt werden. Darüber hinaus gewährleistet es die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch überprüfbare, mit Zeitstempel versehene Bilder, welche die Anforderungen an die Qualitätskontrolle erfüllen.

Da das System keinerlei Schulung erfordert, können Zeitarbeitskräfte schnell eingearbeitet werden, was der Unternehmensgruppe bei häufig wechselnden Arbeitskräften entgegenkommt. Dank seines mobilen Designs kann Henderson das FPI-System für Bestandsprüfungen mühelos zwischen den fünf Lagern verlegen.

„Wir arbeiten bereits seit über 20 Jahren mit Zetes zusammen. Im Rahmen unserer Partnerschaft haben wir kontinuierlich neue Supply-Chain-Technologien integriert, um unsere Lagerprozesse zu optimieren. Full Pallet Inventory hat unsere Bestandskontrolle transformiert. Zugleich konnten wir die Geschäftskontinuität damit gewährleisten. Das Projekt basierte ursprünglich auf einer dreijährigen Planung, doch es rentierte sich bereits nach zwei Jahren, also ein Jahr früher als geplant“, erklärt Philip Mehaffey, Logistics Director bei Handerson Foodservice Ltd.

„Unsere Zusammenarbeit mit der Henderson Group verdeutlicht, welchen Einfluss die digitale Transformation auf die Logistik hat. Die FPI-Lösung auf Basis von Bildverarbeitung ermöglicht eine schnelle, präzise und skalierbare Bestandsverwaltung und hilft unseren Kunden, in der sich stetig wandelnden Lieferkette einen Vorsprung zu sichern“, so Robert Van Vliet, General Manager bei Zetes.

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

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