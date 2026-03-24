Wegner & Partner Agentur für Absatzmarketing: Top Company 2025

Auch für 2025 erhält Wegner & Partner das Siegel als Top Company von kununu.

Offenbach, 23.03.2026: Auch für 2025 wurde Wegner & Partner als Top Company ausgezeichnet, da das Unternehmen auf kununu weiterhin besonders positiv bewertet wird.

Das angesehenste Arbeitgeber-Siegel: kununu Top Company 2025

Wegner & Partner gehört damit weiterhin zu den rund 5 % am besten bewerteten Arbeitgeberprofilen auf kununu. Die Kriterien für die Vergabe werden regelmäßig überprüft und weiterentwickelt, um die Aussagekraft der Auszeichnung zu sichern.

Im kununu-Profil erreicht Wegner & Partner aktuell einen kununu-Score von 4,4 von 5 (basierend auf 15 Bewertungen) und liegt damit über dem Branchendurchschnitt in Marketing/Werbung/PR (3,8). In den Detailbewertungen stechen vor allem Themen wie Arbeitsatmosphäre und Kollegenzusammenhalt (je 4,8), Work-Life-Balance (4,7) sowie Karriere/Weiterbildung (4,8) positiv hervor. Auch die Arbeitsbedingungen werden sehr gut bewertet (4,9). Zu den am häufigsten bestätigten Benefits zählen u. a. Hund erlaubt, Homeoffice, gute Verkehrsanbindung und Mitarbeiter-Events.

Geschäftsführer Michael Kehm sagt dazu: "Wir fühlen uns durch das Top-Company-Siegel 2025 sehr geehrt. Die Auszeichnung unterstreicht unser Engagement, ein wertvoller Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb zu sein. Die Weiterentwicklung und Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden haben für uns Priorität - deshalb fördern wir Lernen und Austausch kontinuierlich."

Über das kununu-Top-Company-Siegel: kununu ist eine der bekanntesten Online-Plattformen für Arbeitgeberbewertungen im deutschsprachigen Raum. Mitarbeitende, Auszubildende sowie ehemalige Angestellte können Unternehmen anonym anhand standardisierter Kriterien bewerten. Das Top- Company-Siegel dient Jobsuchenden als Orientierung und wird ausschließlich auf Basis unabhängiger Bewertungen vergeben.

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Über Wegner & Partner

Wegner & Partner ist eine unabhängige und inhabergeführte Agentur für Absatzmarketing mit Hauptsitz in Offenbach und einem zweiten Standort in Bochum. Seit 1995 entwickelt Wegner & Partner kreative, strategische und wirkungsorientierte Kommunikationslösungen für Unternehmen aus Deutschland und Europa. Die strategischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Consulting, Brand, Design und Sales, die Ausrichtung ist branchenübergreifend und interdisziplinär. Operative Tools und Marketingdisziplinen werden immer von dem jeweiligen Business-Ziel des Kunden abgeleitet. In der Umsetzung ergeben sich daraus ganzheitliche Kampagnen, Digital-Strategien, Marken-Relaunch-Konzepte und Promotions bis hin zu KI-gestützten Prozessen, Social-Media-Kampagnen und Events. Zu den Kunden zählen namhafte Konzerne, erfolgreiche KMU-Unternehmen und Marken, die noch besser werden wollen. Mittlerweile hat die Agentur drei Tochterunternehmen in den Bereichen Pharma, Produktion und Event. Zahlreiche Auszeichnungen und Awards dokumentieren unsere Qualität und Innovationskraft seit drei Jahrzehnten.

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