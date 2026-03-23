VitalZentrum Bad Tölz mit frischen Impulsen für Gesundheit und Naturerlebnis

Das VitalZentrum startet mit neuem Jahresprogramm und neuer Leitung in die Gesundheitssaison 2026

Vielfältige Angebote für Bewegung, Gesundheit und bewusste Lebensführung

Das VitalZentrum bündelt eine breite Palette an Gesundheits- und Bewegungsangeboten. Das Programm reicht von klassischen Kursformaten wie Beckenbodengymnastik, Wirbelsäulengymnastik oder Feldenkrais bis hin zu unterschiedlichen Yoga-Angeboten für verschiedene Zielgruppen. Darüber hinaus werden einzelne Themen in Workshops und Kursreihen vertieft. Ein Beispiel ist das Laufcamp, bei dem sich Teilnehmende in mehreren Workshops - unter anderem im Juni und September - gezielt auf den offiziellen Campstart im Oktober vorbereiten können. Hier lernen insbesondere Anfängerinnen, Anfänger und Wiedereinsteigende, wie sie einen gesunden Einstieg ins Laufen finden, erhalten Trainingspläne und wertvolle Tipps rund ums Training. Ein weiteres Highlight ist "Fit im Park": Unter dem Motto "Gemeinsam. Draußen. Kostenfrei." können Interessierte im Kurpark unverbindlich an Bewegungs- und Entspannungseinheiten teilnehmen. Das Angebot schafft einen niedrigschwelligen Zugang zu Bewegung in der Natur und lädt dazu ein, gemeinsam aktiv zu werden. Ein besonderer Anlass steht zudem am 1. August an: das VitalZentrum feiert sein Jubiläum mit dem Aktionstag "GO - Vital: 10 Jahre Vitalität", der ganz im Zeichen von Bewegung, Gesundheit und bewusster Lebensführung steht.

Kräuterkraft: Duftende Vielfalt und altes Wissen neu erleben

Das Thema Kräuterkraft widmet sich der uralten Tradition heimischer Heil- und Küchenkräuter und verbindet sie mit moderner Naturheilkraft. Bei Kräuterführungen, Workshops zur Kräuterkunde Kochkursen und Verkostungen erfahren Teilnehmende, wie Pflanzen Körper, Geist und Seele stärken können. Die Angebote laden dazu ein, die Natur um Bad Tölz neu zu entdecken und das vorhandene Kräuterwissen praktisch zu nutzen.

Kneipp erleben: Natürlich erfrischend und ganzheitlich

Im Bereich Kneipp erleben werden die fünf Säulen der Kneipp'schen Naturheilkunde - Wasser, Bewegung, Kräuter, Ernährung und Balance - für alle Lebensbereiche greifbar. Besucherinnen und Besucher können den Kneipplehrpfad im Kneippgarten des Kurparks nutzen, aber auch sonst die wohltuende Wirkung von Wassertreten, Armbädern und natürlichen Kaltwasseranwendungen erleben sowie einfache Übungen kennenlernen, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Weiterhin verbindet dieser Bereich traditionelle Gesundheitslehre mit zeitgemäßen Empfehlungen für mehr Balance und Vitalität.

Bewusst essen: Regional, frisch, genussvoll

Im Rahmen von Bewusst essen wird die natürliche Kraft ausgewogener Ernährung in den Mittelpunkt gestellt. Programme wie Tölzer Veg zeigen, wie frische, regionale, überwiegend pflanzliche Kost zu einer gesunden Lebensweise beitragen kann - einfach, alltagstauglich und genussbetont. Teilnehmende lernen, wie Wildpflanzen, Kräuter und regionale Zutaten zu vitalen Begleitern im Alltag werden können.

Einfach mitmachen - das VitalZentrum als zentrale Anlaufstelle

Das VitalZentrum fungiert als Informations- und Beratungsstelle, Inspirationsort und Treffpunkt für Gesundheitsangebote in Bad Tölz. Sabrina Steinmüller und ihr Team im VitalZentrum stehen Besucherinnen und Besuchern mit Beratung, Orientierung und einem abwechslungsreichen Jahresprogramm zur Seite. Egal ob Kräuterwanderung, Kneipp-Workshop, gemeinsame Bewegung oder Kochkurs: Das VitalZentrum lädt dazu ein, aktiv mitzumachen und neue Impulse für ein gesundes Leben mitzunehmen.

Weitere Informationen und einen Überblick zu den Angeboten finden Interessierte unter www.bad-toelz.de/vitallife.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR Bad Tölz c/o Kleininger Consulting GmbH

Frau Lena Kleininger

Am Eichenhag 3

83714 Miesbach

Deutschland

fon ..: +49175 5733806

web ..: http://www.bad-toelz.de

email : lena@kleininger-consulting.de

Bad Tölz verbindet bayerisches Lebensgefühl mit einem bunten Kulturprogramm: Von Theater, Kabarett und Konzerten über Märkte bis hin zu traditionellen Festen ist hier das ganze Jahr über etwas geboten. Gleichzeitig steht die Stadt seit mehr als 170 Jahren für Gesundheit und Wohlbefinden - mit den natürlichen Heilmitteln Jod, Moor und Heilklima sowie vielfältigen Möglichkeiten zur Bewegung inmitten herrlicher Natur. Eingebettet zwischen Isar, sanften Voralpen und nur 50 Kilometer südlich von München gelegen, lädt Bad Tölz dazu ein, Körper, Geist und Seele gleichermaßen zu verwöhnen.

Pressekontakt:

Kleininger Consulting GmbH

Frau Lena Kleininger

Am Eichenhag 3

83714 Miesbach

fon ..: +49175 5733806