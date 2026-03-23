Donnernder Rauch am Sambesi: exklusive Erlebnisse an den Victoria-Fällen von TMC Reisen

TMC Reisen erweitert sein Afrika-Portfolio um individuelle Reiseprogramme zu den Victoria-Fällen - mit Kombinationen aus Naturerlebnis, Safari und stilvollen Unterkünften am Sambesi.

Großkarolinenfeld, 23. März 2026 - Sie gehören zu den eindrucksvollsten Naturphänomenen der Erde und ziehen Reisende seit Generationen in ihren Bann: die Victoria-Fälle. Der Afrika-Spezialist TMC Reisen erweitert sein Portfolio um maßgeschneiderte Programme rund um den "Mosi-oa-Tunya" - den Rauch, der donnert. An der Grenze zwischen Sambia und Simbabwe kombiniert der Experte für das südliche Afrika spektakuläre Naturerlebnisse mit ausgewähltem Komfort und individueller Reiseplanung.

Für TMC Reisen steht dabei nicht nur der Besuch der Wasserfälle selbst im Fokus, sondern das ganzheitliche Erleben der Region. Die neuen Reisebausteine verbinden Natur, Tierwelt und lokale Kultur zu einem stimmigen Gesamtbild und bieten eine ausgewogene Mischung aus Aktivität und Erholung.

Die Highlights an den Victoria-Fällen:

• Perspektivwechsel: Ob bei einer geführten Wanderung entlang der Abbruchkante oder bei einem Helikopter-Rundflug ("Flight of Angels") - TMC Reisen ermöglicht eindrucksvolle Blickwinkel auf die gewaltigen Wassermassen und die umliegende Landschaft.

• Exklusive Safari-Kombinationen: Die Victoria-Fälle lassen sich ideal mit Safaris im nahegelegenen Chobe Nationalpark in Botswana oder im Hwange Nationalpark in Simbabwe verbinden - zwei der tierreichsten Regionen im südlichen Afrika.

• Stilvolle Unterkünfte: Das Angebot reicht von traditionsreichen Kolonialhotels bis hin zu modernen Luxus-Lodges am Sambesi, die Privatsphäre und eine besondere Nähe zur Natur bieten.

• Besondere Momente: Eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang auf dem Oberlauf des Sambesi eröffnet eindrucksvolle Naturbeobachtungen - häufig mit Elefanten, Flusspferden und einer einzigartigen Lichtstimmung.

• Beste Reisezeit im Blick: Für das maximale Naturschauspiel empfiehlt TMC Reisen die Monate März bis Mai, wenn der Sambesi Hochwasser führt. In der Trockenzeit von August bis Oktober stehen hingegen Aktivitäten wie der Besuch des "Devil's Pool" sowie Tierbeobachtungen in den umliegenden Nationalparks im Vordergrund.

"Die Victoria-Fälle sind weit mehr als nur ein Fotostopp", erklärt das Expertenteam von TMC Reisen. "Durch unsere langjährigen Kontakte vor Ort ermöglichen wir Programme, die individuell abgestimmt sind und echte Einblicke in die Region geben."

Mit dem Afrika-Reise-Spezialist TMC Reisen wird der Besuch der Victoria-Fälle zu einem intensiven Reiseerlebnis - individuell geplant, flexibel kombinierbar und ausgerichtet auf Reisende, die Natur und Afrika authentisch erleben möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TMC Reisen

Herr Uli Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld

Deutschland

fon ..: 08031-9019833

web ..: https://www.tmc-reisen.de

email : info@tmc-reisen.de

TMC Reisen ist ein unabhängiger Spezialreiseveranstalter mit Sitz in Großkarolinenfeld in Oberbayern. Das Unternehmen hat sich auf individuell geplante Fernreisen spezialisiert und bietet maßgeschneiderte Reiseprogramme unter anderem nach Afrika, Nordamerika, Australien, Neuseeland sowie in die Südsee an.

Im Mittelpunkt steht die persönliche Beratung und Planung individueller Rundreisen. Anstelle standardisierter Pauschalangebote entwickelt TMC Reisen gemeinsam mit seinen Kunden maßgeschneiderte Reiserouten, die exakt auf die Wünsche und Interessen der Reisenden abgestimmt sind. Dazu zählen unter anderem Mietwagenrundreisen, Wohnmobilreisen, Safari-Erlebnisse, Natur- und Abenteuerreisen sowie außergewöhnliche Reiseerlebnisse abseits klassischer Touristenrouten.

Dank eines über viele Jahre aufgebauten internationalen Partnernetzwerks arbeitet TMC Reisen mit ausgewählten Lodges, lokalen Veranstaltern und erfahrenen Guides zusammen. So entstehen hochwertige und authentische Reiseprogramme, die intensive Naturerlebnisse und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten miteinander verbinden.

Pressekontakt:

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