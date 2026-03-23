Wintergarten sanieren in Oberösterreich und Deutschland: Aluminium-Verkleidungen schützen Holz

Die DILA GmbH bietet Alu-Sanierungssysteme für bestehende Wintergärten an. Holzkonstruktionen erhalten durch hinterlüftete Verkleidungen dauerhaften Schutz vor Witterung - ohne Neuanstrich.

Holzwintergärten sind in Oberösterreich und weiten Teilen Deutschlands nach wie vor stark verbreitet. Witterungseinflüsse wie Sonne, Regen, Schnee und Hagel setzen den Holzkonstruktionen jedoch kontinuierlich zu. Regelmäßiges Streichen und Ausbessern gehört für viele Eigentümer zum wiederkehrenden Aufwand. Die DILA GmbH mit Sitz in Eberschwang bietet mit ihren Alu-Sanierungssystemen eine Alternative, die diesen Pflegeaufwand dauerhaft reduziert. Wer seinen Wintergarten sanieren möchte, kann bestehende Holzkonstruktionen mit hinterlüfteten Aluminiumverkleidungen ausstatten lassen, ohne den Wintergarten vollständig ersetzen zu müssen.

Das Prinzip der Sanierung beruht darauf, dass die vorhandene Holzsubstanz erhalten bleibt. Die Aluminiumprofile werden passgenau auf die bestehenden Rahmen und Konstruktionshölzer aufgebracht. Durch die Hinterlüftung der Verkleidung wird Kondensfeuchtigkeit abgeführt, was die Lebensdauer des darunterliegenden Holzes verlängert. Die Holzfenster und Rahmenelemente des Wintergartens werden auf diese Weise zu vollwertigen Holz-Aluminium-Konstruktionen aufgerüstet.

Die DILA GmbH beschäftigt über 50 Mitarbeiter, die auf individuelle Lösungen im Bereich der Aluminium-Sanierung spezialisiert sind. Das Leistungsspektrum umfasst neben Wintergärten auch Fenster, Haustüren, Torverkleidungen und Sonderformen. Für jedes Projekt werden die Verkleidungen einzeln angepasst, da Wintergärten in Bauform und Maßen stark variieren. Die Farbauswahl orientiert sich an gängigen Beschichtungssystemen für Aluminium, sodass sich die sanierten Flächen optisch in das Gesamtbild der Fassade einfügen lassen.

In Oberösterreich und Deutschland ist die DILA GmbH regelmäßig auf Messen und über Infopoints in Einkaufszentren vertreten. Interessierte können sich dort über die technischen Details der Clip-System-Technik informieren oder telefonisch einen Beratungstermin vereinbaren. Die Sanierung erfolgt am bestehenden Objekt vor Ort, ein Ausbau der Verglasung ist in der Regel nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum Leistungsangebot und den Kontaktmöglichkeiten finden sich unter www.dila-sanieren.de/ .

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DILA Handel GmbH

Herr Ferdinand Diesenreither

Eberschwang 81

4906 Eberschwang

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DILA ist Ihr Experte für Alusanierungen und Aluverkleidungen für Fenster und Türen. DILA bietet individuelle Lösungen für bestehende Fenster, Wintergärten und Haustüren. DILA ist Ihr Spezialist zur Umrüstung von bestehenden Holzfenstern auf vollwertige Holz-Alu-Fenster.

DILA bietet:

* die komplette Aufrüstung bestehender Holzfenster zu Holz-Alu-Fenstern

* die nachhaltige optische Aufwertung von Fenstern und Türen mit Farben und Holzdekor

* absoluten Komfort: Nie mehr streichen dank Alu-Sanierung

* günstige Angebote: Die Umrüstung ist kostengünstiger als ein kompletter Fenstertausch

* Sicherheit: Hinterlüftete Verkleidungen verhindern Schimmelbildung

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