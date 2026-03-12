ERP 4 Business - myfactory Partner & mesonic Partner - launcht kostenlose ERP-Toolbox für KMUs aus Produktion

ERP 4 Business - zertifizierter myfactory Partner, mesonic Partner und Docuvita Partner - stellt produzierenden KMU in Fertigung, Maschinenbau und Automotive nun über 100 kostenlose ERP-Tools bereit.

Wernigerode, Sachsen-Anhalt - ERP 4 Business, powered by Escape Consult GmbH & Co. KG, stellt als zertifizierter myfactory Partner, mesonic Partner und Docuvita Partner im DACH-Raum ab sofort eine kostenlose digitale ERP-Toolbox für produzierende Unternehmen bereit. Das Angebot richtet sich an KMU in Fertigung, Produktion, Maschinenbau und Automotive mit 10 bis 200 Mitarbeitern und umfasst mehr als 100 interaktive Analyse- und Planungswerkzeuge - vollständig kostenlos.

Warum so viele ERP-Projekte scheitern

Laut aktuellen Studien überschreiten bis zu 70 Prozent aller ERP-Einführungen Budget oder Zeitplan. Gerade in produzierenden Branchen wie Maschinenbau, Automotive und Metallverarbeitung ist die Herausforderung besonders groß: Bestehende Fertigungsprozesse müssen in ein neues System überführt werden - ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen. Die ERP-Toolbox von ERP 4 Business setzt genau an diesem Punkt an: Checklisten, Readiness-Checks und Kalkulatoren helfen Geschäftsführern und IT-Verantwortlichen, den eigenen Status quo zu bewerten und die Systemauswahl strukturiert vorzubereiten.

Branchenspezifische Werkzeuge für Fertigung und Produktion

Die Toolbox beinhaltet unter anderem einen ERP-Readiness-Check für Fertigungsbetriebe, ein SAP-Abhängigkeits-Analyse-Tool für Unternehmen, die eine SAP-Ablösung planen, sowie einen IT-Readiness-Check für Betriebe in Nachfolgesituationen. Ergänzend stehen Werkzeuge zu Digitalisierungsgrad, Prozessreife und Schnittstellenanalyse bereit - alle ausgerichtet auf ERP für Produktion und fertigungsnahe Abläufe.

20+ Jahre Erfahrung als myfactory Partner, mesonic Partner und Docuvita Partner

ERP 4 Business ist langjähriger zertifizierter Implementierungspartner für myfactory (Cloud-ERP, SaaS, DSGVO-konform, Hosting in Deutschland), Mesonic WinLine (on-premise/hybrid ERP) sowie Docuvita (Dokumentenmanagementsystem). Mit 75+ aktiven Kunden, schwerpunktmäßig in der Metall-, Maschinen- und Textilfertigung, fließt das aufgebaute Branchen-Know-how direkt in die Toolbox ein. Das Portfolio wird durch ein eigenes Entwicklungsteam und ein E-Learning-Portal für myfactory Schulungen abgerundet.

"Fertigungsbetriebe brauchen keinen Berater, der mit einer Präsentation ins Haus kommt. Sie brauchen erst einmal Klarheit über ihren eigenen Prozessreifegrad. Genau das leistet die Toolbox", so das Team von ERP 4 Business.

Sofort nutzbar, keine Registrierung erforderlich

Sämtliche Tools sind unter erp-4-business.de frei zugänglich. Wer im Anschluss eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen möchte, kann direkt über das integrierte Kontaktformular eine unverbindliche Erstanfrage einreichen. Als myfactory Partner, mesonic Partner und Docuvita Partner begleitet ERP 4 Business Fertigungsunternehmen von der Systemauswahl bis zum laufenden Support.

Über ERP 4 Business - Escape Consult GmbH & Co. KG

Die Escape Consult GmbH & Co. KG aus Wernigerode (Sachsen-Anhalt) tritt unter der Marke ERP 4 Business als spezialisierter ERP-Partner für das produzierende Gewerbe im DACH-Raum auf. Als offizieller Servicepartner für myfactory, Mesonic WinLine und Docuvita unterstützt das Unternehmen KMU in Fertigung, Maschinenbau, Automotive und Produktion entlang des gesamten ERP-Lebenszyklus.

Weitere Informationen: https://erp-4-business.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

escape Consult GmbH & Co. KG

ERP Checker

Gewerbepark Keplerstraße 6/8

07549 Gera

Deutschland

fon ..: +49 365 77394 0

web ..: https://erp-4-business.de/

email : max.mittelstaedt@escape-consult.de

ERP 4 Business (Escape Consult GmbH & Co. KG, Wernigerode) ist ein zertifizierter myfactory Partner (seit 2004), mesonic Partner (seit 2025) und Docuvita Partner im DACH-Raum - spezialisiert auf ERP für Fertigung, Maschinenbau, Produktion und Automotive für KMU mit 10 bis 200 Mitarbeitern. Mit 20+ Jahren Erfahrung, 75+ aktiven Kunden, einem eigenen Entwicklerteam und 6 zertifizierten Partnersystemen begleitet ERP 4 Business produzierende Unternehmen von der ERP-Auswahl bis zum laufenden Support - inklusive KI-Agenten, DMS, Versand und Banking aus einer Hand. Weitere Informationen: https://erp-4-business.de

Pressekontakt:

escape Consult GmbH & Co. KG

ERP Checker

Gewerbepark Keplerstraße 6/8

07549 Gera

fon ..: +49 365 77394 0

web ..: https://erp-4-business.de/