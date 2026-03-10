The Magnum Ice Cream Company stellt vor: Neue Eis-Sorten für ein genussvolles Jahr 2026

Mit gleich sieben Neuheiten für den Außer-Haus-Markt will The Magnum Ice Cream Company den genussvollen Weg ins neue Jahr ebnen: Neu sind zwei fruchtige Sorbets in den Sorten Limette und Birne, ein Mango-Eis, das farbenfrohe Twister Pineapple, aber auch Cremiges wie Karamell, Vanille in Wellen und das innovative Caramel Popcorn. Profis bieten die neuen Sorten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und kreativen Spielraum, etwa für die Verwendung in Desserts, gleichzeitig punkten die Neuheiten auch pur im Eisverkauf.

Hamburg, Februar 2026. Eis hat ganzjährig Saison, daher baut The Magnum Ice Cream Company mit seinen Marken Carte D’Or Professional und Langnese das Außer-Haus-Sortiment kontinuierlich aus. Gastronomen sollen ihren Gästen mehr Vielfalt, mehr Genuss und größere Auswahlmöglichkeiten geben können, um vom A-la-Carte-Restaurant bis zum Buffet bei allen Eisliebhabern mit spannenden Kreationen zu punkten.

Carte D’Or präsentiert Fruchtiges

Die Range der Carte D’Or Sorbets wird um zwei neue Sorten erweitert: Das Limetten-Sorbet ist fruchtig-herb, hat einen Fruchtanteil von über 30 Prozent und lässt sich nicht nur für Drinks und Dessert einsetzen. Auch Vorspeisen wie etwa Lachstatar oder Ceviche verleiht es Leichtigkeit und eine exotische Note. Ein beliebter Frucht-Klassiker in Verbindung mit Nachtisch ist die Birne, die sich auch im neuen Birnen-Sorbet wiederfindet. Feine Stückchen der Williams-Christ-Birne sorgen zusammen mit einem Fruchtanteil von 48 Prozent für einen vollsaftig-süßen Geschmack. Birne passt das ganze Jahr über – etwa pur, in Verbindung mit einem Digestif, als Begleitung zu Kuchen oder in Cocktails. Die beiden neuen Sorten sind im praktischen 2,4-Liter-Format erhältlich.

Carte D’Or bringt Kino in die Eistruhe

In der Eistruhe front of house finden sich bald zwei aufmerksamkeitsstarke und ansprechend ausdekorierte Sorten: Caramel Popcorn und Twister Pineapple. Bei Caramel Popcorn wird cremiges Karamelleis mit gesalzener Karamellsauce und knackig-karamellisierten Maisstückchen mit Popcorngeschmack veredelt und sorgt bei Genießern für ein Geschmackserlebnis wie im Kinosaal. Ein farbenfroher Eyecatcher hingegen ist die Sorte Twister, die schon als Eis am Stiel bei Groß und Klein bekannt und beliebt ist. Ananaseis, Eis mit Erdbeere und Zitronenfruchteis mit Zitronen-Limettengeschmack werden verwirbelt und sorgen für sommerliche Leichtigkeit. Die beiden neuen Sorten sind im 5,5-Liter-Format erhältlich und präsentieren sich in der vertrauten, handwerklichen Optik, die Konsumentinnen und Konsumenten schätzen.

Langnese launcht Mango und Karamell

Frische, Leichtigkeit und der Geschmack sonnengereifter Mangos vereinen sich in der exotischen Sorte Mango, der Neuheit in der Sparte Langnese Eisgenuss. Diese wird außerdem erweitert durch Karamell, ein Eis mit vollmundigem, süß-salzigem Charakter und Cremigkeit. Beide Sorten im 5-Liter-Format stehen für gewohnte Qualität zum attraktiven Preis, die Profis und Genießer gleichermaßen schätzen.

Vanille in Wellen

Eine Besonderheit ist der Vanille 1-Liter-Block, der optisch an die bekannte Eiskreation Viennetta erinnert, ganz neu allerdings nur aus Vanilleeis in zart schmelzenden Wellen besteht. Servierfertig und einfach in der Handhabung macht das Welleneis auf dem Buffet oder Teller optisch viel her und bietet großen Spielraum für süße Kreationen.

Weitere Informationen und Rezeptideen gibt es unter https://www.langnese-business.de

Über The Magnum Ice Cream Company

The Magnum Ice Cream Company (TMICC) ist der weltweit größte Eis-Hersteller und wird seit Dezember 2025 als unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen mit Gründung und Sitz in den Niederlanden geführt. Mit ikonischen Marken wie Magnum, Carte D’or, Cremissimo, Ben & Jerry's und Langnese baut TMICC auf dem Erbe von zusammen über 160 Jahren Expertise in der Herstellung außergewöhnlicher Eiserlebnisse auf.

TMICC vertreibt seine Produkte in rund 80 Ländern weltweit und betreibt eine globale Flotte von nahezu drei Millionen Gefriertruhen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro.

