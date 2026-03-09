80 Plätze, 8 Profis, 1 Ziel: Marc Pastuska bringt Cyber-Spezialeinheit nach Monheim

Tatort Mittelstand - ein Tag, der alles verändert. Kein Seminar. Kein Frontalunterricht. Echte Experten. Echte Fälle. Echte Lösungen.

Sojus 7, 28.3.2026 - Die Ära der künstlichen Intelligenz bedeutet für Unternehmen große Chancen, stellt sie jedoch gleichzeitig vor neue Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit und Compliance. Das Live-Event "Tatort Mittelstand - Alles was Ihr Unternehmen in Zeiten von KI sicherer macht" bietet Unternehmern und Entscheidern eine einmalige Möglichkeit, ihr Wissen zu vertiefen und sich auf den neuesten Stand zu bringen.

Vielfältiges Programm und hochkarätige Redner

Unter der Leitung von Veranstalter Marc Pastuska, der seit 2018 mittelständische Unternehmen zu Themen rund um Datenschutz, Informationssicherheit und KI-Compliance berät, bringt "Tatort Mittelstand" ein Expertenteam zusammen, das sich in ihren jeweiligen Fachgebieten auszeichnet. Neben dem Gastgeber Marc Pastuska werden bei der Veranstaltung außerdem Kung Fu Großmeister Sifu Thommy Luke Böhlig, Germanys Next Speakerstar Viviane Albert, Martin Wernet mit seinen Schwarzwalddogs, Webdesignerin Beate Aust, IT-Spezialist Georgij Boguslawskij und Cyber-Experte Marc Beckmann als Speaker auftreten. Am 28.3.2026 erwartet die Teilnehmer in der charmanten Event-Location "Scheune" im Sojus 7 von 10 bis 16 Uhr ein Tag voller spannender Keynotes und Workshops, der den Kern aller Aspekte, die KI, Datenschutz und Informationssicherheit berühren, freilegen. Mit besonderem Augenmerk darauf, Mittelstandsunternehmen helfen, Hürden zu überwinden und Chancen zu ergreifen, um in der Welt der KI zu überleben und zu gedeihen.

Stark limitierte Teilnehmerzahl garantiert exklusive Einblicke

Die begrenzte Teilnehmerzahl von 80 Personen stellt sicher, dass jeder Teilnehmer erstklassige persönliche Erfahrungen und direkten Kontakt zu den Rednern hat. Bei "Tatort Mittelstand" geht es nicht nur um Theorie. Die Redner zielen darauf ab, den Teilnehmern konkretes Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln, die sofort eingesetzt werden können. Zusätzlich zu den Fachvorträgen enthält das Programm auch einzigartige Highlights: Kung-Fu-Großmeister Sifu Thommy Luke Böhlig wird die Verbindung zwischen mentaler und physischer Sicherheit aufzeigen und erklären, warum Sicherheit im Kopf beginnt. Darüber hinaus wird LKA-Beamtin Viviane Albert Einblicke geben, wie Cyberkriminelle wirklich agieren und wie Unternehmen sich schützen können. Und für alle, die glauben, alles über Technik und Sicherheit zu wissen, findet eine Live-Demonstration mit professionellen Datenträgerspürhunden statt, welche versteckte Abhörgeräte aufspüren werden. Das Live-Event richtet sich nicht nur an Kunden von Datenschutz Marc Pastuska, sondern auch an Medienvertreter und Unternehmer, die Interesse an den neuesten Trends und Erkenntnissen rund um KI, Datenschutz und Informationssicherheit haben. Datenschutz Marc Pastuska unterstützt seit seiner Gründung im Jahr 2018 mittelständische Unternehmen in allen Fragen rund um Datenschutz, Informationssicherheit und KI-Compliance. Durch individuelle Beratung und praxisnahe Weiterbildung wird ein fundiertes Verständnis für die zunehmend komplexe Thematik geschaffen und Unternehmen somit in die Lage versetzt, sich den vielfältigen Herausforderungen der digitalen Welt aktiv und selbstsicher zu stellen. Das Motto von Datenschutz Marc Pastuska lautet dabei stets: Praxis statt Paragraphen.

Weitere Informationen gibt es auf https://tatort-mittelstand.de/

