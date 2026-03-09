"Ein Jahrzehnt Leuchtturm der Sauberkeit: WMS Gebäudereinigung GmbH feiert 10-jähriges Firmenjubiläum"

Zum 10-jährigen Jubiläum blickt die WMS Gebäudereinigung GmbH auf ein Jahrzehnt zuverlässiger Gebäudereinigung in Berlin zurück. Das Unternehmen steht für Professionalität und zufriedene Kunden.

Berlin, den 1. November 2026 - Heute markiert der 10. Jahrestag der Gründung der WMS Gebäudereinigung GmbH, einem Dienstleistungsunternehmen für Gebäudereinigung in der pulsierenden Hauptstadt Deutschlands. Dieses Jubiläum spiegelt die anhaltende Hingabe und Professionalität des Unternehmens wider in Berliner Büros, Praxen und gewerblichen Immobilien ein sauberes und gepflegtes Umfeld zu schaffen.

Ein Jahrzehnt Engagements für Sauberkeit

Seit ihrer Gründung hat sich die WMS Gebäudereinigung GmbH das Ziel gesetzt, Arbeitsräume sauber, gepflegt und hygienisch zu halten. Mit verschiedenen Dienstleistungen wie Unterhaltsreinigung, Grundreingung, Baureinigung und Glas- und Fensterreinigung, bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Reinigungsleistungen. Über die Jahre hinweg hat sich WMS Gebäudereinigung als zuverlässlicher Partner für Unternehmen etabliert, die Wert auf ein sauberes Arbeitsumfeld legen. "[...] Ziel des Unternehmens ist es, Unternehmen eine zuverlässige Reinigung ihrer Gebäude zu ermöglichen," sagt Moritz Borkowski, Geschäftsführer der WMS Gebäudereinigung GmbH. "Unser Jubiläum ist Ausdruck der Qualität und Professionalität unserer Dienstleistungen und der hohen Wertschätzung unserer Kunden."

Feierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen

Die Feierlichkeiten finden ab 15:00 Uhr im beliebten Volkspark Friedrichshain statt. Kunden und Mitarbeiter sind eingeladen, gemeinsam zum 10-jährigen Bestehen der WMS Gebäudereinigung GmbH bei Kuchen und Wein zusammenzukommen. "Ein Grund zum Feiern ist für uns nicht nur das Firmenjubiläum, sondern auch unsere vielen zufriedenen Kunden und motivierten Mitarbeiter," so Borkowski weiter. In den vergangenen zehn Jahren hat sich WMS Gebäudereinigung GmbH einen festen Platz in der Gebäudereinigungsbranche sichern können. Mit ihrem hohen Anspruch an Sauberkeit und Hygiene hat das Unternehmen es geschafft, eine breite Kundenzufriedenheit zu erzielen und ist stolz auf seine Errungenschaften, insbesondere in diesen für die Branche herausfordernden Zeiten. Heute zählt WMS Gebäudereinigung GmbH zu den führenden Dienstleistungsunternehmen in der Gebäudereinigung in Berlin und freut sich auf weitere Jahre der erfolgreichen Geschäftstätigkeit. "Wir danken unseren Kunden, die uns in all den Jahren ihr Vertrauen geschenkt haben. Ohne sie wäre unser Erfolg nicht möglich gewesen," schließt Borkowski.

