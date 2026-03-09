SWISSVAX vermittelt Fahrzeugpflege-Kompetenz in Experience Workshops am Standort Fällanden

Mit Experience Workshops vermittelt SWISSVAX praxisorientiertes Wissen zur professionellen Fahrzeugpflege. Am Standort Fällanden werden regelmässig Kunden, Händler und internationale Partner geschult.

Fahrzeugpflege ist mehr als eine Frage des richtigen Produkts. Entscheidend ist das Verständnis für Materialien, Oberflächen und die richtige Reihenfolge der Arbeitsschritte. Mit den SWISSVAX Experience Workshops bietet die Schweizer Wachsmanufaktur an ihrem Standort in Fällanden am Greifensee praxisorientierte Schulungen rund um Reinigung, Politur und Versiegelung von Fahrzeugoberflächen an.

Die Workshops richten sich sowohl an interessierte Fahrzeugbesitzer als auch an professionelle Anwender und internationale Partner der Marke. Im Mittelpunkt steht dabei stets die praktische Anwendung direkt am Fahrzeug und dessen Werterhalt.

Praxiswissen rund um Fahrzeugpflege

In den Experience Workshops vermittelt SWISSVAX strukturiertes Wissen über moderne Fahrzeugpflege - von der schonenden Reinigung über die Lackkorrektur bis hin zur Versiegelung von Oberflächen. Zu den regelmässig angebotenen Formaten gehören unter anderem Exterior-, Polish- und Mattlack-Workshops.

Die Teilnehmer arbeiten dabei unter Anleitung erfahrener SWISSVAX Experten direkt am Fahrzeug. Ziel ist es, die einzelnen Arbeitsschritte der Fahrzeugpflege zu verstehen und sicher anwenden zu können. Dabei wird deutlich, wie stark Vorbereitung, Politur und Versiegelung zusammenwirken.

"Wer Fahrzeugpflege wirklich versteht, trifft bessere Entscheidungen - von der ersten Wäsche bis zur finalen Versiegelung", erklärt ein SWISSVAX Trainer. "Unsere Workshops vermitteln deshalb nicht nur Produkte, sondern vor allem ein System und die Logik dahinter."

Internationale Schulungen für Partner und Händler

Neben privaten Teilnehmern werden am Standort Fällanden auch internationale Vertriebspartner, Automobilhändler und professionelle Fahrzeugaufbereiter regelmässig geschult. Viele Partnergruppen aus Europa, Asien und Nordamerika besuchen die SWISSVAX Manufaktur, um ihr Wissen über professionelle Fahrzeugpflege zu vertiefen.

Darüber hinaus ist der SWISSVAX Master Trainer regelmässig weltweit unterwegs, um Schulungen direkt bei Partnern und Händlerorganisationen vor Ort durchzuführen. So wird sichergestellt, dass das Know-how rund um Materialien, Oberflächen und Pflegeprozesse international einheitlich vermittelt wird.

Schweizer Wachsmanufaktur mit Systemgedanken

SWISSVAX wurde 1930 gegründet und gilt heute als eine der traditionsreichsten Wachsmanufakturen im Premiumsegment der Fahrzeugpflege. Die Produkte basieren auf hochwertigen Carnaubawachs-Rezepturen und werden bis heute in der Schweiz entwickelt und hergestellt.

Der Systemgedanke der Marke prägt auch die Experience Workshops: Sie zeigen, wie sich Pflegeprozesse logisch aufbauen lassen - vom Reinigen über das Polieren bis zur Versiegelung. Ziel ist es, den Teilnehmern ein ganzheitliches Verständnis für Oberflächenpflege zu vermitteln.

Mit den Experience Workshops verbindet SWISSVAX Fachwissen, Handwerk und praktische Anwendung - und schafft am Standort Fällanden einen Ort, an dem Fahrzeugpflege nicht nur erklärt, sondern erlebbar wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSVAX AG

Herr Markus Herzberg

Tämperlistrasse 3

8117 Fällanden

Schweiz

fon ..: 0041840850850

web ..: https://swissvax.ch/

email : marketing@swissvax.com

SWISSVAX ist ein Schweizer Familienunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung von Premium-Fahrzeugpflegeprodukten. Bekannt für seine handgefertigten Wachse und seine kompromisslose Qualitätsphilosophie, gilt SWISSVAX weltweit als Referenz in der High-End-Autopflege.

Pressekontakt:

SWISSVAX AG

Herr Markus Herzberg

Tämperlistrasse 3

8117 Fällanden

fon ..: 0041 840 850 850

email : marketing@swissvax.com