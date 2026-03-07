Kein Kaloriengehalt, dafür unendlich viel Freude

Während die Süße von Schokolade schnell verfliegt, entfaltet ein Buch seinen Zauber mit jeder Seite neu. Ein Osterei ist nach dem Auspacken Geschichte – eine Geschichte hingegen ist ein Geschenk, das niemals schmilzt.

Streik der Buntstifte

Die Buntstifte fühlen sich nicht mehr wohl in ihrer Hülle. Sie finden, dass die Kinder nicht gut genug auf sie aufpassen und überlegen, was sie unternehmen können, damit es ihnen wieder besser geht. Tatsächlich gibt es eine Lösung des Problems … ein kleiner Junge versteht die Sprache der Buntstifte. Doch niemand will dem Kind Glauben schenken und sein Wunsch nach mehr Ordnung in der Federschachtel wird nur belächelt. Die Bunt- und Bleistifte sowie alle anderen Schreibgeräte treten in den Streik …

Mit Nepomuck auf Weltreise

Wie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien und lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen. Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang. Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!

Kleine Mutmachgeschichten

Für Kinder können Probleme riesig werden, auch wenn diese für die Erwachsenen unscheinbar erscheinen.

Unsere kleine Geschichten sollen Kindern Mut machen, ihnen zeigen, dass es immer eine Lösung gibt.

Für die Autorinnen Heidi Dahlsen, Christine Erdic, Britta Kummer und Karin Pfolz ist ein Kinderlachen das schönste Geschenk, aber sie wissen auch, dass dies schnell getrübt sein kann.

In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können.

Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes.

Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen.

Die Abenteuer des kleinen Finn – eine spannende Mäusegeschichte für die ganze Familie

Der kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis. Eines Tages jedoch ändert sich alles.

Die nette Familie zieht fort, und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht, und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.

Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.

Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und meistern so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.

Und am Ende der Geschichte warten noch ein paar tolle Lesetipps!

Piku

Piku, der kleine Eisbär, lebt am Nordpol - normalerweise. Doch eines Tages wacht er auf und staunt. Sein Fell ist nicht mehr weiß, sondern lilablassblau mit Glitzersternen, und seine Eisscholle ist verschwunden. Er sitzt zwischen hohen Bäumen, die er noch nie zuvor gesehen hat.

Hier leben viele Tiere, die Piku bisher unbekannt waren. Deshalb ist er sehr vorsichtig. Bald erfährt er, dass er sich an einem Ort befindet, der Schwarzwald heißt. Seit geraumer Zeit treibt ein bösartiger Kobold in dem sonst so friedlichen Wald sein Unwesen. Mit seinen Streichen bringt der Unhold die Tiere immer wieder in Gefahr. Bisher konnte niemand ihn aufhalten. Ob Piku helfen kann?

Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen

Viel zu lange haben sich Mäuserich Finn und Kobold Nepomuck schon nicht mehr gesehen. Doch es gibt da einen Plan!

Begleite die Mäuse und Kater Merlin auf ihrer aufregenden Reise über das Meer nach Norwegen und überrasche Nepomuck in seinem Kobolddorf. Erlebe ein wundervolles Sommerfest und aufregende Abenteuer mit den Freunden.

Als besonderes Bonbon gibt es diesmal Rezepte für landestypische Leckereien und zusätzlich ein paar tolle Ausflugstipps für Oslo.

Viel Spaß und gute Fahrt!

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

