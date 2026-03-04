Hasbro Games läutet das WM-Jahr ein: Neue Monopoly FIFA World Cup 2026™ Kollektion für Fußballfans und Familien

Neu-Isenburg, 04.04.2026 – Während die Vorfreude auf die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ in Nordamerika stetig steigt, präsentiert Hasbro Games eine exklusive Kollektion offiziell lizenzierter Spiele. Fans können sich mit Monopoly Panini Prizm FIFA World Cup 2026™ Edition auf die Weltmeisterschaft vorbereiten. Dabei treten die Spieler bei der FIFA Weltmeisterschaft gegeneinander an und wählen über Panini Prizm-Karten ihre eigene Mannschaft aus aktuellen Stars und FIFA Weltmeisterschaftslegenden aus. Eine Monopoly Panini Prizm FIFA World Cup 2026™ Booster Box sorgt mit 24 zusätzlichen Monopoly Panini Prizm FIFA Karten für noch mehr Starpower.?Abgerundet wird die FIFA World Cup-Reihe durch das Monopoly Deal FIFA World Cup 2026™.??

MONOPOLY DEAL FIFA WORLD CUP 2026™ EDITION KARTENSPIEL?

(Hasbro | Ab 8 Jahren | Für 2 bis 5 Spieler | UVP 9,99€ | Erhältlich bei den meisten großen Einzelhändlern, unter anderem bei Amazon)?

Stellen Sie im Kartenspiel Monopoly Deal FIFA World Cup 2026™ Edition eine erfolgreiche Fußballmannschaft zusammen.?Es ist?ein rasantes Spiel mit unvorhersehbaren Höhen und Tiefen, bei dem die Spieler darum wetteifern, als Erster 3 Spielersets in jeweils?einer anderen Farbe zu sammeln, um zu gewinnen. Aber Vorsicht! Ihre Gegner können sich mit Aktionskarten einen Vorteil verschaffen, mit denen sie Tore erzielen, ihren Vorsprung verdoppeln und vieles mehr erreichen können. Für alle, die auf der Suche nach unterhaltsamen Kartenspielen für die ganze Familie oder für zwei Spieler sind, ist dieses Monopoly Deal-Spiel die ideale Wahl. Es ist ein spannendes Kartenspiel für Kinder, das sich perfekt für Familienabende, FIFA World Cup 2026™-Partys oder nach der Schule eignet. Suchen Sie nach Reisekartenspielen für Kinder und Erwachsene? Dieses tragbare Spiel ist eines der besten Kartenspiele für Camping und Urlaub.

MONOPOLY PANINI PRIZM: FIFA WORLD CUP BRETTSPIEL?

(Hasbro | Ab 8 Jahren | Für 2 bis 4 Spieler | UVP: 49,99€ | Erhältlich bei den meisten großen Einzelhändlern, unter anderem bei Amazon)?

Feiern Sie aktuelle Stars, FIFA-WM-Legenden und unvergessliche Momente – und treten Sie bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ im Spiel Monopoly Panini Prizm: FIFA World Cup gegeneinander an. In dieser Version von Monopoly wählen Sie Fußballstars auf Panini-Karten aus, um eine Weltklasse-Mannschaft zusammenzustellen. Bewegen Sie sich dann über das Spielbrett und übernehmen Sie die Kontrolle über so viele historische FIFA-Weltmeisterschaftsspiele wie möglich. Kämpfen Sie um Punkte von Gegnern, die auf diesen Spielen landen, indem Sie die Statistiken auf den Panini-Karten vergleichen und mit speziellen Würfeln würfeln. Um mehr Punkte zu sammeln, schlagen Sie Ihre Gegner in Game-Changer-Herausforderungen. Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende des Spiels gewinnt. Suchen Sie nach unterhaltsamen Spielen für den Familien-Spieleabend oder coolen Geschenken für Kinder, Jugendliche, Studenten oder Erwachsene? Dieses Strategie-Brettspiel für Fußballfans ist eine gute Wahl.

MONOPOLY PANINI PRIZM: FIFA WORLD CUP TRADING CARDS BOOSTER BOX?

(Hasbro | Ab 8 Jahren | Für 2 bis 4 Spieler | UVP: 34,99€ | Erhältlich bei den meisten großen Einzelhändlern, unter anderem bei Amazon)?

Sammeln, tauschen und messen Sie sich mit der Monopoly Panini Prizm: FIFA World Cup Trading Cards Booster Box. Sie enthält 24 Monopoly Panini Prizm FIFA-Karten, die zum Sammeln oder Spielen mit dem Monopoly Panini Prizm: FIFA World Cup 2026™-Brettspiel für Jugendliche, Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene gedacht sind. In jeder Packung finden Sie zufällig eingefügte Monopoly Panini Prizm-Parallelen und ultra-seltene Karten. Wenn Sie die Panini Prizm-Karten im Monopoly Panini Prizm: FIFA World Cup-Brettspiel verwenden, können die Spieler FIFA-Spieler auswählen und tauschen, um ein Weltklasse-Team aufzubauen. Treten Sie gegen Ihre Gegner an, indem Sie die Spielerbewertungen und Statistiken auf der Rückseite der Karten vergleichen. Monopoly Panini Prizm Booster-Boxen und FIFA World Cup 2026™ Fußballkarten-Päckchen eignen sich hervorragend als kleine Geschenke, Ostergeschenke, Wichtelgeschenke und coole Geschenke für FIFA-Fans.?