Neue PEPPA WUTZ-Staffel: Das nächste Kapitel zeigt Schorschs Geschichte

Neu-Isenburg, 03.03.2026 – Ein bedeutender Meilenstein für gelebte Inklusion im Kinderfernsehen: In den neuen Folgen der 11. Staffel von PEPPA WUTZ schlägt Peppas jüngerer Bruder Schorsch ein neues Kapitel auf. Er erhält die Diagnose einer mittleren Hörschwäche. Nun entdeckt er mit seinem neuen Hörgerät die Welt der Geräusche. Die 11. Staffel feiert in der DACH-Region Premiere auf Super RTL ab 2. März 2026.

Die neuen Episoden markieren einen entscheidenden Moment in der Charakterentwicklung von Schorsch. Sie bauen auf der Tradition von PEPPA WUTZ auf, repräsentative Geschichten zu erzählen, welche die reale Lebenswelt und die Erfahrungen von Kindern und Familien widerspiegeln.

Die Handlung beginnt in der Folge „Hörtest“, in der Peppas Familie bei einem Routinebesuch beim Arzt erfährt, dass Schorsch auf einem Ohr einen mittleren Hörverlust hat. Schorsch bekommt ein Hörgerät, damit er die Welt der Geräusche auf neue Weise erleben kann. Unterstützt wird Schorsch in dieser Folge von einer Audiologin, die im englischen Original von Jodie Ounsley synchronisiert wird – einer bekannten TV-Persönlichkeit, Autorin und der ersten gehörlosen Rugby-Nationalspielerin Englands.

In diesen neuen Folgen begleiten die Zuschauer Schorsch dabei, wie er neue Geräusche entdeckt – vom Planschen in schlammigen Pfützen bis zur Melodie des Eiswagens. Die Geschichte gipfelt in einem berührenden Meilenstein, als er zum ersten Mal Peppas Namen sagt.

Um sicherzustellen, dass der Handlungsstrang die Erfahrungen hörgeschädigter Kinder korrekt und einfühlsam widerspiegelt, arbeitete Hasbro mit der National Deaf Children’s Society sowie mit Camilla Arnold zusammen. Letztere ist eine gehörlose ausführende Produzentin und Drehbuchberaterin, bekannt für ihre Arbeit an „See Hear“ (BBC), „Chelsea Detectives“ (Acorn TV) und „Bridgerton“ (Netflix).

Anlässlich von Schorschs Diagnose und der damit verbundenen Entwicklungen in der Serie stellt Hasbro ab sofort über den YouTube-Kanal „PEPPA PIG Sign Language for Kids“ auf englischsprachige PEPPA WUTZ-Episoden sowohl in britischer Gebärdensprache (BSL) als auch in amerikanischer Gebärdensprache (ASL) für gehörlose Fans zur Verfügung

Auch in der Spielzeugwelt wird Schorschs Diagnose aufgegriffen: Als erstes Produkt, das Schorsch mit seinem Hörgerät zeigt, greift die PEPPA PIG Witz- & Singspaß Schorsch-Figur von Hasbro das Thema auf. Sie ist ab sofort bei Amazon erhältlich. Sie hilft Kindern dabei, ihr Spielerlebnis mit den Geschichten aus der Serie zu verknüpfen.

Weitere Informationen zu PEPPA WUTZ finden Sie auf YouTube und in den sozialen Medien auf Facebook, Instagram und TikTok.