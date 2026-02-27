Single-Release: „Dolcenera“ – Faber Sanna interpretiert den Klassiker von Fabrizio De André / Ivano Fossati neu

Mit seiner neuen Single „Dolcenera“ widmet sich Faber Sanna einem der eindringlichsten Songs der italienischen Cantautore-Tradition. Seine Interpretation des von Fabrizio De André gemeinsam mit Ivano Fossati geschaffenen Stücks bringt die emotionale Tiefe der Vorlage in einen zeitgemäßen Klangrahmen – respektvoll, intensiv und persönlich.

Der Song basiert auf einer realen Tragödie: dem verheerenden Hochwasser, das 1970 die ligurische Hafenstadt Genua traf. Sintflutartige Regenfälle ließen Flüsse über die Ufer treten, Straßen wurden zu reißenden Strömen, ganze Viertel versanken im Chaos. Inmitten dieser Katastrophe erzählt „Dolcenera“ eine leise, zutiefst menschliche Liebesgeschichte – die Suche nach Nähe, Hoffnung und Erinnerung angesichts der zerstörerischen Naturgewalt. Gerade diese Verbindung von persönlichem Schicksal und historischer Realität verleiht dem Lied bis heute seine außergewöhnliche Intensität.

Faber Sanna greift diese emotionale Dimension auf und interpretiert „Dolcenera“ mit einer klaren, nuancierten Stimme und einem reduzierten musikalischen Ansatz, der Raum für Atmosphäre und Text lässt. Seine Version betont die fragile Balance zwischen Melancholie, Leidenschaft und erzählerischer Kraft und macht den Klassiker so auch für ein neues Publikum zugänglich.

Mit dieser Veröffentlichung setzt Faber Sanna ein künstlerisches Zeichen: für die Aktualität großer Songpoesie, für die Kraft musikalischer Erinnerung – und für die zeitlose Geschichte von Liebe und Verlust, die „Dolcenera“ erzählt.

„Dolcenera“ ist Teil der Bühnenproduktion CANTO POESIA, in der Faber Sanna Lieder bedeutender italienischer Cantautori neu interpretiert. Die Konzertshow verbindet Musik, Poesie und Tanz zu einem intensiven Gesamterlebnis. Die tänzerische Dimension wird von Pajarita gestaltet, die den Liedern eine weitere, körperliche Ausdrucksebene verleiht.

CANTO POESIA ist ein Konzertabend, der italienische Liedkunst als lebendige Erzählung präsentiert – berührend und poetisch.

Faber Sanna tritt dabei mit seiner Band auf und schafft einen Raum, in dem Musik, Wort und Bewegung miteinander verschmelzen.

Die Show CANTO POESIA sowie Faber Sanna & Band sind buchbar über Smart & Nett.

UPC 3618027847668

Release 27.2.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.