Reise-App trekaro: Reiseplanung ohne Tab-Chaos

Schluss mit Zettelwirtschaft: Das österreichische Startup trekaro bündelt smarte Checklisten, 110+ Länder-Guides und einen Shop für bewusstes Reise-Equipment in einer einzigen App.

Österreichische App vereint Checklisten, Länder-Guides für über 110 Länder und bewussten Reiseshop an einem Ort 20 offene Browser-Tabs, 3 verschiedene Packlisten und trotzdem das Ladekabel vergessen - so sieht Reisevorbereitung für viele aus. Die kostenlose Reise-App trekaro bündelt einen intelligenten Pre-Travel-Manager mit Checklisten, Länder-Guides für über 110 Destinationen und einen kuratierten Shop mit bewusst ausgewählten Reiseprodukten europäischer Marken in einer Anwendung. Für Android und iOS. Mehr unter trekaro.com .

Reisevorbereitung mit der Reise-App trekaro

Visa-Infos auf einer Seite, Packlisten auf einer anderen, Produktempfehlungen verstreut über Dutzende Webseiten. Wer eine Reise plant, verbringt oft mehr Zeit mit Recherche als mit Vorfreude. Die Reise-App trekaro löst genau dieses Problem: Sie vereint alle wichtigen Planungsschritte in einer Anwendung - übersichtlich, praxisnah und ohne Informations-Chaos.

Pre-Travel-Manager: Nie wieder etwas vergessen

Das Herzstück der App ist der Pre-Travel-Manager . Er führt Reisende Schritt für Schritt durch die gesamte Vorbereitung - von der Reiseversicherung über Impfungen bis zum Ladekabel. Individuelle Checklisten passen sich an Reiseziel, Reiseart und Gruppengröße an. Automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass keine Aufgabe untergeht. Reisende speichern alle Unterlagen zentral im Dokumenten-Safe der App - von Buchungsbestätigungen bis zu Versicherungsnachweisen.

Länder-Guides für über 110 Destinationen und bewusste Reiseplanung

Dazu liefert trekaro Länderinformationen zu Einreise, Gesundheit, Kultur und Klima für über 110 Destinationen weltweit. Ein integrierter Sprachführer bereitet Reisende mit wichtigen Vokabeln auf den Alltag vor Ort vor. Im integrierten Shop finden Reisende außerdem sorgfältig ausgewählte Produkte kleiner europäischer Hersteller - plastikfrei, fair produziert und langlebig.

Über 600 Downloads in weniger als 3 Monaten

Seit dem Launch im Dezember 2025 verzeichnet trekaro bereits über 600 Downloads auf Android und iOS. Die App richtet sich an Reisende, die ihre Reisen organisierter und bewusster vorbereiten wollen - ohne dem üblichen Chaos.

_"Reisevorbereitung soll sich anfühlen wie Vorfreude - nicht wie ein zweiter Vollzeitjob. Genau dafür haben wir trekaro entwickelt"_, sagt Gründer Pascal, der selbst über 30 Länder bereist hat und aus eigener Erfahrung weiß, wie zeitaufwendig Reiseplanung sein kann.

Verfügbarkeit und Preise

trekaro steht im Google Play Store und Apple App Store zur Verfügung. Die Premium-Features (2,99 €/Monat oder 29,99 €/Jahr) beinhalten den vollen Funktionsumfang und können 3 Tage kostenlos getestet werden. Als Einführungsangebot ist das Jahresabo bis zum 15. März 2026 auf 19,99 € reduziert. Das sind umgerechnet nicht einmal 1,70 € im Monat - weniger als eine Tasse Kaffee am Flughafen.

trekaro ist eine 2025 gegründete Reiseplattform aus Österreich, die Inspiration, digitale Organisation und einen bewusst kuratierten Reiseshop in einer App vereint. Gründer Pascal bringt Erfahrung aus über 30 bereisten Ländern und der damit verbundenen Reiseplanung mit. Ziel: Reisevorbereitung so einfach machen wie den Sprung ins Abenteuer. trekaro richtet sich an Reisende, die informierter, organisierter und bewusster unterwegs sein wollen. Mehr unter trekaro.com.

