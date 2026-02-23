Harukyu Cosplay startet "NekoConnect": neues Community-Netzwerk für Cosplayer & Fotografen

Mit NekoConnect schafft Harukyu einen neuen Hub für Cosplayer & Fotografen: connecten, Projekte planen, Teams finden - online über Discord und mit Creator-Pages im Nekodanshi-Netzwerk.

_Nürnberg/Schwaig bei Nürnberg, 22. Feb 2026-_ Der deutsche Cosplayer Harukyu startet mit NekoConnect ein neues Community-Netzwerk, das Cosplayer_innen und Fotograf_innen einfacher zusammenbringt - für Shootings, Conventions, gemeinsame Projekte und professionelle Kooperationen. NekoConnect ist Teil von Nekodanshi und kombiniert einen Discord-Server als zentrale Community-Plattform mit einer Creator-Präsenz auf Nekodanshi: inklusive eigener Profilseiten, Sichtbarkeit im Netzwerk und optionaler Unterstützung bei Brand Collaborations.

Schneller verbinden, einfacher planen, professioneller auftreten

In der Cosplay-Szene entstehen die besten Projekte oft durch spontane Kontakte - gleichzeitig fehlt vielen ein zentraler Ort, um passende Fotograf_innen, Cosplayer_innen oder Teams in der eigenen Region zu finden. NekoConnect setzt genau dort an: als niedrigschwelliger Einstieg über Discord und als nächster Schritt mit einer professionellen Creator-Page innerhalb des Nekodanshi-Netzwerks.

"Cosplay lebt von Zusammenarbeit. NekoConnect soll ein Ort sein, an dem man schnell die richtigen Leute findet - und wo aus einem Chat auch echte Projekte, Shootings und sogar Brand-Jobs entstehen können", sagt Harukyu .

Was NekoConnect bietet

Discord-Server für Cosplayer & Fotografen

Ein zentraler Community-Hub für Austausch, Vernetzung, Shooting-Suche, Con-Planung und Projektaufrufe - inklusive thematischer Channels und klarer Struktur.

Creator-Profile auf Nekodanshi

Teilnehmende können eine eigene Page innerhalb von Nekodanshi erhalten, um Portfolio, Stile, Skills, Verfügbarkeit und Links professionell darzustellen. Das erleichtert die Zusammenarbeit und erhöht die Auffindbarkeit im Netzwerk.

Netzwerk für Shootings, Teams & Projekte

NekoConnect bringt Creator zusammen - regional wie überregional - und unterstützt die Bildung von Teams für Foto- und Videoprojekte, Con-Auftritte oder Social Content.

Brücken zu Brands & Kooperationen

Als Teil von Nekodanshi ist NekoConnect auch ein Einstiegspunkt für Creator, die perspektivisch mit Marken arbeiten möchten - z. B. über Kooperationen, UGC-Content, Event-Bookings oder Kampagnen.

Für Szene, Conventions und Marken gleichermaßen relevant

NekoConnect richtet sich an:

Cosplayer*innen, die Teams, Fotograf*innen oder Projektpartner suchen

Fotograf*innen, die Modelle, kreative Konzepte und neue Styles entdecken wollen

Convention-Communities, die lokale Vernetzung stärken möchten

Brands, die Creator-Collabs und authentischen Content im Popkultur-Umfeld suchen

Start & Teilnahme

Der Discord-Server und die NekoConnect-Struktur sind ab sofort verfügbar. Creator können dem Netzwerk beitreten und bei Interesse eine Creator-Page innerhalb von Nekodanshi beantragen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nakaryu GmbH

Herr Max Wellner

Franz-Liszt Str 3

90571 Schwaig

Deutschland

fon ..: 0152 58119266

web ..: https://harukyu.com

email : hey@nakaryu.de

Harukyu ist Cosplayer, Model und Content Creator, der Anime- und Gaming-Ästhetik mit Fashion-Editorials und genderfluider Self-Expression verbindet. Im Mittelpunkt stehen starke Visuals, detaillierte Looks und eine Mischung aus cute, chic und dark Styles - von Kawaii bis Cyber/Leather. Neben professionellen Fotoserien teilt Harukyu auch authentische Behind-the-Scenes-Formate und Vlogs, in denen Crafting, Vorbereitung und Convention-Alltag greifbar werden.

