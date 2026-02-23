Website erstellen lassen - für alle Branchen: Business-Websites für Unternehmen jeder Größe

Website erstellen - für jede Branche: Nakaryu entwickelt Business-Websites, die schnell laden, professionell wirken und messbar mehr Anfragen, Bewerbungen oder Verkäufe ermöglichen.

_Schwaig bei Nürnberg, 22. Feb 2026-_ Ob Handwerk, Gastronomie, Praxis, Industrie, Hotel, Einzelhandel, Event, Immobilien oder E-Commerce: Die Nakaryu GmbH unterstützt Unternehmen dabei, eine professionelle Website erstellen zu lassen , die nicht nur gut aussieht, sondern messbar neue Anfragen, Bewerbungen oder Verkäufe generiert. Der Fokus liegt auf einem klaren Prozess, schnellen Umsetzungen und einer Website, die langfristig gepflegt und weiterentwickelt werden kann.

Eine Website ist heute kein "Online-Flyer" mehr

Viele Unternehmen kämpfen mit denselben Problemen: veraltetes Design, langsame Ladezeiten, unklare Texte, schlechte Auffindbarkeit bei Google oder fehlende Anfragen trotz Traffic. Nakaryu setzt deshalb auf Websites, die vom ersten Tag an auf Performance, Conversion und Vertrauen optimiert sind - inklusive klarer Nutzerführung, starken Call-to-Actions und professioneller Struktur.

"Eine gute Website beantwortet die wichtigsten Fragen, schafft Vertrauen in Sekunden und führt Besucher gezielt zur Anfrage. Genau das fehlt bei vielen Seiten - und genau dort setzen wir an", sagt Max Wellner , CEO & Founder.

Für jede Branche das passende Setup - vom Onepager bis zur Plattform

Nakaryu erstellt Websites für alle Branchen - mit einer Lösung, die sich an Zielgruppe, Wettbewerb und Geschäftsmodell orientiert:

Lokale Unternehmen & Dienstleister: Fokus auf Anfragen, Terminbuchung, Google-Sichtbarkeit

KMU & Mittelstand: klare Leistungen, Recruiting, Referenzen, Prozess & Skalierbarkeit

E-Commerce & Brands: Conversion-starke Produktseiten, Struktur, Performance-Optimierung

Industrie & B2B: seriöse Positionierung, erklärungsstarke Inhalte, Lead-Generierung

Hotels, Gastro, Events: mobile-first, Buchungen, Storytelling, visuelle Wirkung

Bausteine, die standardmäßig mitgedacht werden

Je nach Projektumfang und Ziel werden u. a. umgesetzt:

Responsive Design (Mobile, Tablet, Desktop)

Conversion-optimierte Seitenstruktur (Start, Leistungen, Referenzen, Kontakt/CTA)

DSGVO-konforme Grundstruktur (Cookie/Tracking-Konzept nach Setup)

Ladezeiten- & Core-Web-Vitals-Optimierung (technisch sauber, schlank, schnell)

SEO-Basics: saubere Seitenhierarchie, Meta-Struktur, Keyword-Fokus pro Seite

Integration von Tools: Newsletter, Tracking, Terminbuchung, CRM, Formular-Automation

Verfügbarkeit

Website-Projekte sind ab sofort verfügbar - sowohl als klassisches Projekt als auch als planbare, laufende Betreuung (z. B. Updates, Performance, Content & Weiterentwicklung), abhängig vom gewünschten Modell.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nakaryu GmbH

Herr Max Wellner

Franz-Liszt Str 3

90571 Schwaig

Deutschland

fon ..: 0152 58119266

web ..: https://nakaryu.de

email : hey@nakaryu.de

Die Nakaryu GmbH ist eine Digitalagentur mit Sitz in der Region Nürnberg (gegründet 2017). Nakaryu unterstützt Unternehmen branchenübergreifend bei Webdesign, Webentwicklung, E-Commerce, Performance-Optimierung und digitalem Marketing - mit einem Fokus auf modularen, transparenten und skalierbaren Subscription-Modellen.

Pressekontakt:

Nakaryu GmbH

Herr Max Wellner

Franz-Liszt Str 3

90571 Schwaig

fon ..: 0152 58119266

email : hey@nakaryu.de