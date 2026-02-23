Website erstellen lassen - für alle Branchen: Business-Websites für Unternehmen jeder Größe

Website erstellen lassen - für alle Branchen: Business-Websites für Unternehmen jeder GrößePressetext verfasst von connektar am Mo, 2026-02-23 08:54.
Website erstellen - für jede Branche: Nakaryu entwickelt Business-Websites, die schnell laden, professionell wirken und messbar mehr Anfragen, Bewerbungen oder Verkäufe ermöglichen.
_Schwaig bei Nürnberg, 22. Feb 2026-_ Ob Handwerk, Gastronomie, Praxis, Industrie, Hotel, Einzelhandel, Event, Immobilien oder E-Commerce: Die Nakaryu GmbH unterstützt Unternehmen dabei, eine professionelle Website erstellen zu lassen , die nicht nur gut aussieht, sondern messbar neue Anfragen, Bewerbungen oder Verkäufe generiert. Der Fokus liegt auf einem klaren Prozess, schnellen Umsetzungen und einer Website, die langfristig gepflegt und weiterentwickelt werden kann.
Eine Website ist heute kein "Online-Flyer" mehr
Viele Unternehmen kämpfen mit denselben Problemen: veraltetes Design, langsame Ladezeiten, unklare Texte, schlechte Auffindbarkeit bei Google oder fehlende Anfragen trotz Traffic. Nakaryu setzt deshalb auf Websites, die vom ersten Tag an auf Performance, Conversion und Vertrauen optimiert sind - inklusive klarer Nutzerführung, starken Call-to-Actions und professioneller Struktur.
"Eine gute Website beantwortet die wichtigsten Fragen, schafft Vertrauen in Sekunden und führt Besucher gezielt zur Anfrage. Genau das fehlt bei vielen Seiten - und genau dort setzen wir an", sagt Max Wellner , CEO & Founder.
Für jede Branche das passende Setup - vom Onepager bis zur Plattform
Nakaryu erstellt Websites für alle Branchen - mit einer Lösung, die sich an Zielgruppe, Wettbewerb und Geschäftsmodell orientiert:
Lokale Unternehmen & Dienstleister: Fokus auf Anfragen, Terminbuchung, Google-Sichtbarkeit
KMU & Mittelstand: klare Leistungen, Recruiting, Referenzen, Prozess & Skalierbarkeit
E-Commerce & Brands: Conversion-starke Produktseiten, Struktur, Performance-Optimierung
Industrie & B2B: seriöse Positionierung, erklärungsstarke Inhalte, Lead-Generierung
Hotels, Gastro, Events: mobile-first, Buchungen, Storytelling, visuelle Wirkung
Bausteine, die standardmäßig mitgedacht werden
Je nach Projektumfang und Ziel werden u. a. umgesetzt:
Responsive Design (Mobile, Tablet, Desktop)
Conversion-optimierte Seitenstruktur (Start, Leistungen, Referenzen, Kontakt/CTA)
DSGVO-konforme Grundstruktur (Cookie/Tracking-Konzept nach Setup)
Ladezeiten- & Core-Web-Vitals-Optimierung (technisch sauber, schlank, schnell)
SEO-Basics: saubere Seitenhierarchie, Meta-Struktur, Keyword-Fokus pro Seite
Integration von Tools: Newsletter, Tracking, Terminbuchung, CRM, Formular-Automation
Verfügbarkeit
Website-Projekte sind ab sofort verfügbar - sowohl als klassisches Projekt als auch als planbare, laufende Betreuung (z. B. Updates, Performance, Content & Weiterentwicklung), abhängig vom gewünschten Modell.
Nakaryu GmbH
Herr Max Wellner
Franz-Liszt Str 3
90571 Schwaig
Deutschland
fon ..: 0152 58119266
web ..: https://nakaryu.de
email : hey@nakaryu.de
Die Nakaryu GmbH ist eine Digitalagentur mit Sitz in der Region Nürnberg (gegründet 2017). Nakaryu unterstützt Unternehmen branchenübergreifend bei Webdesign, Webentwicklung, E-Commerce, Performance-Optimierung und digitalem Marketing - mit einem Fokus auf modularen, transparenten und skalierbaren Subscription-Modellen.
