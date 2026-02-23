Was passiert, wenn Spirit nicht mehr nur getrunken, sondern inszeniert wird? Strauch zeigt auf der Finest Spirits 2026, warum Brandy jeder kann - aber Haltung und World & Wild nur wenige beherrschen.

Wer nur brennt, hat noch keinen Spirit. Die Strauch Destillerie steht für eine eigenständige Interpretation moderner Spirituosenkultur. Ihre Kreationen sind mehr als Getränke - sie sind bewusst gestaltete Erlebnisse, Rituale, Momente der Präsenz. In einer Zeit, in der sich globale Konsumgewohnheiten verändern und Qualität zunehmend über Quantität gestellt wird, positioniert sich Strauch als internationale Marke, die Genuss neu definiert.

Hier entsteht kein gewöhnliches Destillat. Es entsteht Atmosphäre. Es entsteht Haltung. Eine Einladung, bewusst zu genießen statt beiläufig zu konsumieren. Strauch versteht Alkohol nicht als Ware, sondern als Ausdruck von Tiefe, Klarheit und kultivierter Zurückhaltung. Die Marke steht für Genuss ohne Übermaß und für eine internationale Premium-Präsenz.

Verankert in handwerklicher Tradition und zugleich offen für globale Märkte entwickelt sich Strauch zu einer Marke mit regionaler Herkunft und internationaler Perspektive. Tradition trifft internationale Spirituosenkultur: Der rückläufige Alkoholkonsum stellt für Strauch keinen Nachteil dar, sondern eröffnet neue Möglichkeiten. Möglichkeiten für Authentizität, Handwerkskunst und bewusst inszenierte Rituale. Ein Spirit dient hier nicht der Flucht, sondern dem bewussten Ankommen im Moment.

Das renommierte Genuss- und Lifestyle-Magazin Falstaff würdigt die Strauch Destillerie als Teil einer neuen, achtsameren Genusskultur. Diese internationale Anerkennung unterstreicht die wachsende Bedeutung der Marke im globalen Premium-Spirituosenmarkt. Ob in anspruchsvollen Bars, exklusiven Hotelkonzepten oder auf internationalen Genussplattformen - Strauch verbindet Kulturen, Generationen sowie Tradition und Moderne. Genau darin liegt die internationale Strahlkraft der Marke.

Drei Inhaber - eine Vision mit Substanz: Die internationale Positionierung wird von drei Persönlichkeiten mit klar definierten Verantwortungsbereichen getragen. Heinfried Strauch, erfahrener Destillateur, prägt die geschmackliche Identität der Marke. Seine jahrzehntelange Erfahrung bildet das Fundament der Destillate. "Guter Spirit entsteht nicht durch Tempo, sondern durch Zeit, Erfahrung und Respekt vor dem Produkt. Wir destillieren nicht für Trends, sondern für Menschen, die Tiefe suchen."_

Doris Strauch verantwortet das Markenerlebnis. Für sie ist Spirit ein bewusst inszeniertes Ritual. "Unser Ritual entschleunigt. Es schafft einen Übergang vom Alltag in den Moment. Für Gäste wird es zu einem sichtbaren und atmosphärischen Erlebnis - mehr als Genuss, eine Einladung zur bewussten Wahrnehmung." Rudolf Strauch ist für Technik und Abfüllung zuständig. Seine Aufgabe besteht darin, Vision in messbare Qualität zu übersetzen."Qualität endet nicht beim Destillieren. Sie zeigt sich in technischer Präzision, in der Abfüllung und in konsequenter Umsetzung. Unsere Verantwortung ist es, die Vision kompromisslos in die Flasche zu bringen."

Gemeinsam formen sie eine Marke mit internationalem Anspruch und klarer Haltung. randy oder Weinbrand kann jeder herstellen. Eine klare Haltung nicht.

In einem globalen Markt mit vielen austauschbaren Produkten setzt Strauch bewusst ein Zeichen. Brandy oder Weinbrand zu produzieren ist kein Alleinstellungsmerkmal. Eine eigenständige Philosophie zu entwickeln, ein Ritual zu etablieren und bewussten Genuss als kulturelles Erlebnis zu gestalten - das ist der Unterschied. Strauch steht nicht für Massenproduktion, sondern für Charakter. Für eine internationale Premium-Spirit-Marke, die Qualität über Quantität und Identität über Konvention stellt.

Das Ritual ist integraler Bestandteil der Marken-DNA. Es schafft Atmosphäre, fördert Achtsamkeit und verwandelt ein Destillat in ein sichtbares Erlebnis - insbesondere in gehobenen Hotelbars und internationalen Genussformaten. Statt Massenkonsum steht Strauch für authentischen, erlebbaren Genuss.

Finest Spirits München 2026 - Die internationale Bühne für World and Wild Vom 27. Februar bis 1. März 2026 präsentiert sich die Strauch Destillerie auf der Finest Spirits München 2026 in der Kulturhalle Zenith. Die führende europäische Fachmesse für Premium-Spirituosen vereint internationale Experten, Genießer, Fachhändler, Hoteliers, Bartender und Medienvertreter. Die Teilnahme ist mehr als ein Messeauftritt. Sie ist ein strategisches Signal im internationalen Premium-Segment.

Unter dem Leitmotiv "World and Wild" verbindet die Marke globale Offenheit mit ursprünglicher Authentizität. "World" steht für internationale Vernetzung und kulturellen Dialog. "Wild" steht für Naturverbundenheit, Echtheit und die kraftvolle Essenz handwerklicher Destillation.

Die Finest Spirits 2026 ist nicht nur ein Termin im Kalender, sondern eine internationale Plattform für eine Marke, die Spirit neu denkt. Strauch ist kein Getränk - Strauch ist kein kurzfristiger Trend- Strauch ist ein Zustand zwischen Genuss und Klarheit.

Die Strauch Destillerie entwickelt sich zu einer internationalen Premium-Spirituosenmarke für kultivierten, bewussten Genuss. "World & Wild" ist keine Kampagne, sondern eine Einladung. München 2026 markiert den nächsten Meilenstein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kurfürst von Dalberg Strauch Destillerie GbR

Frau Doris Strauch

Dalbergstraße 14 -18

67574 Osthofen

Deutschland

fon ..: +496242913000

web ..: https://strauch-destillerie.de/

email : info@strauch-rheinhessen.de

Jedes unserer Destillate erzählt eine eigene Geschichte. Der Vinyac, unser erster "Feel the Spirt", wird aus einer Komposition fruchtiger Weinsorten wie Silvaner, Riesling und Huxelrebe hergestellt und bleibt farblos. Der Barrignac reift mindestens vier Jahre im Barriquefass, wodurch er seine rotgoldene Farbe erhält. Der Cigarrignac, inspiriert von Heinfried Strauchs Liebe zu Zigarren, verbindet den Geschmack von Weinbrand mit einem Hauch einer außergewöhnlichen Zigarre und reift mindestens vier Jahre im Holzfass.

Pressekontakt:

Kurfürst von Dalberg Strauch Destillerie GbR

Frau Doris Strauch

Dalbergstraße 14 -18

67574 Osthofen

fon ..: +496242913000

email : info@strauch-rheinhessen.de