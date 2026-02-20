Single-Release: „Toxisches Echo“ – Neuer Electropop-Track von Martin Groß / the moon 2000

Mit „Toxisches Echo“ veröffentlicht Songwriter und Produzent Martin Groß gemeinsam mit seinem Projekt the moon 2000 eine eindringliche neue Electropop-Single. Der Song verbindet moderne elektronische Klangwelten mit emotionaler Tiefe und einer kraftvollen Botschaft über Selbstbefreiung, Stärke und das Überwinden toxischer Beziehungen.

Musikalisch bewegt sich der Track zwischen atmosphärischen Synth-Flächen, treibenden Beats und einer markanten Hookline. Inhaltlich erzählt „Toxisches Echo“ von innerem Aufbruch, dem Ende manipulativer Dynamiken und dem Mut, die eigene Stimme wiederzufinden. Damit trifft der Song einen Nerv unserer Zeit – persönlich, ehrlich und zugleich clubtauglich produziert.

Hinter dem Projekt steht Martin Groß, kreativer Kopf von the moon 2000, dessen Electropop-Produktionen für emotionale Intensität und eingängige elektronische Sounds stehen. Mit der neuen Single setzt das Duo konsequent seinen musikalischen Weg fort und positioniert sich weiter in der deutschsprachigen Electro-Pop-Szene.

the moon 2000 ist über Smart & Nett für Events buchbar.

UPC 3618027412927

Release 20.2.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.