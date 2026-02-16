247TailorSteel digitalisiert Frachtbriefe und Proof of Delivery mit ZetesChronos

Eindhoven, 16. Februar 2026 – 247TailorSteel, ein führender Hersteller von maßgefertigten Metallteilen, verbessert die Transparenz der Lieferungen mit der Proof of Delivery-Lösung ZetesChronos. Die Software ermöglicht eine reibungslose, papierlose Dokumentation gelieferter Bestellungen über die Verbindung der Fahrer mit dem Back-Office des Metallverarbeitungsunternehmens. Der wesentliche Vorteil liegt darin, dass 247TailorSteel und seine Kunden Lieferungen in Echtzeit verfolgen können. Durch die Zeitersparnis in der Versandabteilung amortisierte sich die Investition in die Lösung für 247TailorSteel innerhalb von sechs Monaten.

Digitalisierung von Frachtbriefen

Das schnell wachsende Unternehmen 247TailorSteel setzt auf hochgradig automatisierte, optimierte Betriebsprozesse. Lieferungen an Kunden werden von sechs Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland aus verwaltet und mit einer Flotte von rund dreißig eigenen Fahrern sowie ausgewählten externen Transporteuren durchgeführt. „Bis Anfang dieses Jahres haben wir im Versand noch mit Papierfrachtbriefen gearbeitet“, erklärt Leon Stolk, Logistikplaner bei 247TailorSteel. „Dieser letzte Schritt wurde nun mit der Proof of Delivery (ePOD)-Software ZetesChronos digitalisiert.“

Kurze Zeit bis zur Rendite

„Die ausschlaggebenden Gründe für die Wahl von Zetes waren die anpassungsfähigen, skalierbaren Funktionen von ZetesChronos sowie die starke Position des Unternehmens im Bereich ePOD“, berichtet Stolk. „Angesichts unseres Geschäftsmodells war die Entscheidung für die Investition einfach: Die Kosten für die Software und die Handhelds haben sich durch die Zeitersparnis beim Versand in weniger als sechs Monaten amortisiert. Ich habe nur sehr wenige IT-Projekte gesehen, die so schnell einen ROI erzielt haben. Durch den elektronischen Liefernachweis konnten wir unsere Kosten pro Lieferung im Vergleich zu Papierfrachtbriefen um das Vierfache senken. Außerdem haben die einfache Bedienung und die praktischen Vorteile, die unsere Fahrer täglich erleben, zu einer hohen Akzeptanz geführt.“

Einblicke in Echtzeit und Rückverfolgbarkeit

Derzeit nutzen rund dreißig Fahrer in allen 247TailorSteel-Niederlassungen ZetesChronos auf Datalogic Memor 35X Handhelds. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Echtzeit-Rückverfolgbarkeit aller Lkw, die unterwegs zu Kunden sind. Allein vom Hauptsitz in Varsseveld aus werden täglich rund 250 Paletten unterschiedlicher Größe an Kunden versandt.

Verpackung von Retouren und Abholschalter

247TailorSteel wird demnächst die ZetesChronos-Software auch für die Retouren von Mehrwegbehältern einsetzen und die noch fehlende Digitalisierung der Frachtbriefe an Abholschaltern implementieren. „Bei der Rücknahme von Mehrwegbehältern können wir dann, sowohl eine digitale Signatur als auch ein Foto als Nachweis erfassen“, erläutert Stolk. „Außerdem haben wir vor, Track & Trace-Daten für Lieferungen an die Kunden in unsere cloudbasierte Auftragsplattform zu integrieren. Diese Strategie wird es uns ermöglichen, ein immer umfassenderes und intelligenteres Selfservice-System für unsere Kunden aufzubauen.“

Gemeinsame Implementierung von ePOD

Das Unternehmen beschäftigt eine große interne IT-Abteilung mit rund 50 Mitarbeitenden, welche die Mehrzahl der Unternehmensanwendungen selbst entwickeln, um alle Prozesse entsprechend den internen Anforderungen zu optimieren. Die ePOD-Lösung wurde von Zetes bereitgestellt und gemeinsam implementiert. „Wir haben von Anfang an eine gute Beziehung zum Zetes-Team aufgebaut, die sich weiterhin positiv entwickelt hat“, fasst Stolk zusammen. „Während der gesamten Implementierung arbeitete Zetes eng mit uns zusammen, um einen erfolgreichen Rollout sicherzustellen, und leistete mit seinem Fachwissen einen echten Mehrwert.“

247TailorSteel

247TailorSteel hat über 15 Jahre Erfahrung in der metallverarbeitenden Industrie. Das Unternehmen beschäftigt fast 1000 Mitarbeiter in sechs Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Das Unternehmen liefert maßgefertigte, lasergeschnittene Bleche und Rohre. Tausende Kunden nutzen die Online-Plattform Sophia, um maßgefertigte Bleche, Rohre und Kantteile aus Metall zu bestellen.

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

Kontakt für Medienanfragen:

Zetes GmbH

Flughafenstraße 52b

22335 Hamburg

Cordula Steinhart

Tel. +49 (40) 532 888 0

cordula.steinhart(at)de.zetes.com

Stemmermann – Text & PR

Hinter dem Rathaus 1

23966 Wismar

Tanja Kaak

Tel. +49 (0)3841 22 43 14

info(at)stemmermann-pr.de