Deal Mediation: Komplexe Verhandlungen ohne Konflikt zum Abschluss bringen

Executive Mediatoren Petrosyan und Dr. Frenzel führen komplexe Wirtschaftsverhandlungen neutral zum Abschluss - bevor Konflikte entstehen.

Wuppertal/Zug/Zürich, 16. Februar 2026 - Izolda Petrosyan und Dr. Hartmut Frenzel bieten mit Deal Mediation eine neutrale Prozessführung für komplexe Wirtschaftsverhandlungen. Das Ziel: tragfähige Einigungen bei M&A, Joint Ventures, Bau- und IT-Großprojekten - schnell, sicher, governance-fähig.

Bei Dealmediation geht es nicht um Streitbeilegung, sondern um professionelle Moderation von Verhandlungen mit hoher Komplexität, mehreren Stakeholdern und Informationsasymmetrien. Die Mediatoren sorgen für Machtausgleich, klären Rechtsfragen und dokumentieren boardfähig.

Der Prozess umfasst fünf Schritte: Auftrag und Regeln definieren, Vorbereitung (Themen, Datenraum, Taktung), Moderation (Prioritäten, Entscheidungen, Protokoll), Deeskalation (Interessen, Optionen, Pakete) und Ergebnissicherung (Terms, Next Steps, Verantwortung).

Der Unterschied zur klassischen Wirtschaftsmediation: Deal Mediation setzt vor dem Konflikt an. Es geht um neue Verträge, nicht um Störungen. Die Atmosphäre ist zukunftsorientiert statt belastet, das Zielbild ist Abschluss und Haltbarkeit statt Streitbeilegung.

Die Vorteile: weniger Verhandlungsschleifen, schnellere Entscheidungen, sichtbare Interessen, reduzierte Bias und kulturelle Barrieren, klare Governance und höhere Deal-Certainty.

Izolda Petrosyan und Dr. Hartmut Frenzel sind Executive Mediatoren mit Fokus auf M&A, Nachfolge, Kooperationen und Cross-Border-Transaktionen. Besonders bei Reibungspunkten wie Kaufpreis, Garantien, Conditions, Earn-out oder Transition Service Agreements entwickeln sie Brückenoptionen und Integrationspfade.

Kontakt und unverbindliche Anfragen über gesicherten Datenraum:

Izolda Petrosyan: +41 78 422 33 48, ip@executive-mediation.pro

Dr. Hartmut Frenzel: +49 160 29 12 140, hf@executive-mediation.pro

Web: https://executive-mediation.pro/deal-mediation

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Hartmut Frenzel | EXECUTIVE MEDIATION

Herr Hartmut Frenzel

Fuhlrottstr. 15

42119 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +49-1602912140

web ..: https://executive-mediation.pro/

email : hf@executive-mediation.pro

EXECUTIVE MEDIATION bietet neutrale Prozessführung für komplexe Wirtschaftsverhandlungen. Die Executive Mediatoren Izolda Petrosyan und Dr. Hartmut Frenzel begleiten Unternehmen bei M&A-Transaktionen, Joint Ventures, Bau- und IT-Großprojekten, Nachfolgen und Cross-Border-Deals.

Der Schwerpunkt liegt auf Deal-Mediation: professionelle Moderation von Verhandlungen mit hoher Komplexität, mehreren Stakeholdern und Informationsasymmetrien - bevor Konflikte entstehen. Das Team sorgt für Machtausgleich, klärt Rechtsfragen und erstellt board-fähige Dokumentationen.

Besonders bei Reibungspunkten wie Kaufpreis, Garantien, Earn-out oder Transition Service Agreements entwickeln die Mediatoren Brückenoptionen und Integrationspfade. Das Ergebnis: weniger Verhandlungsschleifen, schnellere Entscheidungen, höhere Deal-Certainty.

Fachbeiträge und Einblicke veröffentlicht das Team regelmäßig auf Substack: https://executivemediation.substack.com/

Alle Anfragen laufen über einen gesicherten Datenraum. Standorte: Wuppertal (D), Zug/Zürich (CH).

Pressekontakt:

Dr. Hartmut Frenzel | EXECUTIVE MEDIATION

Herr Hartmut Frenzel

Fuhlrottstr. 15

42119 Wuppertal

fon ..: +49-1602912140

email : hf@executive-mediation.pro