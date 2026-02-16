Besseres Bestandsmanagement statt nachträglicher Entsorgung

_Herrenausstatter.de hat in 28 Jahren Unternehmensgeschichte noch kein tragbares Kleidungsstück entsorgt_

München, Februar 2026 - Die EU-Kommission hat am 9. Februar neue Vorschriften im Rahmen der Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) verabschiedet: Ab dem 19. Juli 2026 dürfen große Unternehmen unverkaufte Kleidung, Schuhe und Accessoires nicht mehr vernichten. Ab 2030 gilt das Verbot auch für mittlere Unternehmen. Zudem müssen Firmen ab Februar 2027 offenlegen, wie viel unverkaufte Ware sie entsorgen.

Die DePauli AG, Betreiberin von Herrenausstatter.de, begrüßt die Regelung - trotz grundsätzlicher Skepsis gegenüber der europäischen Regulierungsdichte.

"Wir sehen die Flut an Vorschriften aus Brüssel kritisch - sie belastet den europäischen Mittelstand und gefährdet unsere Wettbewerbsfähigkeit", erklärt Renata DePauli, Gründerin und CEO der DePauli AG. "Aber diese Regelung ist überfällig. Neuwertige Kleidung zu vernichten - das ist eine Geisteshaltung, die unsere Großeltern nicht begriffen hätten und die auch heute nicht mehr zeitgemäß ist."

Die Dimension der Verschwendung

Nach Angaben der EU-Kommission werden in Europa jährlich zwischen vier und neun Prozent aller produzierten Textilien ungetragen vernichtet - Hunderttausende Tonnen an Kleidung, für deren Herstellung Rohstoffe, Wasser, Energie und menschliche Arbeit aufgewendet wurden. In Frankreich werden Waren im Wert von 630 Millionen Euro jährlich zerstört. In Deutschland entsorgt der Online-Handel schätzungsweise 20 Millionen retournierte Artikel pro Jahr.

"Diese Zahlen beschreiben ein System, das den Überfluss einkalkuliert und die Entsorgung als Geschäftsmodell akzeptiert", so DePauli. "Das ist das Gegenteil von dem, was wir unter verantwortungsvollem Handel verstehen."

28 Jahre ohne Warenvernichtung

Die DePauli AG hat in ihrer fast dreißigjährigen Unternehmensgeschichte noch kein tragbares Kleidungsstück entsorgt. Was sich in der regulären Saison nicht verkauft, geht in den Sale. Was auch dort keinen Käufer findet, wird gespendet oder über spezialisierte Partner weiterverkauft.

"Ein hochwertiger Anzug, der nicht verkauft wird, ist immer noch ein hochwertiger Anzug", betont DePauli. "Ihn zu vernichten, ist nicht nur Verschwendung - es ist respektlos gegenüber den Menschen, die ihn entworfen, produziert und transportiert haben."

Besseres Bestandsmanagement statt nachträglicher Entsorgung

Die neuen EU-Regeln sehen vor, dass Unternehmen auf Wiederverkauf, Spende, Aufarbeitung oder verbessertes Bestandsmanagement setzen sollen. Für die DePauli AG ist das keine Umstellung, sondern Bestätigung der eigenen Praxis.

Das Unternehmen setzt schon seit 2024 KI-Systeme ein, um die Treffsicherheit bei der Vororder zu verbessern und Überbestände von vornherein zu reduzieren. Der Sale bleibt dabei ein bewährtes Instrument, um Restware sinnvoll abzuverkaufen statt zu vernichten.

"Die beste Entsorgungsstrategie ist, gar nicht erst zu viel einzukaufen", sagt DePauli. "Aber in einem Geschäft, das auf Prognosen basiert, wird es immer Restbestände geben. Die Frage ist nur, was man damit macht."

Herrenausstatter.de

Deutschlands ältester Online-Shop für Premium-Herrenmode

Herrenausstatter.de wurde im Oktober 1997 als erster deutscher Online-Shop für hochwertige Herrenmode gegründet und wird bis heute von seiner Gründerin Renata DePauli persönlich geführt. Als Tochterunternehmen der DePauli AG (gegründet 1999 in München) hat sich Herrenausstatter.de in über 25 Jahren zu einer führenden Adresse für anspruchsvolle Männermode im deutschsprachigen Raum entwickelt.

Kuratierte Premium-Markenvielfalt

Das Sortiment umfasst über 250 sorgfältig ausgewählte deutsche und internationale Premium-Marken, darunter BOSS, Joop!, Emporio Armani, Polo Ralph Lauren, Woolrich und Fred Perry. Herrenausstatter.de bietet eine tiefe Auswahl in den Bereichen Business-Mode, elegante Freizeitkleidung und funktionale Outdoor-Bekleidung - stets mit dem Fokus auf Qualität, Stil und Langlebigkeit.

Persönliche Kundenbeziehung als Erfolgsrezept

Was Herrenausstatter.de besonders auszeichnet, ist der individuelle, persönliche Service. Viele Stammkunden haben einen festen Ansprechpartner, der ihre Vorlieben und ihren persönlichen Stil kennt. Dieses hohe Maß an Kundennähe wird durch innovative Technologien wie KI-gestützte Produktempfehlungen und personalisierte Stilberatung ergänzt.

Exklusive Partnerschaften

Herrenausstatter.de pflegt exklusive Kooperationen mit renommierten Marken. So ist das Unternehmen beispielsweise der einzige autorisierte Online-Händler für BOGGI Milano im deutschsprachigen Raum und unterhält privilegierte Partnerschaften mit Marken wie Fred Perry und ALBERTO.

Kontinuität und Expertise

Die Beständigkeit des Unternehmens zeigt sich auch im Team: Viele Mitarbeiter der "ersten Stunde" sind noch heute Teil des Unternehmens. Diese Kontinuität und das über Jahrzehnte aufgebaute Fachwissen bilden die Basis für ein tiefes Verständnis der Bedürfnisse anspruchsvoller Männer.

Innovation trifft Tradition

Als Pionier im Online-Handel verbindet Herrenausstatter.de traditionelle Werte wie Qualität und persönlichen Service mit innovativen Konzepten. Die Website bietet zahlreiche inspirierende Features wie saisonale Styling-Vorschläge, Outfit-Kombinationen und redaktionelle Inhalte zu aktuellen Modetrends.

Ausblick

Herrenausstatter.de setzt auch in Zukunft auf die erfolgreiche Verbindung von kuratierter Markenvielfalt, persönlichem Service und innovativen digitalen Lösungen. Dabei bleibt das Ziel stets dasselbe: anspruchsvollen Männern ein exzellentes Einkaufserlebnis zu bieten, das ihrer Individualität und ihrem Stilbewusstsein gerecht wird.

