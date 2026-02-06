NiZED verbindet Streetwear, Kunst und urbanen Lifestyle in einer eigenständigen Designlinie

Die Berliner Streetwear-Marke NiZED verbindet urbane Kultur mit künstlerischem Design und positioniert sich im Bereich kreativer Street- und Lifestyle-Mode. Die Marke richtet sich an Menschen, die Individualität über Standardlösungen stellen und ihren Stil als Ausdruck von Persönlichkeit verstehen. Laut Unternehmensdarstellung steht NiZED für kreative Designs, Nachhaltigkeitsansätze und einen Lifestyle-Gedanken, der über reine Mode hinausgeht.

Das Sortiment umfasst Streetwear-Artikel wie Hoodies, T-Shirts, Windbreaker sowie Accessoires und Wohn-Design-Produkte. Charakteristisch sind auffällige, oft psychedelisch inspirierte Designs, die von Festival-Kultur, urbanem Lebensgefühl und visueller Kunst beeinflusst sind. Die Marke beschreibt ihre Produkte als Kombination aus Funktionalität und kreativer Gestaltung, wobei Materialien und Produktionsqualität eine wichtige Rolle spielen sollen.

Ein weiterer Fokus liegt auf Nachhaltigkeit und Materialentwicklung. Laut Unternehmensangaben soll das Produktportfolio zunehmend Materialien wie Bio-Baumwolle, recyceltes Polyester oder recyceltes Nylon integrieren. Ziel ist es, Design und Umweltbewusstsein miteinander zu verbinden und gleichzeitig langlebige Produkte anzubieten.

NiZED ist in Berlin angesiedelt und bewegt sich im Umfeld von Streetwear, Kunst-Design und Lifestyle-Produkten. Neben Kleidung gehören auch Poster, Schmuck oder Dekorationsartikel zum erweiterten Portfolio. Damit richtet sich die Marke an Zielgruppen aus Street-, Festival- und Kreativ-Umfeldern sowie an Konsumenten, die visuell auffällige Produkte suchen.

Die Marke setzt auf eine Verbindung aus urbaner Kultur, visueller Kreativität und Community-Gedanken. Streetwear wird dabei nicht nur als Kleidung verstanden, sondern als Teil eines persönlichen Ausdrucks und eines bestimmten Lebensgefühls.

