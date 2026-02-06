Thomas Haufe veröffentlicht neue Single „Du bist wieder da“

Mit seiner neuen Single „Du bist wieder da“ präsentiert Thomas Haufe einen warmherzigen Song über Bewusstsein, Wahrnehmung und das Wiederankommen bei sich selbst. Der Titel ist die erste Single aus dem kommenden Album „Wir Menschen“.

Der Song galt viele Jahre als verschollen, wurde im Zuge der Albumarbeiten neu entdeckt und setzte sich schnell als Single durch. Entstanden ist „Du bist wieder da“ in einem kleinen Haus am Meer – inspiriert von Leichtigkeit, Natur und der Auseinandersetzung mit Bewusstseinsthemen, unter anderem angeregt durch Eckhart Tolles „Eine neue Erde“.

Inhaltlich beschreibt das Lied den Wechsel vom Denken ins Fühlen, vom Kopf ins Herz – und das tiefe Erleben, sich selbst wieder nahe zu kommen. Musikalisch trägt sich der Song mühelos selbst: organisch, offen und mit natürlichem Groove.

Thomas Haufe verantwortet Text, Gesang und Gitarre und wird unterstützt von Ronnie Henseler (Bass, Arrangement von Geigen und Bläsern sowie Toningenieur), Holger Engellandt (Schlagzeug, Percussion), Melanie Mehring (Piano, Keyboard) und Antonia Berckemeyer (Gesang).

Die Single „Du bist wieder da“ ist ab sofort auf allen gängigen Streaming- und Downloadplattformen verfügbar.

Thomas Haufe ist als Musiker über die Smart & Nett Künstleragentur buchbar.

UPC 291681

Release 6.2.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.