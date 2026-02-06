Innovationsnetzwerk FOOD TECH gestartet: Neue Technologien für die Ernährung von morgen

Das Innovationsnetzwerk FOOD TECH ist bewilligt. Unternehmen und Forschung entwickeln gemeinsam neue Technologien für nachhaltige Ernährung, alternative Proteine und innovative Lebensmittelprozesse.

Hamburg, 05.02.2026 - Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die Förderung des ZIM-Innovationsnetzwerks "FOOD TECH" bewilligt. Ziel des Netzwerks ist es, neue Technologien für die Entwicklung nachhaltiger, innovativer und zukunftsfähiger Ernährungslösungen voranzubringen. Die Laufzeit der ersten Netzwerkphase erstreckt sich vom 01.11.2025 bis zum 31.10.2026. Die IWS GmbH übernimmt als Netzwerkmanagement die Koordination sowie die strategische Weiterentwicklung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Neue Ernährungstechnologien im Fokus des Innovationsnetzwerks

In den kommenden Jahrzehnten wird nachhaltige Ernährung zu einer der größten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Vor dem Hintergrund einer stetig wachsenden Weltbevölkerung steigt der Bedarf, bestehende Produktions- und Verarbeitungssysteme der Lebensmittelwirtschaft weiterzuentwickeln. Erforderlich sind ressourceneffiziente Technologien, die industriell umsetzbar sind und sich am Markt gegenüber anderen Mitbewerber:innen durchsetzen.

Das Innovationsnetzwerk FOOD TECH adressiert diesen Entwicklungsbedarf und bündelt Kompetenzen aus Lebensmitteltechnologie, Biotechnologie, Maschinen- und Anlagenbau, Analytik sowie Digitalisierung.

Ziel des Netzwerkes ist es Prozesse zur Verarbeitung von Rohstoffen zu optimieren oder neu zu entwickeln. Beispiele hierfür sind die Herstellung pflanzlicher und fermentativer Proteinquellen, innovative Strukturierungs- und Texturierungstechnologien sowie digital integrierte Prozessketten.

Ergänzend setzen sich die Netzwerkpartner:innen dafür ein, Lebensmittelverluste zu verringern, die Qualität der Produkte zu verbessern und nachhaltige Produktionsverfahren auch im größeren Maßstab nutzbar zu machen. Auf diese Weise leistet FOOD TECH einen Beitrag zur Transformation des Ernährungssystems. Gleichzeitig wird die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen gestärkt.

Technologische Schwerpunkte des Netzwerks Food Tech

* Pflanzliche Proteinalternativen

* Fermentationsbasierte Verfahren

* Zelluläre Landwirtschaft (Cellular Agriculture)

* Lebensmittelanalytik

* KI-Lösungen für den Food-Sektor

* Innovative Verarbeitungstechnologien

* Prozessautomation

Starke Partner aus Industrie und Forschung

* AF Food Technology GmbH

* A.KRÜSS Optronic GmbH

* cecon Computer Systems GmbH

* Formo Foods GmbH

* The Raging Pig Co. GmbH

* Titan Präcis Metallurgie GmbH

* Teyfel Automation GmbH

* Technische Universität Berlin

* Universität Hamburg

Werden Sie Teil unseres Netzwerks und profitieren Sie von attraktiven Fördermöglichkeiten!

Das Netzwerkmanagement für FOOD TECH wird von der IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH aus Hamburg übernommen. Als Netzwerkmanager verantwortet Dr. Jörg Bormann, Innovationsberater mit Fokus auf Biotechnologie und Prozessoptimierung, die inhaltliche Ausrichtung, die Akquise und Vernetzung der Netzwerkpartner:innen sowie die Entwicklung förderfähiger Forschungs- und Entwicklungsprojekte.

Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit Innovationsideen im Bereich moderner Ernährungstechnologien sind eingeladen, sich dem Netzwerk anzuschließen und aktiv an der Ernährung von morgen mitzuwirken.

Dr. Jörg Bormann, Netzwerkmanager und Senior Innovationsberater der IWS GmbH:

"Die Bewilligung des Netzwerks FOOD TECH zeigt, dass technologische Innovationen in der Lebensmittelwirtschaft ein zentraler Hebel für Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit sind. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit starken Partner:innen aus Wirtschaft und Wissenschaft neue Technologien zur Marktreife zu bringen und die Transformation des Ernährungssystems aktiv mitzugestalten."

