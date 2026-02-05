Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Tödliche ostfriesische Liebe" von Elke Nansen im Klarant Verlag

Zwei junge Tote, Hand in Hand in einer alten Ziegelei. Liebespakt oder kaltblütiger Mord? Als verfeindete Familien ins Spiel kommen, kippt der Fall in eine tödliche Richtung.

In der Alten Ziegelei von Pilsum finden die Ermittler ein junges Paar tot aufgefunden, scheinbar vereint bis zuletzt. Doch was wie ein tragischer Liebesschwur wirkt, entpuppt sich als Geflecht aus Hass, alten Feindschaften und widersprüchlichen Spuren. War es Liebe oder ein perfekt inszenierter Mord?

Zum Inhalt von "Tödliche ostfriesische Liebe":

»Wir haben zwei Tote in der Alten Ziegelei in Pilsum!«

Die Kommissare Richard Faber und Rike Waatstedt von der Kripo Emden sind erschüttert von dem Anblick, der sich ihnen bietet. Es wirkt wie das geplante Ende eines jungen Liebespaars. Jule Carstens und Roman Monnsen liegen leblos auf dem Rücken, Hand in Hand, die Köpfe einander zugewandt. Ein Messer steckt in Romans Bauch, Jule weist eine nahezu identische Stichwunde auf. Aber kann das wirklich ein Selbstmord sein? Oder war hier ein besonders diabolischer Mörder am Werk?

Die Carstens aus Greetsiel und die Monnsens aus Jennelt sind seit vielen Jahren erbitterte Feinde. Hatten Jule und Roman dennoch heimlich eine Liebesbeziehung? Handelt es sich um eine moderne Romeo-und-Julia-Geschichte mitten in Ostfriesland?

Die Ermittler stehen vor lauter Widersprüchen. Doch dann werden zwei kleine Schlüssel zur entscheidenden Spur …

Nach den Ostfriesenkrimis "Tödliche Krummhörn", "Tödliche Leyhörn", "Tödliches Ostfriesland", "Tödliches Pilsum", "Tödliches Rysum", "Tödliches Campen", "Tödliches Wangerooge", "Tödliches Fehnland", "Tödliches Wattenmeer", "Tödliches Marschland", "Tödliches Rheiderland", "Tödliches To Huus", "Tödliches Ostfriesenherz", "Tödlicher Ostfriesenschwindel", "Tödliches Ostfriesengold", "Tödliche Ostfriesengeister", "Tödlicher Ostfriesenschmaus" und "Tödliche ostfriesische Ferien" ist jetzt "Tödliche ostfriesische Liebe" erschienen.

Der Titel ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple iTunes, Thalia, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

"Tödliche ostfriesische Liebe" ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0GLH6J6X2 sowie auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078141193 .

Die Autorin:

Elke Nansen ist das Pseudonym einer Autorin, die den Norden und Ostfriesland liebt. Die Nordsee, die unendliche friesische Weite, das platte Land mit seinen ganz speziellen Charakteren - diese Region hat ihren eigenen rauen Charme, hier kann Elke Nansen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Und so schreiben sich die spannendsten Geschichten manchmal wie von selbst … Besonders angetan haben es der Autorin die ostfriesischen Inseln, die sie alle schon besucht hat. Als leidenschaftliche Taucherin liebt Elke Nansen die See und das Wasser. 8 Jahre hat sie im niedersächsischen Städtchen Verden an der Aller gelebt. Unter einem anderen, sehr bekannten Pseudonym hat Elke Nansen schon viele erfolgreiche Krimis geschrieben, doch angesichts ihrer Liebe zur Nordseeregion ist es nun an der Zeit, sich einem neuen Genre zu widmen, dem des Ostfrieslandkrimis.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de