Wald trifft Frucht: Gratis-Test der Wasser-Plus-Vielfalt von Thüringer Waldquell

Mit einer Cashback-Aktion rückt Thüringer Waldquell die Vielfalt seiner AquaPlus-Getränke in den Fokus der Konsumenten.

Schmalkalden, 4. Februar 2026: Unter dem Motto: „Wald trifft Frucht“ startet Thüringer Waldquell mit einer Gratis-Testaktion für seine beliebte AquaPlus Range ins neue Jahr. Wer im Februar und März Thüringer Waldquell AquaPlus oder Thüringer Waldquell Plus Zitrone im 1,0 L PET-Einweggebinde bzw. 1,5 L PET-Cycle-Gebinde kauft und den Kassenbon unter www.twq-aktion.de hochlädt, bekommt den Kaufpreis erstattet.

„Dank unseres breiten Portfolios konnten wir im letzten Jahr in unserem Heimatmarkt Thüringen die Marktführerschaft im wichtigen Wasser-Plus-Segment weiter ausbauen“, sagt Saskia Huneke, Marketingleiterin von Thüringer Waldquell. Immer mehr Menschen wünschen sich geschmackliche Abwechslung zum klassischen Mineralwasser und suchen hierfür bevorzugt kalorienarme Alternativen.

Mit sechs fruchtigen Thüringer Waldquell AquaPlus-Sorten ohne Kohlensäure und Thüringer Waldquell Plus Zitrone mit Kohlensäure bietet Thüringens leistungsstärkster Mineralbrunnen nun ein breites Angebot zum Gratis-Test.

„Mit der ,Wald trifft Frucht´-Aktion generieren wir neue Probierkontakte und hoffen, dass die Thüringer so neue Lieblingssorten entdecken“, erläutert Saskia Huneke.

Die Aktion wird mit einem umfangreichen POS-Aktionspaket begleitet. Attraktive Zweitplatzierungsdisplays sorgen für zusätzliche Aufmerksamkeit. Die Aktionswebsite und Social Media Posts flankieren die Maßnahmen online.

Über Thüringer Waldquell:

Die Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH mit Sitz in Schmalkalden ist ein Tochterunternehmen der HassiaGruppe. Die HassiaGruppe ist ein Familienunternehmen mit einer rund 160-jährigen Firmen-Geschichte. Der leistungsstärkste Brunnen Thüringens beschäftigt 151 Mitarbeiter inklusive 6 Azubis. Unter den drei Marken Thüringer Waldquell, Rennsteig und VITA COLA werden aktuell insgesamt 53 verschiedene Getränke abgefüllt.