Deutscher independent Musiker in den Amerikanischen Charts

Der in Irland lebende deutsche Musiker Damien Cain erreicht mit seinem Album _Standarte_ eine Platzierung auf Rang 6 der American Alternative Charts.

Der in Deutschland geborene Musiker Damien Cain hat einen bedeutenden internationalen Meilenstein erreicht: Sein aktuelles Album _Standarte_ ist auf Platz 6 der amerikanischen Alternative Charts eingestiegen und erreichte zeitgleich eine identische Top-10-Platzierung in den deutschen Alternative Charts.

Cain, inzwischen mit Wohnsitz im den irischen Midlands, bezeichnet den Erfolg als "unerwartet und zutiefst ermutigend" - insbesondere für einen unabhängigen Künstler, der außerhalb des Major-Label-Systems arbeitet.

"Es ist surreal zu sehen, dass ein Album, das über mehrere Länder hinweg entstanden ist, international so stark Resonanz findet", sagt Cain. "Dass es in den USA chartet, während ich hier in Laois lebe und arbeite, bedeutet mir sehr viel."

_Standarte_, veröffentlicht im Dezember 2025, verbindet Alternative Rock, melodischen Metal und düstere Gothic-Atmosphären mit filmischer Erzählweise. Das Album markiert Cains Rückkehr unter seinem eigenen Namen nach mehreren Jahren Arbeit unter dem Projekt CAIN, das vor allem durch das Kultalbum _Age of Darkness_ bekannt wurde. Dieses verkaufte sich über 250.000 Mal und wurde mit dem IMPALA Diamond Award ausgezeichnet.

Seit der Veröffentlichung wird die erste Single _Fascinating Face_ regelmäßig im Radio gespielt - in zahlreichen Ländern Europas, Nord- und Südamerika sowie sogar in Hongkong und Australien. Die zugehörigen Musikvideos erreichten innerhalb von vier Wochen über 100.000 Aufrufe auf YouTube.

Auch die internationale Presse zeigt sich begeistert von der emotionalen Tiefe und stilistischen Bandbreite des Albums. Das italienische Magazin _ProgRockJournal_ bezeichnete _Standarte_ als "ein Zeugnis der anhaltenden Kraft von Emotion, Atmosphäre und narrativer Stärke im Rock", während das _Orkus! Magazin_ die "harmonische und unterhaltsame" Gesamtwirkung trotz stilistischer Vielfalt hervorhob.

Damien Cain lebt und arbeitet in Mountmellick, County Laois, wo er weiterhin mit einem internationalen Netzwerk von Musiker:innen und Produzent:innen neue Musik entwickelt.

Das Album _Standarte _ist erhältlich auf allen Plattformen: https://push.fm/fl/standarte

Die Amercian Alternative Charts: https://web.archive.org/web/20260126133153/https://american-alternative-...

Damien Cain ist ein deutschstämmiger Songwriter, Sänger und Produzent mit Wohnsitz in Irland. Sein musikalisches Schaffen umfasst mehr als drei Jahrzehnte und bewegt sich zwischen Alternative Rock, Gothic Rock und cineastisch geprägter Rockmusik.

Erste Aufmerksamkeit erlangte Cain Ende der 1980er- und 1990er-Jahre mit Projekten wie Celtic Crypt und CAIN. Besonders der Titel "Age of Darkness" entwickelte sich zu einem internationalen Szene-Erfolg, verkaufte sich über 250.000 Mal und wurde mit einem IMPALA Diamond Award für unabhängige Produktionen ausgezeichnet.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Cain mit internationalen Künstlern wie Sir Christopher Lee sowie Wayne Hussey (The Mission) zusammen und war zudem als Texter für chartplatzierte Acts tätig.

Mit dem Album "Standarte" kehrte Damien Cain im Jahr 2025 unter eigenem Namen zurück. Das Werk verbindet Alternative Rock, melodische Härte und gothische Atmosphäre und erreichte 2026 Platzierungen in den American Alternative Charts sowie den Deutschen Alternative Charts. Internationale Radio-Airplay-Erfolge in Europa, Nordamerika und Asien folgten.

