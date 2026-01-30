Startseite Wassergebundene Wegedecke für Wahrzeichen: Naturstein-Deckschicht PLAZADUR am Dresdner Zwinger Pressetext verfasst von tegraGmbH am Fr, 2026-01-30 14:44. Als eines der bekanntesten Barockbauwerke Deutschlands begeistert der Dresdner Zwinger mit seiner prunkvollen Architektur ebenso wie mit seinen einzigartigen Außenanlagen. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ist der Innenhof des durch August den Starken in Auftrag gegebenen und 1719 offiziell eingeweihten Bauwerks seit Herbst 2025 wieder komplett zugänglich. Dem großen Besucherandrang sowie Witterungseinflüssen ist das Wegenetz des Wahrzeichens mit der wassergebundenen Wegedecke aus dem Hause tegra nun wieder bestens gewappnet.

Eine Gesamtfläche von rund 9.000 Quadratmetern wurde mit den eigens entwickelten Sondermischungen des zu 100 Prozent aus Steinbrüchen stammenden gebrochenen Naturmaterials neu belegt. Die Deckschicht PLAZADUR in der Variante 0/8 mm erhielt mit der dynamischen Schicht BERGOLIT 0/16 mm eine stabile Basis. Mehr als 1.700 Tonnen Material wurden zwischen Oktober 2024 und Juni 2025 auf den historischen Wegen des Dresdner Zwingers verbaut.

Die wassergebundene Wegedecke des Herstellers tegra mit deutschlandweit sechs eigenen Werken überzeugt mit ihrer dauerhaften Stabilität und Witterungsbeständigkeit sowie weiteren ästhetischen, wirtschaftlichen und ökologischen Argumenten. Das nachhaltige Material wirkt durch seine systemimmanente Wasserdurchlässigkeit konstruktiv der Flächenversiegelung entgegen. Damit wird ein wichtiger Beitrag gegen den Klimawandel geleistet: Niederschlagswasser kann direkt versickern, wird im Aufbau zwischengespeichert und hält diesen länger feucht.

Um den hohen Anforderungen am Dresdner Zwinger gerecht zu werden, kamen in den verwendeten tegra-Sondermischungen ausschließlich Granit-Gesteine zum Einsatz. Mit ihren besonderen physikalischen und chemischen Eigenschaften erweitern diese die bewährten Vorteile der wassergebundenen Wegedecke, wie langlebige Formstabilität, Witterungs- und Frostbeständigkeit sowie wartungsarme Pflegeleichtigkeit, um zusätzliche Scherfestigkeit und Härte. Durch zahlreiche Farbvarianten erfüllt die Deckschicht PLAZADUR zudem auch optisch vielfältige Ansprüche.

Das natürliche, wasserdurchlässige Bindemittel TEGSTAB von tegra sorgt darüber hinaus in exponierten Zonen optional für noch mehr Widerstandsfähigkeit. Das zu Pulver zermahlene aktive Copolymer kann der Naturstein-Deckschicht werksmäßig beigemischt werden. Selbst auf Gefällestrecken mit einer Steigung von bis zu 15 Prozent, unter stärkeren Belastungen, etwa durch Fahrzeuge oder ein besonders hohes Besucheraufkommen, sowie bei heftigeren Regenfällen, bleibt die Wegedecke somit gut in Form.

Am Dresdner Zwinger fügt sich die wassergebundene Wegedecke von tegra harmonisch ein in eine Anlage, die über Jahrhunderte nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt hat. Über tegraGmbH Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 16 Benutzer und 2627 Gäste online.