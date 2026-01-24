Latex reparieren, reinigen und pflegen - Meurers Service sorgt für langlebige Latex-Kleidung

Latex reparieren & pflegen | Meurers Latex Reparatur & Waschservice

Hochwertige Latex-Kleidung ist empfindlich und benötigt regelmäßige Pflege. Der Meurers Latex Reparatur Service bietet jetzt einen kompletten Rundum-Service: Kund*innen können Latex-Anzüge, Catsuits, Masken oder Maßanfertigungen nicht nur professionell reparieren lassen, sondern auch reinigen und pflegen - inklusive Anwendung von hochwertigen Vivishine-Produkten für Glanz, Elastizität und Materialschutz.

Viele Latex-Träger*innen suchen nach einer fachgerechten Lösung, um Risse, gelöste Nähte oder defekte Reißverschlüsse instandsetzen zu lassen. Gleichzeitig wollen sie die Optik und den Glanz ihrer Kleidung erhalten. Der kombinierte Service von Meurers deckt genau diese Bedürfnisse ab und verlängert die Lebensdauer der Kleidung erheblich.

Leistungen im Überblick

Reparatur von Rissen, Löchern, Nähten und Reißverschlüssen

Professionelle Reinigung und Pflege von Latex-Kleidung

Anwendung von Vivishine-Produkten für dauerhaften Glanz und Elastizität

Verstärkung und Anpassung stark beanspruchter Stellen

Diskrete Abwicklung und Versand deutschlandweit

Vorteile für Kund*innen

Kostenersparnis durch Werterhalt statt Neuanschaffung

Längere Nutzungsdauer von teuren Maßanfertigungen

Fachgerechte Reparaturen auch bei chloriertem Latex

Bequemer deutschlandweiter Service ohne Anfahrtsstress

Über Meurers Latex Reparatur Service

Mit Sitz in Kettig bei Andernach bietet Meurers Latex Reparatur Service professionelle Reparatur, Pflege und Reinigung von Latex-Kleidung. Spezialisiert auf anspruchsvolle Materialien und chloriertes Latex kombiniert der Betrieb fachliches Know-how, hochwertige Pflegeprodukte wie Vivishine und einen diskreten deutschlandweiten Service.

Weitere Informationen: www.meurers-latex-reparatur-service.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Meurers Latex Reparatur Service

Herr Andy Meurer

Holzstraße 26

56220 Kettig

Deutschland

fon ..: 01608178454

web ..: https://meurers-latex-reparatur-service.de

email : info@meurers-latex-reparatur-service.de

Professionelle Reparatur von Latex und chloriertem Latex. Fachbetrieb für langlebige Instandsetzung, Pflege und diskrete Abwicklung deutschlandweit.

