„Ciao Papa“ – ein musikalischer Aufbruch ans Meer

Mit „Ciao Papa“ veröffentlicht Manuel Aumeier seine Debüt-Single und setzt damit ein klares Zeichen für Freiheit, Neuanfang und das Loslassen alter Grenzen. Der Song bewegt sich zwischen Pop und Alternative, getragen von einer warmen Akustikgitarre, ehrlichem Gesang und einem melodischen Trompetenmotiv, das wie ein Sonnenstrahl über dem Horizont liegt.

„Ciao Papa“ ist ein heiterer Road-Song, der nach Salz auf der Haut, Wind im Gesicht und offenen Wegen klingt. Inhaltlich erzählt Aumeier von dem Moment, in dem man alles hinter sich lässt, um wieder bei sich selbst anzukommen – „ich will wieder sein“. Es ist ein Lied über den Mut zum Aufbruch, über das Auf-und-Davon, ohne Bitterkeit, sondern mit Leichtigkeit und Hoffnung.

Die Trompete verleiht dem Song eine mediterrane Weite, fast wie ein Echo vom Meer, während die klare Songstruktur und die eingängige Melodie ihn zugleich radiotauglich und persönlich machen. „Ciao Papa“ wirkt unaufgeregt, ehrlich und zeitlos – ein Soundtrack für Reisende, Träumer:innen und alle, die spüren, dass Veränderung manchmal genau der richtige Schritt ist.

Mit dieser ersten Veröffentlichung positioniert sich Manuel Aumeier als authentische neue Stimme im deutschsprachigen Pop-Alternative-Umfeld – reduziert, emotional und mit viel Raum für eigene Bilder im Kopf.

UPC 3618024607166

Release 9.1.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.