Gesundheitsmesse 2026: Konventionelle Medizin & Naturheilkunde im Einklang – 7.–8. März in Deggendorf

Am 7. und 8. März 2026 öffnet in der Stadthalle Deggendorf eine ganz besondere Gesundheitsmesse ihre Türen:

Die Gesundheitsmesse – Konventionelle Medizin & Naturheilkunde im Einklang bringt moderne Schulmedizin und bewährte Naturheilverfahren auf einzigartige Weise zusammen.

Veranstaltet von Kerstin Feistauer, verfolgt die Messe das Ziel, Menschen fundierte Informationen, neue Perspektiven und konkrete Lösungen für ihre Gesundheit zu bieten – ganz ohne Gegeneinander, sondern im respektvollen Zusammenspiel beider medizinischer Welten.

Für wen ist die Gesundheitsmesse gedacht?

Die Messe richtet sich an gesundheitsbewusste Menschen, Patienten, Familien und Interessierte, die Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen möchten.

Gleichzeitig ist sie eine wertvolle Plattform für Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten, Coaches, Pflegefachkräfte und Gesundheitsdienstleister, die sich vernetzen, fortbilden und ihre Leistungen präsentieren wollen.

Was erwartet die Besucher?

Die Gesundheitsmesse bietet ein vielseitiges Programm mit:

- Fachvorträgen zu aktuellen Gesundheitsthemen

- Messeständen mit innovativen Produkten und Dienstleistungen

- Persönlichen Beratungen durch erfahrene Experten

- Workshops und praxisnahen Demonstrationen

Themenschwerpunkte sind unter anderem Prävention, Darmgesundheit, Immunsystem, Stressmanagement, Schlaf, Schmerztherapie, moderne Diagnostik und naturheilkundliche Therapieformen.

Mehrwert: Gesundheit ganzheitlich verstehen

Die Messe vermittelt fundiertes Wissen, neue Therapieansätze und praktische Impulse für ein gesünderes Leben.

Sie zeigt, wie moderne Medizin und Naturheilkunde sinnvoll kombiniert werden können – für nachhaltige Gesundheit, bessere Prävention und mehr Lebensqualität.

J

etzt informieren & teilnehmen

Weitere Informationen: https://gesundheitsmesse-niederbayern.de

Tickets & Besucherinformationen: https://gesundheitsmesse-niederbayern.de/s/gesundheitsmesse-niederbayern...

Ausstellerbewerbung: https://gesundheitsmesse-niederbayern.de/s/gesundheitsmesse-niederbayern...