ELA Umkleidecontainer für die SAMSON AG auf dem Innovationscampus Offenbach

Bis zur Fertigstellung einer neuen Fabrik bieten acht ELA Container die passende Übergangslösung

Die SAMSON AG, ein führender Anbieter im Bereich industrieller Armaturen und Automatisierungstechnik, zieht im Zuge seines Projekts "MainChange" von seinem bisherigen Stammsitz in Frankfurt am Main an den neuen Innovationscampus in Offenbach um. Dieser bildet die größte zusammenhängende innerstädtische Industrie- und Gewerbefläche der Rhein-Main-Region. Ziel dieses Vorhabens ist es, einen zukunftssicheren und innovativen Wirtschaftsstandort, welcher viele Arbeitsplätze und eine hohe Wertschöpfung verspricht, zu entwickeln.

Am neuen Standort wird dazu eine neue Fabrik errichtet, die sich aktuell noch in der Bauphase befindet. Bis zur Fertigstellung der zugehörigen Umkleiden für die Mitarbeitenden im kommenden Jahr benötigte das Unternehmen eine funktionale und gleichzeitig komfortable Übergangslösung. An dieser Stelle konnte ELA Container mit seinem modularen Raumkonzept überzeugen: Die flexiblen Containeranlagen bieten kurzfristig nutzbare Räumlichkeiten, die sich individuell an die Bedürfnisse des Kunden anpassen lassen - schnell verfügbar, hochwertig ausgestattet und sofort einsatzbereit.

"Unsere Raumlösungen sind darauf ausgelegt, sich perfekt in laufende Bau- und Expansionsprojekte einzufügen. So ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Prozesse ohne Unterbrechung fortzuführen. In diesem Fall mit modernen, funktionalen Umkleideräumen", erklärt ELA Area Sales Manager Jonas Brück.

Die temporäre Umkleidelösung von ELA besteht aus zwei Sanitärcontainern und sechs Umkleidecontainern mit einer Nutzfläche von insgesamt 144 Quadratmetern. Die kieselgrauen Container sind mit abschließbaren Spinden ausgestattet und die Fenster sind mit einer Milchglasfolie versehen, um die Privatsphäre der SAMSON Mitarbeitenden gewährleisten zu können. Zudem unterstreichen die helle Wand- und Deckenfarbe sowie der grau marmorierte Vinyl-Bodenbelag den funktionalen Charakter der Ausstattung und sorgen für eine unkomplizierte Reinigung. Die Umkleideanlage ist für eine einjährige Miete vorgesehen.

"Bereits aus einer vorherigen Zusammenarbeit kannten wir die Zuverlässigkeit, Flexibilität und lösungsorientierte Kommunikation von ELA . Dank der professionellen Umsetzung konnten wir die Anlage termingerecht in Betrieb nehmen und unseren Mitarbeitenden eine komfortable Überganglösung bieten, bis das neue Fabrikgebäude komplett fertiggestellt ist", sagt Sven Donner, Projektleiter MainChange der SAMSON AG.

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern - in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

